https://sputniknews.com.tr/20240402/finlandiyada-okulda-silahli-saldiri-cok-sayida-yarali-var-1082375756.html
Finlandiya'da okulda silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Finlandiya'da okulda silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Finlandiya'nın Vantaa kentindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda şimdilik en az üç çocuğun yaralandığı aktarılırken şüpheli şahsın... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T10:55+0300
2024-04-02T10:55+0300
2024-04-02T11:22+0300
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finlandiya
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silahlı saldırı
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çocuk cinayeti
polis
ambulans
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800 öğrenci ve 90 personelin bulunduğu Finlandiya'nın Vantaa şehrindeki bir okula kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.Olay yerine çok sayıda ambulans ve acil durum ekibi sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Çevredekilerden bölgeden uzak durmalarını ve evlerinde kalmalarını istiyoruz. Kapılar yabancılara açılmamalı" ifadelerine yer verildi.Saldırının faili şüphelinin yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240401/iranin-sam-buyukelcisi-israilin-saldirisina-hizli-dogrudan-ve-guclu-karsilik-verilecek-1082366160.html
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finlandiya, okul, saldırı, silahlı saldırı, çocuk, çocuk cinayeti, polis, ambulans
finlandiya, okul, saldırı, silahlı saldırı, çocuk, çocuk cinayeti, polis, ambulans
Finlandiya'da okulda silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
10:55 02.04.2024 (güncellendi: 11:22 02.04.2024)
Finlandiya'nın Vantaa kentindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda şimdilik en az üç çocuğun yaralandığı aktarılırken şüpheli şahsın tutuklandığı polis tarafından duyuruldu. Yetkililer saldırganın bir partneri olup olmadığına ve yaralılara dair bilgi toplamaya çalışıyor.
800 öğrenci ve 90 personelin bulunduğu Finlandiya'nın Vantaa şehrindeki bir okula kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve acil durum ekibi sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Çevredekilerden bölgeden uzak durmalarını ve evlerinde kalmalarını istiyoruz. Kapılar yabancılara açılmamalı" ifadelerine yer verildi.
Saldırının faili şüphelinin yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.