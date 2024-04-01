https://sputniknews.com.tr/20240401/pfdkya-sevk-edilmisti-aldigi-ceza-sonra-osayiden-paylasim-1082362071.html
PFDK'ya sevk edilmişti: Aldığı ceza sonra Osayi'den dikkat çeken paylaşım
PFDK'ya sevk edilmişti: Aldığı ceza sonra Osayi'den dikkat çeken paylaşım
Sputnik Türkiye
Trabzonspor maçında yaşananların ardından PFDK'ya sevk edilen Osayi Samuel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T18:05+0300
2024-04-01T18:05+0300
2024-04-01T18:06+0300
spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
bright osayi-samuel
trabzonspor
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futbol
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ceza
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Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Fenerbahçe, yarın "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" gündemiyle toplanacak.Trabzon'da oynanan maçın ardından çıkan olaylarla ilgili en çok konuşulan isimlerden biri olan sarı lacivertli takımın Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, kongre öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve genel kurul üyelerine seslendi.Osayi-Samuel açıklamasında "2 Nisan'ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe'yi savunacaklar. En büyük Fener" ifadelerini kullandı.Osayi kaç maç ceza aldı?Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Egemen Korkmaz, Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Peki 45. maddenin cezası ne kadar?Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan bilgilere göre; 45. maddede futbolculara ve görevlilere 3 ila 5 müsabakadan men cezası gelmesi bekleniyor.Talimatnamede yer alan bilgi şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240401/fenerbahceden-pfdk-sevkleriyle-ilgili-aciklama-nefsi-mudafaa-hakkini-kullandilar-1082355242.html
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osayi kaç maç ceza aldı, osayi 2 nisan, osayi 2 nisan paylaşımı, osayi pfdk, osayi cezası, osayi ne kadar ceza aldı, osayi ne ceza aldı
PFDK'ya sevk edilmişti: Aldığı ceza sonra Osayi'den dikkat çeken paylaşım
18:05 01.04.2024 (güncellendi: 18:06 01.04.2024)
Trabzonspor maçında yaşananların ardından PFDK'ya sevk edilen Osayi Samuel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Fenerbahçe, yarın "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" gündemiyle toplanacak.
Trabzon'da oynanan maçın ardından çıkan olaylarla ilgili en çok konuşulan isimlerden biri olan sarı lacivertli takımın Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, kongre öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve genel kurul üyelerine seslendi.
Osayi-Samuel açıklamasında "2 Nisan'ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe'yi savunacaklar. En büyük Fener" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Egemen Korkmaz, Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Peki 45. maddenin cezası ne kadar?
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan bilgilere göre; 45. maddede futbolculara ve görevlilere 3 ila 5 müsabakadan men cezası gelmesi bekleniyor.
Talimatnamede yer alan bilgi şöyle:
"Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen (a) Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası, (b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 200 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL’den 390.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 39.000.- TL’den 180.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.500.-TL’den 78.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 39.000.-TL’ye kadar para cezası, (c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir."