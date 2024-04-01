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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/kadin-belediye-baskan-sayisi-artti-hangi-illeri-kadinlar-yonetecek-1082347980.html
Kadın belediye başkan sayısı arttı: Hangi illeri kadınlar yönetecek?
Kadın belediye başkan sayısı arttı: Hangi illeri kadınlar yönetecek?
Sputnik Türkiye
Seçimlerde kadın belediye başkanı sayısında artış oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T13:46+0300
2024-04-02T13:26+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
belediye
afyon
afyonkarahisar belediyesi
burcu köksal
melek mızrak subaşı
melek mızrak subaşı
fatma şahin
özlem çerçioğlu
seçim
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81 ilde kadın belediye başkanlarının sayısı iki kat arttı.2019'daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmişti.O yıl seçimlerin sonunda 81 ilin 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi. Son seçimde ise bu sayıda artış oldu.11 ilde kadın belediye başkanı seçildiResmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek.Gaziantep'te büyükşehir belediye başkanlığı yarışını AK Parti Adayı Fatma Şahin önde bitirdi. İki dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Şahin, tekrar en çok oy alan aday oldu.Trakya'da iki CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Filiz Gencan Akın Edirne'de oyları topladı.Aydın’da CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Çerçioğlu da böylece belediye başkanlığında 3'üncü dönemine adım attı.Afyonkarahisar'da bir ilkAfyonkarahisar'da CHP'nin kentte uzun yıllardır aradığı başarıyı kazandıran isim Burcu Köksal oldu.Köksal, seçim sürecinde DEM Partiye yönelik söylemleri ile parti içi ve parti dışında çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.Eskişehir'de Ünlüce dönemi başladıYılmaz Büyükerşen’in varisi olarak gösterdiği CHP'li Ayşe Ünlüce Eskişehir'de yarışı önde götüren isim.Bilecik-Diyarbakır-Siirt'te de kadınlar başkan olduBilecik'te yarışı önde bitiren isim ise Melek Mızrak Subaşı oldu.DEM Parti'den Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da Gülüstan Sönük, Ağrı da ise Hazal Aras rakiplerinin önünde yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231109/gaziantep-buyuksehir-belediye-baskani-fatma-sahin-kimdir-1077215663.html
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kadın belediye başkan adayları,11 ilde kadın belediye başkanı seçildi,kadın belediye başkan adayları,fatma şahin kimdir?,afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı burcu köksal kimdir?,burcu köksal kimdir?,ayşe ünlüce kimdir?,melek mızrak subaşı kimdir

Kadın belediye başkan sayısı arttı: Hangi illeri kadınlar yönetecek?

13:46 01.04.2024 (güncellendi: 13:26 02.04.2024)
© AAKadın belediye başkan sayısı arttı: Hangi illeri kadınlar yönetecek?
Kadın belediye başkan sayısı arttı: Hangi illeri kadınlar yönetecek? - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© AA
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Seçimlerde kadın belediye başkanı sayısında artış oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek.
81 ilde kadın belediye başkanlarının sayısı iki kat arttı.

2019'daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmişti.

O yıl seçimlerin sonunda 81 ilin 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi. Son seçimde ise bu sayıda artış oldu.

11 ilde kadın belediye başkanı seçildi

Resmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek.

Gaziantep'te büyükşehir belediye başkanlığı yarışını AK Parti Adayı Fatma Şahin önde bitirdi. İki dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Şahin, tekrar en çok oy alan aday oldu.
Fatma Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
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Fatma Şahin kimdir?
9 Kasım 2023, 14:15
Trakya'da iki CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Filiz Gencan Akın Edirne'de oyları topladı.

Aydın’da CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Çerçioğlu da böylece belediye başkanlığında 3'üncü dönemine adım attı.

Afyonkarahisar'da bir ilk

Afyonkarahisar'da CHP'nin kentte uzun yıllardır aradığı başarıyı kazandıran isim Burcu Köksal oldu.

Köksal, seçim sürecinde DEM Partiye yönelik söylemleri ile parti içi ve parti dışında çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
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Dün, 13:30

Eskişehir'de Ünlüce dönemi başladı

Yılmaz Büyükerşen’in varisi olarak gösterdiği CHP'li Ayşe Ünlüce Eskişehir'de yarışı önde götüren isim.
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CHP Eskişehir adayını açıkladı: Ayşe Ünlüce kimdir?
11 Ocak, 10:26

Bilecik-Diyarbakır-Siirt'te de kadınlar başkan oldu

Bilecik'te yarışı önde bitiren isim ise Melek Mızrak Subaşı oldu.

DEM Parti'den Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da Gülüstan Sönük, Ağrı da ise Hazal Aras rakiplerinin önünde yer alıyor.
Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
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CHP'nin Bilecik Belediyesi başkan adayı kesinleşti: Melek Mızrak Subaşı kimdir?
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