https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/dem-kazanmisti-ysk-secim-gunu-oy-sayim-merkezinin-basilarak-tutanaklarin-tespit-ettigini-acikladi-1082396242.html

DEM kazanmıştı: YSK, seçim günü oy sayım merkezinin basılarak tutanakların yakıldığını açıkladı

DEM kazanmıştı: YSK, seçim günü oy sayım merkezinin basılarak tutanakların yakıldığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Hilvan İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçim günü bir grubun Gençlik Merkezini basarak bazı sandıkların tutanaklarını yaktıklarının tespit edildiğini belirterek... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T17:07+0300

2024-04-02T17:07+0300

2024-04-02T17:28+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

dem parti

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

şanlıurfa

ak parti

refah partisi

seçim

tekrar

baskın

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Hilvan İlçe Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti’nin belediye başkanlığını kazandığı Hilvan’daki seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi. Kurul, seçim günü Gençlik Merkezini basan bir grubun 5 sandığın tutanağının yakılması, bir sandıkta ise yaşanan kavga sonrası görevlilerin salonu terk etmesi nedeniyle bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, yaşanan olayın seçim sonucunu direkt etkilediği belirtilerek iptal edilmesine karar verildi. İptal edilen seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/vanda-dem-parti-adayi-zeydanin-secilme-hakki-alinmasi-ardindan-belediye-ak-parti-adayina-verildi--1082388599.html

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dem parti, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), şanlıurfa, ak parti, refah partisi, seçim, tekrar, baskın