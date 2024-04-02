https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/-ukrayna-tataristani-ihalarla-vurdu--1082386421.html
Ukrayna, Tataristan’ı İHA'larla vurdu
Ukrayna, Tataristan’ı İHA'larla vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın Yelabuga ve Nijnekamsk şehirlerindeki işletmelere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtildi. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T17:20+0300
2024-04-02T17:20+0300
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Tataristan Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna İHA’larının Yelabuga ve Nijnekamsk şehirlerindeki işletmeleri hedef aldığı bildirilirken, “Büyük hasar yok, işletmelerin teknolojik süreçleri aksamadan devam ediyor” dendi. Saldırının yerini gösteren harita, Sputnik'in inforafiğinde.
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infografik, tataristan, rusya, ukrayna, инфографика
infografik, tataristan, rusya, ukrayna, инфографика
Ukrayna, Tataristan’ı İHA'larla vurdu
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın Yelabuga ve Nijnekamsk şehirlerindeki işletmelere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtildi.
Tataristan Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna İHA’larının Yelabuga ve Nijnekamsk şehirlerindeki işletmeleri hedef aldığı bildirilirken, “Büyük hasar yok, işletmelerin teknolojik süreçleri aksamadan devam ediyor” dendi. Saldırının yerini gösteren harita, Sputnik'in inforafiğinde.