https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/bm-genel-sekreteri-guterres-samdaki-iran-konsolosluguna-yapilan-saldiriyi-kinadi-1082398270.html

BM Genel Sekreteri Guterres Şam'daki İran Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres Şam'daki İran Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınadı

Sputnik Türkiye

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T17:54+0300

2024-04-02T17:54+0300

2024-04-02T17:54+0300

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bm genel sekreteri antonio guterres

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birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric

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Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'in yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki diplomatik tesislerine 1 Nisan'da düzenlenen saldırıyı ve can kayıplarına ilişkin haberleri kınamaktadır" cümlesi kaydedildi.Guterres'in 'diplomatik ve konsolosluk binalarının ve personelinin dokunulmazlığı ilkesine uluslararası hukuka uygun olarak her durumda saygı gösterilmesi gerektiğini bir kez daha teyit ettiği' ifade edilirken, "Genel Sekreter ilgili tüm tarafları azami itidal göstermeye ve gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırır" cümlesi yer aldı.Sözcü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/netanyahudan-yardim-konvoyu-saldirisina-iliskin-aciklama-savasta-bunlar-olur-1082394660.html

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