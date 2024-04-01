https://sputniknews.com.tr/20240401/pfdkdan-ali-koc-ve-ertugrul-dogana-para-cezasi-1082364842.html
PFDK'dan Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a para cezası
PFDK'dan Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a para cezası
Sputnik Türkiye
PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a para cezası verdi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T19:20+0300
2024-04-01T19:20+0300
2024-04-01T19:30+0300
spor
ali koç
ertuğrul doğan
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079724838_240:0:3760:1980_1920x0_80_0_0_879b51cb72fda51335dd9333b62f9906.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a para cezası verme kararı aldı.TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a kulüplerinin sosyal medya hesaplarından 13 Mart'ta yaptıkları açıklamalar nedeniyle 439'ar bin lira para cezası verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240327/ali-koc-bize-ceza-veremezler-verirlerse-de-vebalini-oderler-1082132744.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079724838_680:0:3320:1980_1920x0_80_0_0_8804bfd67e2a49ddf10997af3169b053.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali koç, ertuğrul doğan, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
ali koç, ertuğrul doğan, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
PFDK'dan Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a para cezası
19:20 01.04.2024 (güncellendi: 19:30 01.04.2024)
PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a para cezası verme kararı aldı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a kulüplerinin sosyal medya hesaplarından 13 Mart'ta yaptıkları açıklamalar nedeniyle 439'ar bin lira para cezası verildi.