https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/chp-pendikte-oylarin-yeniden-sayilmasi-icin-basvuru-yapti-1082396981.html

CHP, Pendik'te oyların yeniden sayılması için başvuru yaptı

CHP, Pendik'te oyların yeniden sayılması için başvuru yaptı

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik’te oyların yeniden sayımı için Pendik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulundu. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T17:23+0300

2024-04-02T17:23+0300

2024-04-02T17:23+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

chp

pendik

istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)

istanbul

yüksek seçim kurulu

yüksek seçim kurulu (ysk)

ilçe seçim kurulu

31 mart yerel seçimleri

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CHP, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçim sonuçlarına ilişkin Pendik'te oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Pendik'te AK Parti adayı Ahmet Cin 187 bin 623 oyla seçimi kazanmış, CHP adayı Süleyman Tarık Balyalı ise 179 bin 608 oy ile ikinci sırada yer almıştı. Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı belirlenen itiraz süresi bugün saat 15.00 itibariyle sona erdi. CHP yetkilileri tarafından, Pendik İlçe Seçim Kurulu'na ilçede geçersiz sayılan oylar sebebiyle, oyların yeniden sayımı için başvuruda bulunulduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/dem-kazanmisti-ysk-secim-gunu-oy-sayim-merkezinin-basilarak-tutanaklarin-tespit-ettigini-acikladi-1082396242.html

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ak parti, chp, pendik, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), ilçe seçim kurulu, 31 mart yerel seçimleri