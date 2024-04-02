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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Netanyahu, akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Netanyahu, akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Netanyahu, akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda” yorumunda bulundu. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T02:20+0300
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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, saldırıya uğrayan İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesini ziyaret ederek İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı telefonla aradı.Burada basına açıklama yapan Suriyeli Bakan, "Masumların ölümüne neden olan bu terör saldırısını şiddetli şeklinde kınıyoruz. Suriye, İran'ın yanında durmaya devam edecektir. İsrail'in bu saldırısı Gazze'de Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşta yaşadığı sefil başarısızlığın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.Abdullahiyan ise, saldırıyı tüm uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek, İsrail’in sonuçlarına katlanacağını söyledi. Abdullahiyan, “Netanyahu, İsrail rejiminin Gazze'deki ardı ardına yaşadığı başarısızlıklar ve iddia ettikleri hedeflerine ulaşamaması nedeniyle akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240401/israil-iranin-sam-buyukelcisinin-evini-bombaladi-1082363511.html
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hüseyin emir abdullahiyan, iran, israil, saldırı, şam
hüseyin emir abdullahiyan, iran, israil, saldırı, şam

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Netanyahu, akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda

02:20 02.04.2024 (güncellendi: 02:25 02.04.2024)
© AP Photo / Omar Sanadiki İsrail’in Suriye’de bulunan İran’a ait konsolosluk binasını hedef aldığı saldırı
 İsrail’in Suriye’de bulunan İran’a ait konsolosluk binasını hedef aldığı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Netanyahu, akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda” yorumunda bulundu.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, saldırıya uğrayan İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesini ziyaret ederek İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı telefonla aradı.
Burada basına açıklama yapan Suriyeli Bakan, "Masumların ölümüne neden olan bu terör saldırısını şiddetli şeklinde kınıyoruz. Suriye, İran'ın yanında durmaya devam edecektir. İsrail'in bu saldırısı Gazze'de Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşta yaşadığı sefil başarısızlığın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.
Abdullahiyan ise, saldırıyı tüm uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek, İsrail’in sonuçlarına katlanacağını söyledi.
Abdullahiyan, “Netanyahu, İsrail rejiminin Gazze'deki ardı ardına yaşadığı başarısızlıklar ve iddia ettikleri hedeflerine ulaşamaması nedeniyle akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda” ifadelerini kullandı.
İsrail, İran'ın Şam Büyükelçisi'nin evini bombaladı: Ölü ve yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
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İsrail, İran'ın Şam Büyükelçisi'nin evini bombaladı: Ölü ve yaralılar var
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