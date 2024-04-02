https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/dem-kazanmisti-ysk-secim-gunu-oy-sayim-merkezinin-basilarak-tutanaklarin-tespit-ettigini-acikladi-1082396242.html
DEM kazanmıştı: YSK, seçim günü oy sayım merkezinin basılarak tutanakların yakıldığını açıkladı
DEM kazanmıştı: YSK, seçim günü oy sayım merkezinin basılarak tutanakların yakıldığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Hilvan İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçim günü bir grubun Gençlik Merkezini basarak bazı sandıkların tutanaklarını yaktıklarının tespit edildiğini belirterek... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T17:07+0300
2024-04-02T17:07+0300
2024-04-02T17:28+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
dem parti
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
şanlıurfa
ak parti
refah partisi
seçim
tekrar
baskın
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Hilvan İlçe Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti’nin belediye başkanlığını kazandığı Hilvan’daki seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi. Kurul, seçim günü Gençlik Merkezini basan bir grubun 5 sandığın tutanağının yakılması, bir sandıkta ise yaşanan kavga sonrası görevlilerin salonu terk etmesi nedeniyle bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, yaşanan olayın seçim sonucunu direkt etkilediği belirtilerek iptal edilmesine karar verildi. İptal edilen seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/vanda-dem-parti-adayi-zeydanin-secilme-hakki-alinmasi-ardindan-belediye-ak-parti-adayina-verildi--1082388599.html
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dem parti, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), şanlıurfa, ak parti, refah partisi, seçim, tekrar, baskın
DEM kazanmıştı: YSK, seçim günü oy sayım merkezinin basılarak tutanakların yakıldığını açıkladı
17:07 02.04.2024 (güncellendi: 17:28 02.04.2024)
Hilvan İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçim günü bir grubun Gençlik Merkezini basarak bazı sandıkların tutanaklarını yaktıklarının tespit edildiğini belirterek seçimin tekrarlanmasına karar verdi.
Hilvan İlçe Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti’nin belediye başkanlığını kazandığı Hilvan’daki seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi.
Kurul, seçim günü Gençlik Merkezini basan bir grubun 5 sandığın tutanağının yakılması, bir sandıkta ise yaşanan kavga sonrası görevlilerin salonu terk etmesi nedeniyle bugün bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda, yaşanan olayın seçim sonucunu direkt etkilediği belirtilerek iptal edilmesine karar verildi. İptal edilen seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.