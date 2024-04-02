https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/adananin-kozan-ilcesinde-chp-secim-sonuclarina-itiraz-etti-ciddi-anlamda-gecersiz-oy-var---1082391226.html

Adana'nın Kozan ilçesinde CHP seçim sonuçlarına itiraz etti: 'Ciddi anlamda geçersiz oy var'

Adana'nın Kozan ilçesinde CHP seçim sonuçlarına itiraz etti: 'Ciddi anlamda geçersiz oy var'

Sputnik Türkiye

Adana'nın Kozan ilçesinde, Büyük Birlik Partisi'nin ardından CHP'de seçim sonuçlarına itiraz etti. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T15:24+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

ak parti

büyük birlik partisi (bbp)

kozan

adana

seçim

31 mart yerel seçimleri

geçersiz oy

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Adana'nın Kozan ilçesinde Büyük Birlik Partisi ardından CHP'de seçim sonuçlarına itiraz etti. CHP Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Toplu, Kozan Adliyesi önünde gazetecilere, ilçedeki tüm ıslak imzalı tutanakları aldıklarını ve bunları incelediklerini söyledi.Toplu, incelemeleriyle ilgili, "Çok ciddi aykırılık, aksaklıklar olduğunu gördük. Kozan'da çok ciddi anlamda geçersiz oy olduğunu gördük. Kimi sandıktan 190 kimi sandıktan 110 oy geçersiz sayılmış. Bu çok ciddi sayılar. Bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. O konuda gerekli itirazlarımızı yaptık." dedi.'MHP'li aday seçilme şartlarını yerine getirmedi'Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Atlı'nın 'seçilme şartlarını yerine getirmediğini' savunan Toplu, şöyle konuştu:CHP Kozan Belediye Başkan adayı Sudiye Gizem Aksoylu da 24 saattir ıslak imzalı tutanakları incelediklerini belirterek, "Tutanakları inceledik, çok ciddi tutarsızlıklar olduğunu tespit ettiğimiz ve sonuca etkisi olacağını düşündüğümüz için itirazlarımızı yaptık." dedi.BBP Kozan Belediye Başkan adayı Gürdal Topal da Mustafa Atlı'nın seçilme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunmuştu. İtiraz dilekçesinde, Mustafa Atlı'nın kamu bankası yöneticisi olduğu ve görevinden 1 Aralık 2023 saat 17.00'den önce istifa etmediği gerekçesiyle adaylığının düşürülmesi gerektiği savunulmuştu.

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti, büyük birlik partisi (bbp), kozan, adana, seçim, 31 mart yerel seçimleri, geçersiz oy