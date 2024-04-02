https://sputniknews.com.tr/20240402/finlandiyada-okulda-silahli-saldiri-cok-sayida-yarali-var-1082375756.html

Finlandiya'da okulda silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Finlandiya'da okulda silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Finlandiya'nın Vantaa kentindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda şimdilik en az üç çocuğun yaralandığı aktarılırken şüpheli şahsın... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T10:55+0300

2024-04-02T10:55+0300

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800 öğrenci ve 90 personelin bulunduğu Finlandiya'nın Vantaa şehrindeki bir okula kimliği bilinmeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.Olay yerine çok sayıda ambulans ve acil durum ekibi sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Çevredekilerden bölgeden uzak durmalarını ve evlerinde kalmalarını istiyoruz. Kapılar yabancılara açılmamalı" ifadelerine yer verildi.Saldırının faili şüphelinin yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

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finlandiya, okul, saldırı, silahlı saldırı, çocuk, çocuk cinayeti, polis, ambulans