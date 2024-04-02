https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/adanada-iki-muhtarin-adayligi-iptal-edildi-1082401545.html
Adana'da iki muhtarın adaylığı iptal edildi
Adana'da iki muhtarın adaylığı iptal edildi
Sputnik Türkiye
Adana'da iki muhtar adayı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oy pusulalarında azaların ünvanlarına yer verdi. Muhtarların adaylıkları iptal edildi. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T19:15+0300
2024-04-02T19:15+0300
2024-04-02T19:15+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
adana
muhtar
seçim
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31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cemalpaşa muhtar adayı Fahri Gürlekoğlu ile Kurtuluş Mahallesi adayı Ahmet Teoman Kökenler, oy pusulalarında azalarının önüne ünvanlarını da yazdırdı. TRT'nin aktardığına göre diğer adayların itirazı üzerine ilçe seçim kurulu tarafından Gürlekoğlu ve Kökenler'in adaylıkları iptal edildi. Cemalpaşa Mahallesinde muhtarlığa Nerjin Cevher Çamurdan, Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nevin Biçer seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/secimler-sonuclandi-belediye-baskanlari-meclis-uyeleri-ve-muhtarlar-ne-kadar-maas-alacak-1082385564.html
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adana, muhtar, seçim
Adana'da iki muhtarın adaylığı iptal edildi
Adana'da iki muhtar adayı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oy pusulalarında azaların ünvanlarına yer verdi. Muhtarların adaylıkları iptal edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cemalpaşa muhtar adayı Fahri Gürlekoğlu ile Kurtuluş Mahallesi adayı Ahmet Teoman Kökenler, oy pusulalarında azalarının önüne ünvanlarını da yazdırdı.
TRT'nin aktardığına
göre diğer adayların itirazı üzerine ilçe seçim kurulu tarafından Gürlekoğlu ve Kökenler'in adaylıkları iptal edildi.
Cemalpaşa Mahallesinde muhtarlığa Nerjin Cevher Çamurdan, Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nevin Biçer seçildi.