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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240401/tbmm-baskani-kurtulmustan-yerel-secimle-ilgili-aciklama--1082365610.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yerel seçimle ilgili açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yerel seçimle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yerel seçim sonuçlarına ilişkin "Milletimizin kararına herkesin büyük olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye’nin ne kadar... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
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2024-04-01T21:40+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
numan kurtulmuş
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te görev yapan personelle bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.Kurtulmuş, demokraside, milletin iradesinin üstünde hiçbir söz ve iradenin geçerli olmadığına işaret ederek, şunları söyledi:Kurtulmuş, bu anlamda Türkiye demokrasisinin, dünyadaki bütün eşdeğerlerinden fevkalade güçlü bir yapıya sahip olduğunu ve bunu, her seçim vesilesiyle ortaya koyduğunu vurgulayarak, "İşte dün gerçekleştirilen yerel seçimleriyle ilgili de millet sözünü söylemiş, seçim kampanyasındaki olgun bir demokratik yarışın sonunda seçim sonuçları hemen hemen Türkiye'nin her yerinde problemsiz, eksiksiz bir şekilde yansımış ve milletimiz tercihini yapmıştır" değerlendirmelerinde bulundu.'Herkes seçim sonuçlarını kabul etmiştir'TBMM Başkanı Kurtulmuş, yerel seçim sonuçlarının, millete ve ülkenin geleceğine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240401/erdal-besikcioglu-secim-sonuclarini-erik-dali-ile-kutladi-1082363658.html
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numan kurtulmuş, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
numan kurtulmuş, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yerel seçimle ilgili açıklama

20:19 01.04.2024 (güncellendi: 21:40 01.04.2024)
© İHA / ATİLLA ÖZER - KÖKSAL KILINÇ-TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© İHA / ATİLLA ÖZER - KÖKSAL KILINÇ-
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yerel seçim sonuçlarına ilişkin "Milletimizin kararına herkesin büyük olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye’nin ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun işaretlerinden biri" açıklamasında bulundu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te görev yapan personelle bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş, demokraside, milletin iradesinin üstünde hiçbir söz ve iradenin geçerli olmadığına işaret ederek, şunları söyledi:
"Türkiye, dünyada bedeli en ağır şekilde ödenmiş demokrasiye sahip olan bir ülkedir. Bunu, belli aralıklarla yapmış olduğu seçimlerle ortaya koymuş bir ülkeyiz. En sonuncusunu, ilk yaptığımız seçimleri, belki bugünkü anlamda değilse bile, Birinci Meşrutiyet öncesinden itibaren bir şekilde demokrasiye girmiş olan bu millet, 1950'den sonra tam manasıyla bir demokrasiye kavuşmuş ve bu demokrasinin bedelini de sürekli ödemiştir. En sonuncusu 15 Temmuz gecesi; bir hikaye, bir destan değil aynı zamanda milletimizin canıyla kanıyla bedelini ödediği demokrasiye sahip çıkma gecesiydi."
Kurtulmuş, bu anlamda Türkiye demokrasisinin, dünyadaki bütün eşdeğerlerinden fevkalade güçlü bir yapıya sahip olduğunu ve bunu, her seçim vesilesiyle ortaya koyduğunu vurgulayarak, "İşte dün gerçekleştirilen yerel seçimleriyle ilgili de millet sözünü söylemiş, seçim kampanyasındaki olgun bir demokratik yarışın sonunda seçim sonuçları hemen hemen Türkiye'nin her yerinde problemsiz, eksiksiz bir şekilde yansımış ve milletimiz tercihini yapmıştır" değerlendirmelerinde bulundu.

'Herkes seçim sonuçlarını kabul etmiştir'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yerel seçim sonuçlarının, millete ve ülkenin geleceğine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Milletimiz 5 yıllık süre için kendisini yönetecek olan yerel yöneticilerini seçmiş ve onlar eliyle kendilerine belediye hizmetlerinin gelmesi için kararını vermiştir. Milletimizin bu kararına, herkesin büyük bir olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye'nin demokratik teamüller bakımından da ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun en güzel işaretlerinden birisidir. Birkaç sandıktaki ufak tefek itirazların dışında hemen hemen Türkiye'nin hiçbir yerinde, yapılan itirazların sonucunda kimsenin seçim sonucuna ilişkin bir tane 'ama, acaba, şöyle, fakat' diyerek bir eleştirisi olmamış ve herkes seçim sonuçlarını kabul etmiştir. Bu, büyük olgunluğu dolayısıyla Türkiye'nin demokrasisinin ana unsurları olan siyasi partilerimize de burada bir kere daha TBMM'den şükranlarımızı ifade ediyorum. Türkiye demokrasisi, Meclisimizin güçlü çalışmalarıyla bundan sonraki süreçlerde de güçlü ve muktedir yol yürüyüşüyle birlikte inşallah çok daha ileriye gidecektir. "
Erdal Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Erdal Beşikçioğlu seçim sonuçlarını ‘Erik Dalı’ ile kutladı
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