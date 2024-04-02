https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/chp-pendikte-oylarin-yeniden-sayilmasi-icin-basvuru-yapti-1082396981.html
CHP, Pendik'te oyların yeniden sayılması için başvuru yaptı
CHP, Pendik'te oyların yeniden sayılması için başvuru yaptı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Pendik’te oyların yeniden sayımı için Pendik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulundu. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T17:23+0300
2024-04-02T17:23+0300
2024-04-02T17:23+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
chp
pendik
istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)
istanbul
yüksek seçim kurulu
yüksek seçim kurulu (ysk)
ilçe seçim kurulu
31 mart yerel seçimleri
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CHP, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçim sonuçlarına ilişkin Pendik'te oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Pendik'te AK Parti adayı Ahmet Cin 187 bin 623 oyla seçimi kazanmış, CHP adayı Süleyman Tarık Balyalı ise 179 bin 608 oy ile ikinci sırada yer almıştı. Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı belirlenen itiraz süresi bugün saat 15.00 itibariyle sona erdi. CHP yetkilileri tarafından, Pendik İlçe Seçim Kurulu'na ilçede geçersiz sayılan oylar sebebiyle, oyların yeniden sayımı için başvuruda bulunulduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/dem-kazanmisti-ysk-secim-gunu-oy-sayim-merkezinin-basilarak-tutanaklarin-tespit-ettigini-acikladi-1082396242.html
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ak parti, chp, pendik, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), ilçe seçim kurulu, 31 mart yerel seçimleri
ak parti, chp, pendik, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk), ilçe seçim kurulu, 31 mart yerel seçimleri
CHP, Pendik'te oyların yeniden sayılması için başvuru yaptı
Cumhuriyet Halk Partisi Pendik’te oyların yeniden sayımı için Pendik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulundu.
CHP, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçim sonuçlarına ilişkin Pendik'te oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.
Pendik'te AK Parti adayı Ahmet Cin 187 bin 623 oyla seçimi kazanmış, CHP adayı Süleyman Tarık Balyalı ise 179 bin 608 oy ile ikinci sırada yer almıştı.
Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı belirlenen itiraz süresi bugün saat 15.00 itibariyle sona erdi. CHP yetkilileri tarafından, Pendik İlçe Seçim Kurulu'na ilçede geçersiz sayılan oylar sebebiyle, oyların yeniden sayımı için başvuruda bulunulduğu öğrenildi.