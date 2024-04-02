https://sputniknews.com.tr/20240402/cin-iranin-diplomatik-misyonuna-yapilan-saldiriyi-kinadi-1082385655.html
Çin, İran'ın diplomatik misyonuna yapılan saldırıyı kınadı
Çin, İran'ın diplomatik misyonuna yapılan saldırıyı kınadı
Sputnik Türkiye
Çin, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonuna yapılan saldırıyı kınadığını açıkladı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T13:58+0300
2024-04-02T13:58+0300
2024-04-02T13:58+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, saldırının Orta Doğu'da süregelen kargaşa içinde gerilimi yükselteceği uyarısında bulundu.Diplomatik kurumların güvenliğine yönelik ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Sözcü Wang, "Çin, Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı kınıyor" dedi.Wang, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Bu eylem Ortadoğu'da devam eden kargaşa içinde gerilimin yükselmesine yol açabilir" ifadesini kullandı.İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240402/iran-cumhurbaskani-reisi-israili-uyardi-israil-saldirisi-cevapsiz-kalmayacak-1082377467.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, wang wenbin, iran, suriye, israil, ortadoğu
çin, çin halk cumhuriyeti, wang wenbin, iran, suriye, israil, ortadoğu
Çin, İran'ın diplomatik misyonuna yapılan saldırıyı kınadı
Çin, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonuna yapılan saldırıyı kınadığını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, saldırının Orta Doğu'da süregelen kargaşa içinde gerilimi yükselteceği uyarısında bulundu.
Diplomatik kurumların güvenliğine yönelik ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Sözcü Wang, "Çin, Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı kınıyor" dedi.
Wang, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Bu eylem Ortadoğu'da devam eden kargaşa içinde gerilimin yükselmesine yol açabilir" ifadesini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.