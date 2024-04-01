https://sputniknews.com.tr/20240401/sarkici-hilal-ozdemir-muhtar-oldu-1082365561.html
Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu
Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Hilal Özdemir, 31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T20:46+0300
2024-04-01T20:46+0300
2024-04-01T21:12+0300
hilal özdemir
31 mart yerel seçimleri
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Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildi.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20240220/sarkici-hilal-ozdemir-muhtar-adayi-oldu-1080936478.html
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hilal özdemir kimdir, hilal özdemir türkücü, hilal özdemir muhtar
Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar oldu
20:46 01.04.2024 (güncellendi: 21:12 01.04.2024)
Şarkıcı Hilal Özdemir, 31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildi.
Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildi.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir şunları ifade etti:
"Sevgili Suadiyeliler, 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla
Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir."