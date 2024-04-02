https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ak-parti-merkez-yurutme-kurulu-toplantisi-erdogan-liderliginde-basladi-ana-gundem-secim--1082391375.html
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Erdoğan liderliğinde başladı: Ana gündem seçim
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Erdoğan liderliğinde başladı: Ana gündem seçim
Sputnik Türkiye
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T15:27+0300
2024-04-02T15:27+0300
2024-04-02T15:27+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
ak parti myk toplantısı
seçim
31 mart yerel seçimleri
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Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.00'te başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/adananin-kozan-ilcesinde-chp-secim-sonuclarina-itiraz-etti-ciddi-anlamda-gecersiz-oy-var---1082391226.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti myk toplantısı, seçim, 31 mart yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti myk toplantısı, seçim, 31 mart yerel seçimleri
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Erdoğan liderliğinde başladı: Ana gündem seçim
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.00'te başladı.