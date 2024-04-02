https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/bm-genel-sekreteri-guterres-samdaki-iran-konsolosluguna-yapilan-saldiriyi-kinadi-1082398270.html
BM Genel Sekreteri Guterres Şam'daki İran Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınadı
BM Genel Sekreteri Guterres Şam'daki İran Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınadı
Sputnik Türkiye
Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T17:54+0300
2024-04-02T17:54+0300
2024-04-02T17:54+0300
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Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'in yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki diplomatik tesislerine 1 Nisan'da düzenlenen saldırıyı ve can kayıplarına ilişkin haberleri kınamaktadır" cümlesi kaydedildi.Guterres'in 'diplomatik ve konsolosluk binalarının ve personelinin dokunulmazlığı ilkesine uluslararası hukuka uygun olarak her durumda saygı gösterilmesi gerektiğini bir kez daha teyit ettiği' ifade edilirken, "Genel Sekreter ilgili tüm tarafları azami itidal göstermeye ve gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırır" cümlesi yer aldı.Sözcü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/netanyahudan-yardim-konvoyu-saldirisina-iliskin-aciklama-savasta-bunlar-olur-1082394660.html
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birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, iran, suriye, şam, iran büyükelçiliği
birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, iran, suriye, şam, iran büyükelçiliği
BM Genel Sekreteri Guterres Şam'daki İran Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınadı
Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınadığı ve diplomatik tesislerin dokunulmazlığına saygı gösterilmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.
Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'in yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki diplomatik tesislerine 1 Nisan'da düzenlenen saldırıyı ve can kayıplarına ilişkin haberleri kınamaktadır" cümlesi kaydedildi.
Guterres'in 'diplomatik ve konsolosluk binalarının ve personelinin dokunulmazlığı ilkesine uluslararası hukuka uygun olarak her durumda saygı gösterilmesi gerektiğini bir kez daha teyit ettiği' ifade edilirken, "Genel Sekreter ilgili tüm tarafları azami itidal göstermeye ve gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırır" cümlesi yer aldı.
Sözcü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Genel Sekreter ilgili tüm taraflara azami itidal göstermeleri ve gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaları çağrısında bulunur. Herhangi bir yanlış hesabın, zaten istikrarsız olan bölgede daha geniş çaplı bir çatışmaya yol açabileceği ve bunun da Suriye, Lübnan, işgal altındaki Filistin toprakları ve bir bütün olarak Ortadoğu'da eşi benzeri görülmemiş acılar yaşayan sivil halk için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunur.