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Ukrayna, Tataristan’ı İHA'larla vurdu
Ukrayna, Tataristan’ı İHA'larla vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın Yelabuga ve Nijnekamsk şehirlerindeki işletmelere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtildi. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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Tataristan Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna İHA’larının Yelabuga ve Nijnekamsk şehirlerindeki işletmeleri hedef aldığı bildirilirken, “Büyük hasar yok, işletmelerin teknolojik süreçleri aksamadan devam ediyor” dendi. Saldırının yerini gösteren harita, Sputnik'in inforafiğinde.
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infografik, tataristan, rusya, ukrayna, инфографика

Ukrayna, Tataristan’ı İHA'larla vurdu

17:20 02.04.2024
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Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın Yelabuga ve Nijnekamsk şehirlerindeki işletmelere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtildi.
Tataristan Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna İHA’larının Yelabuga ve Nijnekamsk şehirlerindeki işletmeleri hedef aldığı bildirilirken, “Büyük hasar yok, işletmelerin teknolojik süreçleri aksamadan devam ediyor” dendi. Saldırının yerini gösteren harita, Sputnik'in inforafiğinde.
Ukrayna, Tataristan’ı İHA'larla vurdu - Sputnik Türkiye
Ukrayna, Tataristan’ı İHA'larla vurdu - Sputnik Türkiye
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