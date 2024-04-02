https://sputniknews.com.tr/20240402/cin-iranin-diplomatik-misyonuna-yapilan-saldiriyi-kinadi-1082385655.html

Çin, İran'ın diplomatik misyonuna yapılan saldırıyı kınadı

Çin, İran'ın diplomatik misyonuna yapılan saldırıyı kınadı

Sputnik Türkiye

Çin, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonuna yapılan saldırıyı kınadığını açıkladı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T13:58+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, saldırının Orta Doğu'da süregelen kargaşa içinde gerilimi yükselteceği uyarısında bulundu.Diplomatik kurumların güvenliğine yönelik ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Sözcü Wang, "Çin, Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı kınıyor" dedi.Wang, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Bu eylem Ortadoğu'da devam eden kargaşa içinde gerilimin yükselmesine yol açabilir" ifadesini kullandı.İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240402/iran-cumhurbaskani-reisi-israili-uyardi-israil-saldirisi-cevapsiz-kalmayacak-1082377467.html

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