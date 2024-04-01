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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240401/rusya-semalarinda-cekya-yapimi-vampire-roketleri-imha-edildi-1082360057.html
Rusya semalarında Çekya yapımı Vampire roketleri imha edildi
Rusya semalarında Çekya yapımı Vampire roketleri imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T17:17+0300
2024-04-01T17:17+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rus ordusu
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna ordusu
askeri operasyon
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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu, bugün saat 16:00 sularında Rusya'ya 17 Çekya yapımı RM-70 Vampire roketi fırlattı.Bakanlık, Kiev rejiminin yeni saldırı girişiminin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ve 17 Vampire roketinin hedefine varmadan imha edildiğini vurguladı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240401/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-bir-abrams-daha-imha-edildi-1082354951.html
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rusya, ukrayna, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna ordusu, askeri operasyon
rusya, ukrayna, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna ordusu, askeri operasyon

Rusya semalarında Çekya yapımı Vampire roketleri imha edildi

17:17 01.04.2024
© Sputnik / Максим БлиновRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu, bugün saat 16:00 sularında Rusya'ya 17 Çekya yapımı RM-70 Vampire roketi fırlattı.
Bakanlık, Kiev rejiminin yeni saldırı girişiminin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ve 17 Vampire roketinin hedefine varmadan imha edildiğini vurguladı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Abrams - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da bir Abrams daha imha edildi
Dün, 15:41
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