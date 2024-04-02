https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iranin-konsolosluk-binasina-duzenlenen-hava-saldirisinda-olenlerin-sayisi-13e-yukseldi-1082392759.html
İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
Sputnik Türkiye
İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen saldırada 7 İranlının yanı sıra 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T16:02+0300
2024-04-02T16:02+0300
2024-04-02T16:02+0300
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İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'ın Şam’daki diplomatik misyonuna İsrail tarafından düzenlendiği söylenen saldırıda ikisi general rütbesinde 7 İranlı askeri danışman ve 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetti.Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13 olduğu duyuruldu.İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2’si general rütbesinde toplam 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iran-dini-lideri-hamaney-siyonist-rejimi-pisman-edecegiz-1082388492.html
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iran, iran büyükelçiliği, suriye, israil
iran, iran büyükelçiliği, suriye, israil
İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen saldırada 7 İranlının yanı sıra 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği açıklandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'ın Şam’daki diplomatik misyonuna İsrail tarafından düzenlendiği söylenen saldırıda ikisi general rütbesinde 7 İranlı askeri danışman ve 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetti.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13 olduğu duyuruldu.
İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2’si general rütbesinde toplam 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.