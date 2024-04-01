https://sputniknews.com.tr/20240401/rusya-semalarinda-cekya-yapimi-vampire-roketleri-imha-edildi-1082360057.html
Rusya semalarında Çekya yapımı Vampire roketleri imha edildi
Rusya semalarında Çekya yapımı Vampire roketleri imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T17:17+0300
2024-04-01T17:17+0300
2024-04-01T17:17+0300
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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu, bugün saat 16:00 sularında Rusya'ya 17 Çekya yapımı RM-70 Vampire roketi fırlattı.Bakanlık, Kiev rejiminin yeni saldırı girişiminin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ve 17 Vampire roketinin hedefine varmadan imha edildiğini vurguladı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240401/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-bir-abrams-daha-imha-edildi-1082354951.html
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rusya, ukrayna, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna ordusu, askeri operasyon
rusya, ukrayna, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna ordusu, askeri operasyon
Rusya semalarında Çekya yapımı Vampire roketleri imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarına yönelik yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu, bugün saat 16:00 sularında Rusya'ya 17 Çekya yapımı RM-70 Vampire roketi fırlattı.
Bakanlık, Kiev rejiminin yeni saldırı girişiminin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ve 17 Vampire roketinin hedefine varmadan imha edildiğini vurguladı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.