https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/besiktasta-cok-sayida-kisinin-hayatini-kaybettigi-yangin-anina-ait-goruntuler-ortaya-cikti-1082395626.html
Beşiktaş'ta çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yangın anına ait görüntüler ortaya çıktı
Beşiktaş'ta çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yangın anına ait görüntüler ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 16 katlı bir binanın eksi bir ve ikinci katta meydana gelen yangında olayın ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T17:17+0300
2024-04-02T17:17+0300
2024-04-02T17:30+0300
türkiye
gayrettepe
beşiktaş
yangın
istanbul
eğlence merkezi
istanbul valiliği
gece kulübü
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İstanbul, Beşiktaş'ta Gayrettepe Mahallesi'nde 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangına ait görüntüler ortaya çıktı.Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın eksi katlarında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde meydana gelmişti. Tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında yaşanan patlamanın ardından gece kulübünü bir anda alevler sarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/sislide-13-katli-binada-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-1082387239.html
türkiye
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Beşiktaş'ta çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yangın anına ait görüntüler ortaya çıktı
17:17 02.04.2024 (güncellendi: 17:30 02.04.2024)
İstanbul'da 16 katlı bir binanın eksi bir ve ikinci katta meydana gelen yangında olayın ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul, Beşiktaş'ta Gayrettepe Mahallesi'nde 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangına ait görüntüler ortaya çıktı.
Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın eksi katlarında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde meydana gelmişti. Tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında yaşanan patlamanın ardından gece kulübünü bir anda alevler sarmıştı.