https://sputniknews.com.tr/20240402/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-netanyahu-akli-dengesini-tamamen-kaybetmis-durumda-1082368423.html

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Netanyahu, akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Netanyahu, akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Netanyahu, akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda” yorumunda bulundu. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T02:20+0300

2024-04-02T02:20+0300

2024-04-02T02:25+0300

hüseyin emir abdullahiyan

dünya

iran

israil

saldırı

şam

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, saldırıya uğrayan İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesini ziyaret ederek İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı telefonla aradı.Burada basına açıklama yapan Suriyeli Bakan, "Masumların ölümüne neden olan bu terör saldırısını şiddetli şeklinde kınıyoruz. Suriye, İran'ın yanında durmaya devam edecektir. İsrail'in bu saldırısı Gazze'de Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşta yaşadığı sefil başarısızlığın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.Abdullahiyan ise, saldırıyı tüm uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek, İsrail’in sonuçlarına katlanacağını söyledi. Abdullahiyan, “Netanyahu, İsrail rejiminin Gazze'deki ardı ardına yaşadığı başarısızlıklar ve iddia ettikleri hedeflerine ulaşamaması nedeniyle akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/israil-iranin-sam-buyukelcisinin-evini-bombaladi-1082363511.html

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hüseyin emir abdullahiyan, iran, israil, saldırı, şam