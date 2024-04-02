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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/chp-pendikte-oylarin-yeniden-sayilmasi-icin-basvuru-yapti-1082396981.html
CHP, Pendik'te oyların yeniden sayılması için başvuru yaptı
CHP, Pendik'te oyların yeniden sayılması için başvuru yaptı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Pendik’te oyların yeniden sayımı için Pendik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulundu. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T17:23+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
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yüksek seçim kurulu (ysk)
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31 mart yerel seçimleri
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CHP, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçim sonuçlarına ilişkin Pendik'te oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Pendik'te AK Parti adayı Ahmet Cin 187 bin 623 oyla seçimi kazanmış, CHP adayı Süleyman Tarık Balyalı ise 179 bin 608 oy ile ikinci sırada yer almıştı. Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı belirlenen itiraz süresi bugün saat 15.00 itibariyle sona erdi. CHP yetkilileri tarafından, Pendik İlçe Seçim Kurulu'na ilçede geçersiz sayılan oylar sebebiyle, oyların yeniden sayımı için başvuruda bulunulduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/dem-kazanmisti-ysk-secim-gunu-oy-sayim-merkezinin-basilarak-tutanaklarin-tespit-ettigini-acikladi-1082396242.html
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ak parti, chp, pendik, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), ilçe seçim kurulu, 31 mart yerel seçimleri
ak parti, chp, pendik, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), ilçe seçim kurulu, 31 mart yerel seçimleri

CHP, Pendik'te oyların yeniden sayılması için başvuru yaptı

17:23 02.04.2024
© AA / Evrim AydınCHP seçim
CHP seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AA / Evrim Aydın
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Cumhuriyet Halk Partisi Pendik’te oyların yeniden sayımı için Pendik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulundu.
CHP, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçim sonuçlarına ilişkin Pendik'te oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.
Pendik'te AK Parti adayı Ahmet Cin 187 bin 623 oyla seçimi kazanmış, CHP adayı Süleyman Tarık Balyalı ise 179 bin 608 oy ile ikinci sırada yer almıştı.
Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı belirlenen itiraz süresi bugün saat 15.00 itibariyle sona erdi. CHP yetkilileri tarafından, Pendik İlçe Seçim Kurulu'na ilçede geçersiz sayılan oylar sebebiyle, oyların yeniden sayımı için başvuruda bulunulduğu öğrenildi.
HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
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DEM kazanmıştı: YSK, seçim günü oy sayım merkezinin basılarak tutanakların yakıldığını açıkladı
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