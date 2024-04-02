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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/estonya-basbakani-kallas-yeni-nato-genel-sekreteri-mi-olacak-1082395268.html
Estonya Başbakanı Kallas yeni NATO Genel Sekreteri mi olacak?
Estonya Başbakanı Kallas yeni NATO Genel Sekreteri mi olacak?
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ukrayna’da başlattığı askeri operasyonun hemen öncesinde, ülkesinde Merkez Bankası başkanlığına geleceği açıklanan, ancak kısa süre sonra görev... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T16:42+0300
2024-04-02T16:42+0300
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nato genel sekreteri jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri olarak 9 yıldır görev yapan ve görev süresi 4 kez uzatılan Jens Stoltenberg’in NATO içinde, özellikle de Biden yönetimi tarafından geniş bir desteğe sahip olduğu, 'bununla birlikte Rusya ile yaşanan gerilim sayesinde 'aranan ve etkili bir lider’ olmayı sürdürme arzusunda olduğu iddia edilirken, buna rağmen geçen yılın şubat ayında görev süresinin uzatılmasını istemediğini söyleyen Stoltenberg, NATO üyelerinin kalmasını istemesi durumunda ne yapacağı sorusunu ise yanıtsız bırakmıştı.1 Ekim 2024'e kadar NATO Genel Sekreteri olarak görev yapmaya devam edecek olan Stoltenberg’in yerine gelebilecek isimler arasında Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın olduğunu iddia eden Estonian World adlı çevrim içi dergi, Kallas'ın ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın desteğiyle NATO'nun yeni Genel Sekreteri olma yolunda en önemli aday olduğunu aktardı.ABD yanlısı tutumu, Ukrayna'ya güçlü desteği ve Rusya karşıtı politikalarıyla Batı basınında göze çarpan Kallas'ın, NATO'nun bir sonraki lideri olmasının gündeme geldiğini paylaşan dergi, yakın geçmişte favori aday olarak görülen Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin ülkenin savunma harcamalarındaki zayıf sicili nedeniyle gündemden düştüğünü vurguladı.Estonya Kamu Yayıncılığı ERR'de, Aralık 2023'te yapılan haberde, Kallas'ın ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarına yer verilerek Stoltenberg'in görev süresinin gelecek yıl sona ermesinin ardından NATO'nun genel sekreteri olmakla ilgilenebileceğini bildirmişti.Haberde, ABD'de POLITICO Savunma Zirvesi'nde konuşan Kallas'a, Stoltenberg'in görev süresinin sona ermesinin ardından gelecek yıl NATO'nun bir sonraki genel sekreteri olmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğinin sorulması üzerine Kallas'ın "evet" yanıtını vermesine dikkat çekilmişti.46 yaşında bir avukat olan Kallas, Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçilerinden ve Avrupa Birliği ve NATO içinde Rusya'nın en sert eleştirmenlerinden biri olarak dikkati çekiyor.Kallas, diğer konuların yanı sıra NATO'ya, Rusya'ya sınırı olan üç Baltık ülkesi Estonya, Letonya ve Litvanya için daha kapsamlı bir savunma planı sunması için baskı yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/nato-75-yasinda-rusyaya-yonelik-saldirgan-politikasi-avrupayi-nasil-degistirecek-1082330998.html
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nato, jens stoltenberg, kaja kallas, estonya, nato genel sekreteri jens stoltenberg, aday
nato, jens stoltenberg, kaja kallas, estonya, nato genel sekreteri jens stoltenberg, aday

Estonya Başbakanı Kallas yeni NATO Genel Sekreteri mi olacak?

16:42 02.04.2024
© AP Photo / Patrick SemanskyEstonya Başbakanı Kallas
Estonya Başbakanı Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
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Rusya'nın Ukrayna’da başlattığı askeri operasyonun hemen öncesinde, ülkesinde Merkez Bankası başkanlığına geleceği açıklanan, ancak kısa süre sonra görev süresi bir yıl uzatılan Jens Stoltenberg’in sonbaharda bırakacağı koltuğa Estonya lideri Kallas’ın oturabileceği iddia ediliyor.
NATO Genel Sekreteri olarak 9 yıldır görev yapan ve görev süresi 4 kez uzatılan Jens Stoltenberg’in NATO içinde, özellikle de Biden yönetimi tarafından geniş bir desteğe sahip olduğu, 'bununla birlikte Rusya ile yaşanan gerilim sayesinde 'aranan ve etkili bir lider’ olmayı sürdürme arzusunda olduğu iddia edilirken, buna rağmen geçen yılın şubat ayında görev süresinin uzatılmasını istemediğini söyleyen Stoltenberg, NATO üyelerinin kalmasını istemesi durumunda ne yapacağı sorusunu ise yanıtsız bırakmıştı.
1 Ekim 2024'e kadar NATO Genel Sekreteri olarak görev yapmaya devam edecek olan Stoltenberg’in yerine gelebilecek isimler arasında Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın olduğunu iddia eden Estonian World adlı çevrim içi dergi, Kallas'ın ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın desteğiyle NATO'nun yeni Genel Sekreteri olma yolunda en önemli aday olduğunu aktardı.
ABD yanlısı tutumu, Ukrayna'ya güçlü desteği ve Rusya karşıtı politikalarıyla Batı basınında göze çarpan Kallas'ın, NATO'nun bir sonraki lideri olmasının gündeme geldiğini paylaşan dergi, yakın geçmişte favori aday olarak görülen Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin ülkenin savunma harcamalarındaki zayıf sicili nedeniyle gündemden düştüğünü vurguladı.
Estonya Kamu Yayıncılığı ERR'de, Aralık 2023'te yapılan haberde, Kallas'ın ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarına yer verilerek Stoltenberg'in görev süresinin gelecek yıl sona ermesinin ardından NATO'nun genel sekreteri olmakla ilgilenebileceğini bildirmişti.
Haberde, ABD'de POLITICO Savunma Zirvesi'nde konuşan Kallas'a, Stoltenberg'in görev süresinin sona ermesinin ardından gelecek yıl NATO'nun bir sonraki genel sekreteri olmakla ilgilenip ilgilenmeyeceğinin sorulması üzerine Kallas'ın "evet" yanıtını vermesine dikkat çekilmişti.
46 yaşında bir avukat olan Kallas, Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçilerinden ve Avrupa Birliği ve NATO içinde Rusya'nın en sert eleştirmenlerinden biri olarak dikkati çekiyor.
Kallas, diğer konuların yanı sıra NATO'ya, Rusya'ya sınırı olan üç Baltık ülkesi Estonya, Letonya ve Litvanya için daha kapsamlı bir savunma planı sunması için baskı yapmıştı.
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