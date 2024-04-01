https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-karadeniz-uzerinde-ukraynaya-ait-6-iha-onledi-1082366287.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait 6 İHA önledi

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait 6 İHA önledi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin saat 19.30 sıralarında Karadeniz suları üzerinde Ukrayna ordusunun 6 insansız hava aracının önlendiğini... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T22:23+0300

2024-04-01T22:23+0300

2024-04-01T22:26+0300

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

belgorod

füze

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova saati ile 19.30 (TSİ ile aynı) sıralarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.Açıklamada, “Moskova saatiyle 19.30 sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Karadeniz suları üzerinde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını önledi” ifadelerine yer verildi.‘Belgorod bölgesi üzerinde 19 Vampire füzesi imha edildi’Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Vampire çok namlulu roketatarlardan ateşlenen 19 füzenin düşürüldüğünü bildirmişti.Açıklamada, “1 Nisan 2024’te Moskova saatiyle 18.30 sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere RM-70 Vampire çok namlulu roketatar sistemleri kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde 19 füzeyi imha etti” ifadeleri yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/rusya-savunma-bakanligi-onarilmis-marder-piyade-savas-aracinin-videosunu-yayinladi-1082363983.html

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rusya savunma bakanlığı, belgorod, füze