https://sputniknews.com.tr/20240401/pfdkdan-ali-koc-ve-ertugrul-dogana-para-cezasi-1082364842.html

PFDK'dan Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a para cezası

PFDK'dan Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a para cezası

Sputnik Türkiye

PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a para cezası verdi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T19:20+0300

2024-04-01T19:20+0300

2024-04-01T19:30+0300

spor

ali koç

ertuğrul doğan

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a para cezası verme kararı aldı.TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a kulüplerinin sosyal medya hesaplarından 13 Mart'ta yaptıkları açıklamalar nedeniyle 439'ar bin lira para cezası verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240327/ali-koc-bize-ceza-veremezler-verirlerse-de-vebalini-oderler-1082132744.html

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Sputnik Türkiye

ali koç, ertuğrul doğan, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)