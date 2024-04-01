https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/kadin-belediye-baskan-sayisi-artti-hangi-illeri-kadinlar-yonetecek-1082347980.html

Kadın belediye başkan sayısı arttı: Hangi illeri kadınlar yönetecek?

Kadın belediye başkan sayısı arttı: Hangi illeri kadınlar yönetecek?

Sputnik Türkiye

Seçimlerde kadın belediye başkanı sayısında artış oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T13:46+0300

2024-04-01T13:46+0300

2024-04-02T13:26+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

belediye

afyon

afyonkarahisar belediyesi

burcu köksal

melek mızrak subaşı

melek mızrak subaşı

fatma şahin

özlem çerçioğlu

seçim

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81 ilde kadın belediye başkanlarının sayısı iki kat arttı.2019'daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmişti.O yıl seçimlerin sonunda 81 ilin 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi. Son seçimde ise bu sayıda artış oldu.11 ilde kadın belediye başkanı seçildiResmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek.Gaziantep'te büyükşehir belediye başkanlığı yarışını AK Parti Adayı Fatma Şahin önde bitirdi. İki dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Şahin, tekrar en çok oy alan aday oldu.Trakya'da iki CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Filiz Gencan Akın Edirne'de oyları topladı.Aydın’da CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Çerçioğlu da böylece belediye başkanlığında 3'üncü dönemine adım attı.Afyonkarahisar'da bir ilkAfyonkarahisar'da CHP'nin kentte uzun yıllardır aradığı başarıyı kazandıran isim Burcu Köksal oldu.Köksal, seçim sürecinde DEM Partiye yönelik söylemleri ile parti içi ve parti dışında çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.Eskişehir'de Ünlüce dönemi başladıYılmaz Büyükerşen’in varisi olarak gösterdiği CHP'li Ayşe Ünlüce Eskişehir'de yarışı önde götüren isim.Bilecik-Diyarbakır-Siirt'te de kadınlar başkan olduBilecik'te yarışı önde bitiren isim ise Melek Mızrak Subaşı oldu.DEM Parti'den Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da Gülüstan Sönük, Ağrı da ise Hazal Aras rakiplerinin önünde yer alıyor.

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