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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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Canlı yayında 'Öğrendiğim kadarıyla' diyerek açıkladı: 'Akşener istifa kararından vazgeçirildi'
Canlı yayında 'Öğrendiğim kadarıyla' diyerek açıkladı: 'Akşener istifa kararından vazgeçirildi'
Sputnik Türkiye
31 Mart yerel seçimlerinin ardından oyları büyük oranda eriyen İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edilmişti. Akşener ise istifa... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T07:14+0300
2024-04-02T07:14+0300
meral akşener
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yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
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Yerel seçim sonuçlarına göre seçimlerden ardından Türkiye genelinde CHP 1. parti olarak çıktı. Birçok ilçe ve ili alan CHP oylarını artırırken, 14 Mayıs ve 2019'daki yerel seçimlerde ittifak yaptıkları İYİ Parti'nin oy oranları büyük oranda eridi. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edilmişti.Kurultay kararı verdiAkşener yaptığı açıklamada "Biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Öz eleştirimiz yapacağız. Bundan sonra da milletimizin bize vermiş olduğu mesajı alacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" dedi.Gazeteci İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saymaz, Akşener'in istifa etme kararı aldığını ancak yakınındaki isimlerin bu kararından Akşener'i vazgeçirdiğini aktardı:'Tipik Kılıçdaroğlu tavrı izleyecek'
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meral akşener, ismail saymaz, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, istifa, istifa

Canlı yayında 'Öğrendiğim kadarıyla' diyerek açıkladı: 'Akşener istifa kararından vazgeçirildi'

07:14 02.04.2024
© İHA / Abdullah Güçlü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© İHA / Abdullah Güçlü
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından oyları büyük oranda eriyen İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edilmişti. Akşener ise istifa yerine "En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" demişti. Gazeteci Saymaz, dikkat çeken açıklamalarda bulunarak Akşener'in istifa etme kararından vazgeçirildiğini ifade etti.
Yerel seçim sonuçlarına göre seçimlerden ardından Türkiye genelinde CHP 1. parti olarak çıktı. Birçok ilçe ve ili alan CHP oylarını artırırken, 14 Mayıs ve 2019'daki yerel seçimlerde ittifak yaptıkları İYİ Parti'nin oy oranları büyük oranda eridi. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edilmişti.

Kurultay kararı verdi

Akşener yaptığı açıklamada "Biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Öz eleştirimiz yapacağız. Bundan sonra da milletimizin bize vermiş olduğu mesajı alacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" dedi.
Gazeteci İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saymaz, Akşener'in istifa etme kararı aldığını ancak yakınındaki isimlerin bu kararından Akşener'i vazgeçirdiğini aktardı:

'Tipik Kılıçdaroğlu tavrı izleyecek'

"Öğrendiğim kadarıyla aslında dün Meral Akşener istifayı düşünüyor ve dillendiriyor. İstifa etme kararını yakın çevresine açıklıyor. Bir İYİ Partili yetkiliden öğrendiğim kadarıyla varlığını Meral Akşener'in liderliğine borçlu olan yakınındaki kimseler onu istifa fikrinden vazgeçiriyor. Aslında ilk etapta bugün kurultay çağrısını yapmakla beraber istifa ettiğini de açıklayacakmış. Fakat son anda bu kararından vazgeçmiş ve istifa ettiği bölümü açıklamama kararı almış. Bu durumda ne olabilir? Birincisi kurultaya olan süreçte istifayı politik gelişmelere bağlı olarak gözden geçirebilir. İkincisi kurultay salonunu bekleyebilir. Üçüncüsü istifa etmeyebilir. Bana sorarsan istifa etmeyecek. Tipik Kılıçdaroğlu tavrı izleyecek. Ben aday olmam hiçbir kurultayda aday olmadım diyecektir. Bu şu demektir beni aday gösterin demektir. Kılıçdaroğlu da kurultaya kadar ben hiç aday olmadım deyip yakın çevresine kendisi için hazırlık yapma talimatı vermişti. Aynısını da Akşener yapacak. Meral Akşener'in şimdilik istifayı dillendirmeyeceği kanaatindeyim. Kurultaya kadar onu yerinden edebilecek bir aday olmazsa Akşener kolay kolay istifa edecekmiş gibi de görünmüyor bana."
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