https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/adanada-iki-muhtarin-adayligi-iptal-edildi-1082401545.html

Adana'da iki muhtarın adaylığı iptal edildi

Adana'da iki muhtarın adaylığı iptal edildi

Sputnik Türkiye

Adana'da iki muhtar adayı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oy pusulalarında azaların ünvanlarına yer verdi. Muhtarların adaylıkları iptal edildi. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T19:15+0300

2024-04-02T19:15+0300

2024-04-02T19:15+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

adana

muhtar

seçim

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31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cemalpaşa muhtar adayı Fahri Gürlekoğlu ile Kurtuluş Mahallesi adayı Ahmet Teoman Kökenler, oy pusulalarında azalarının önüne ünvanlarını da yazdırdı. TRT'nin aktardığına göre diğer adayların itirazı üzerine ilçe seçim kurulu tarafından Gürlekoğlu ve Kökenler'in adaylıkları iptal edildi. Cemalpaşa Mahallesinde muhtarlığa Nerjin Cevher Çamurdan, Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nevin Biçer seçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/secimler-sonuclandi-belediye-baskanlari-meclis-uyeleri-ve-muhtarlar-ne-kadar-maas-alacak-1082385564.html

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