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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/adanada-iki-muhtarin-adayligi-iptal-edildi-1082401545.html
Adana'da iki muhtarın adaylığı iptal edildi
Adana'da iki muhtarın adaylığı iptal edildi
Sputnik Türkiye
Adana'da iki muhtar adayı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oy pusulalarında azaların ünvanlarına yer verdi. Muhtarların adaylıkları iptal edildi. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T19:15+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
adana
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31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cemalpaşa muhtar adayı Fahri Gürlekoğlu ile Kurtuluş Mahallesi adayı Ahmet Teoman Kökenler, oy pusulalarında azalarının önüne ünvanlarını da yazdırdı. TRT'nin aktardığına göre diğer adayların itirazı üzerine ilçe seçim kurulu tarafından Gürlekoğlu ve Kökenler'in adaylıkları iptal edildi. Cemalpaşa Mahallesinde muhtarlığa Nerjin Cevher Çamurdan, Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nevin Biçer seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/secimler-sonuclandi-belediye-baskanlari-meclis-uyeleri-ve-muhtarlar-ne-kadar-maas-alacak-1082385564.html
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adana, muhtar, seçim
adana, muhtar, seçim

Adana'da iki muhtarın adaylığı iptal edildi

19:15 02.04.2024
© İHA / ERHAN ERDOĞAN - ZEYNEP TAŞTAN-AW174166seçim - sandık - oy - seçmen
seçim - sandık - oy - seçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© İHA / ERHAN ERDOĞAN - ZEYNEP TAŞTAN-AW174166
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Adana'da iki muhtar adayı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oy pusulalarında azaların ünvanlarına yer verdi. Muhtarların adaylıkları iptal edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cemalpaşa muhtar adayı Fahri Gürlekoğlu ile Kurtuluş Mahallesi adayı Ahmet Teoman Kökenler, oy pusulalarında azalarının önüne ünvanlarını da yazdırdı.
TRT'nin aktardığına göre diğer adayların itirazı üzerine ilçe seçim kurulu tarafından Gürlekoğlu ve Kökenler'in adaylıkları iptal edildi.
Cemalpaşa Mahallesinde muhtarlığa Nerjin Cevher Çamurdan, Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nevin Biçer seçildi.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Seçimler sonuçlandı: Belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar ne kadar maaş alacak?
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