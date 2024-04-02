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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/adananin-kozan-ilcesinde-chp-secim-sonuclarina-itiraz-etti-ciddi-anlamda-gecersiz-oy-var---1082391226.html
Adana'nın Kozan ilçesinde CHP seçim sonuçlarına itiraz etti: 'Ciddi anlamda geçersiz oy var'
Adana'nın Kozan ilçesinde CHP seçim sonuçlarına itiraz etti: 'Ciddi anlamda geçersiz oy var'
Sputnik Türkiye
Adana'nın Kozan ilçesinde, Büyük Birlik Partisi'nin ardından CHP'de seçim sonuçlarına itiraz etti. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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Adana'nın Kozan ilçesinde Büyük Birlik Partisi ardından CHP'de seçim sonuçlarına itiraz etti. CHP Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Toplu, Kozan Adliyesi önünde gazetecilere, ilçedeki tüm ıslak imzalı tutanakları aldıklarını ve bunları incelediklerini söyledi.Toplu, incelemeleriyle ilgili, "Çok ciddi aykırılık, aksaklıklar olduğunu gördük. Kozan'da çok ciddi anlamda geçersiz oy olduğunu gördük. Kimi sandıktan 190 kimi sandıktan 110 oy geçersiz sayılmış. Bu çok ciddi sayılar. Bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. O konuda gerekli itirazlarımızı yaptık." dedi.'MHP'li aday seçilme şartlarını yerine getirmedi'Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Atlı'nın 'seçilme şartlarını yerine getirmediğini' savunan Toplu, şöyle konuştu:CHP Kozan Belediye Başkan adayı Sudiye Gizem Aksoylu da 24 saattir ıslak imzalı tutanakları incelediklerini belirterek, "Tutanakları inceledik, çok ciddi tutarsızlıklar olduğunu tespit ettiğimiz ve sonuca etkisi olacağını düşündüğümüz için itirazlarımızı yaptık." dedi.BBP Kozan Belediye Başkan adayı Gürdal Topal da Mustafa Atlı'nın seçilme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunmuştu. İtiraz dilekçesinde, Mustafa Atlı'nın kamu bankası yöneticisi olduğu ve görevinden 1 Aralık 2023 saat 17.00'den önce istifa etmediği gerekçesiyle adaylığının düşürülmesi gerektiği savunulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/vanda-dem-parti-adayi-zeydanin-secilme-hakki-alinmasi-ardindan-belediye-ak-parti-adayina-verildi--1082388599.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti, büyük birlik partisi (bbp), kozan, adana, seçim, 31 mart yerel seçimleri, geçersiz oy
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ak parti, büyük birlik partisi (bbp), kozan, adana, seçim, 31 mart yerel seçimleri, geçersiz oy

Adana'nın Kozan ilçesinde CHP seçim sonuçlarına itiraz etti: 'Ciddi anlamda geçersiz oy var'

15:24 02.04.2024
© Fatih AzgınCHP Kozan
CHP Kozan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© Fatih Azgın
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Adana'nın Kozan ilçesinde, Büyük Birlik Partisi'nin ardından CHP'de seçim sonuçlarına itiraz etti.
Adana'nın Kozan ilçesinde Büyük Birlik Partisi ardından CHP'de seçim sonuçlarına itiraz etti. CHP Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Toplu, Kozan Adliyesi önünde gazetecilere, ilçedeki tüm ıslak imzalı tutanakları aldıklarını ve bunları incelediklerini söyledi.
Toplu, incelemeleriyle ilgili, "Çok ciddi aykırılık, aksaklıklar olduğunu gördük. Kozan'da çok ciddi anlamda geçersiz oy olduğunu gördük. Kimi sandıktan 190 kimi sandıktan 110 oy geçersiz sayılmış. Bu çok ciddi sayılar. Bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. O konuda gerekli itirazlarımızı yaptık." dedi.

'MHP'li aday seçilme şartlarını yerine getirmedi'

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Atlı'nın 'seçilme şartlarını yerine getirmediğini' savunan Toplu, şöyle konuştu:
"YSK'nin açıkladığı takvime göre 1 Aralık 2023 tarihi saat 17.00'de istifa etmesi zorunluluğu olan kişilerdendir. Kendisi istifa etmemiştir. YSK'nin kararına aykırı bir şekilde süresi geçtikten sonra istifa etmiştir. Bu durumda aday olması mümkün değildir. Bu konuda da CHP olarak itirazımızı yaptık. İtirazlara İlçe Seçim Kurulu karar verecektir. Süreci takip ediyoruz, gelişmelerle ilgili bilgi vereceğiz."
CHP Kozan Belediye Başkan adayı Sudiye Gizem Aksoylu da 24 saattir ıslak imzalı tutanakları incelediklerini belirterek, "Tutanakları inceledik, çok ciddi tutarsızlıklar olduğunu tespit ettiğimiz ve sonuca etkisi olacağını düşündüğümüz için itirazlarımızı yaptık." dedi.
BBP Kozan Belediye Başkan adayı Gürdal Topal da Mustafa Atlı'nın seçilme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunmuştu. İtiraz dilekçesinde, Mustafa Atlı'nın kamu bankası yöneticisi olduğu ve görevinden 1 Aralık 2023 saat 17.00'den önce istifa etmediği gerekçesiyle adaylığının düşürülmesi gerektiği savunulmuştu.
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