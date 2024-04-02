https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/besiktasta-cok-sayida-kisinin-hayatini-kaybettigi-yangin-anina-ait-goruntuler-ortaya-cikti-1082395626.html

Beşiktaş'ta çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yangın anına ait görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş'ta çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yangın anına ait görüntüler ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 16 katlı bir binanın eksi bir ve ikinci katta meydana gelen yangında olayın ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T17:17+0300

2024-04-02T17:17+0300

2024-04-02T17:30+0300

türkiye

gayrettepe

beşiktaş

yangın

istanbul

eğlence merkezi

istanbul valiliği

gece kulübü

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İstanbul, Beşiktaş'ta Gayrettepe Mahallesi'nde 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangına ait görüntüler ortaya çıktı.Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın eksi katlarında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde meydana gelmişti. Tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında yaşanan patlamanın ardından gece kulübünü bir anda alevler sarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/sislide-13-katli-binada-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-1082387239.html

türkiye

gayrettepe

istanbul

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