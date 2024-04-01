https://sputniknews.com.tr/20240401/fenerbahceden-pfdk-sevkleriyle-ilgili-aciklama-nefsi-mudafaa-hakkini-kullandilar-1082355242.html

Fenerbahçe'den PFDK sevkleriyle ilgili açıklama: 'Nefsi müdafaa hakkını kullandılar'

Fenerbahçe'den PFDK sevkleriyle ilgili açıklama: 'Nefsi müdafaa hakkını kullandılar'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK sevkleriyle ilgili "Sporcularımız, sahada sadece kendilerini... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T15:25+0300

2024-04-01T15:25+0300

2024-04-01T15:25+0300

spor

fenerbahçe

trabzonspor

profesyonel futbol disiplin kurulu

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın kendilerini savunduğunu belirtti.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Pekin, Trabzonspor maçının ardından yapılan disiplin sevklerine dikkati çekerek, "Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.Yapılan sevklere tepki gösteren Pekin, şu görüşlere yer verdi:

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, trabzonspor, profesyonel futbol disiplin kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)