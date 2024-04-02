https://sputniknews.com.tr/20240402/esenyurtta-yasli-kadina-taciz-iddiasi-supheliye-mahalleliden-meydan-dayagi-1082368606.html
Esenyurt’ta yaşlı kadına taciz iddiası: Şüpheliye mahalleliden meydan dayağı
Esenyurt’ta yaşlı kadına taciz iddiası: Şüpheliye mahalleliden meydan dayağı
Sputnik Türkiye
Esenyurt’ta yaşlı kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheliye çevredekiler tarafından meydan dayağı atıldı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T02:44+0300
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Esenyurt’ta Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan bir parkta iddiaya göre yaşlı bir kadına fiziksel tacizde bulunan adamı çevredekiler fark etti. Kalabalığın saldırması üzerine şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Kaçtığı sokakta yakalanan şüpheliye çevredekiler meydan dayağı attı. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Murat Büyükturan, “Şahıs yaşlı bir teyzeye tacizde bulunmuş. Bizim vatandaşlarımız da döverek onu sokağa doğru kovalamış. Biz birkaç kez vurduk. Halk ayaklandı. Böyle sapıklar olduğu sürece biz çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz” dedi. Emrah Yazman ise, “Biz esnafız, iş yerinde çalışıyorduk. Dışarıdan bir ses geldi ve baktığımızda bir şahsın mahalleli tarafından dövüldüğünü gördük. Öğrendik ki parkta yaşlı bir kadını taciz etmiş. Daha sonrasında polis geldi ve adamı karakola götürdü” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240322/cocuklarin-yillarca-istismar-edildigi-ortaya-cikmisti-videolarda-esinin-yegenleri-de-var-1081948962.html
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esenyurt, taciz, yaşlı, kadın
Esenyurt’ta yaşlı kadına taciz iddiası: Şüpheliye mahalleliden meydan dayağı
02:44 02.04.2024 (güncellendi: 03:07 02.04.2024)
Esenyurt’ta yaşlı kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheliye çevredekiler tarafından meydan dayağı atıldı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Esenyurt’ta Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan bir parkta iddiaya göre yaşlı bir kadına fiziksel tacizde bulunan adamı çevredekiler fark etti. Kalabalığın saldırması üzerine şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı.
Kaçtığı sokakta yakalanan şüpheliye çevredekiler meydan dayağı attı. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Murat Büyükturan, “Şahıs yaşlı bir teyzeye tacizde bulunmuş. Bizim vatandaşlarımız da döverek onu sokağa doğru kovalamış. Biz birkaç kez vurduk. Halk ayaklandı. Böyle sapıklar olduğu sürece biz çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz” dedi.
Emrah Yazman ise, “Biz esnafız, iş yerinde çalışıyorduk. Dışarıdan bir ses geldi ve baktığımızda bir şahsın mahalleli tarafından dövüldüğünü gördük. Öğrendik ki parkta yaşlı bir kadını taciz etmiş. Daha sonrasında polis geldi ve adamı karakola götürdü” diye konuştu.