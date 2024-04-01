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Fenerbahçe'den PFDK sevkleriyle ilgili açıklama: 'Nefsi müdafaa hakkını kullandılar'
Fenerbahçe'den PFDK sevkleriyle ilgili açıklama: 'Nefsi müdafaa hakkını kullandılar'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK sevkleriyle ilgili "Sporcularımız, sahada sadece kendilerini... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T15:25+0300
2024-04-01T15:25+0300
spor
fenerbahçe
trabzonspor
profesyonel futbol disiplin kurulu
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın kendilerini savunduğunu belirtti.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Pekin, Trabzonspor maçının ardından yapılan disiplin sevklerine dikkati çekerek, "Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.Yapılan sevklere tepki gösteren Pekin, şu görüşlere yer verdi:
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fenerbahçe, trabzonspor, profesyonel futbol disiplin kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fenerbahçe, trabzonspor, profesyonel futbol disiplin kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

Fenerbahçe'den PFDK sevkleriyle ilgili açıklama: 'Nefsi müdafaa hakkını kullandılar'

15:25 01.04.2024
© AA / Hasan TaşcanTrendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park’ta karşılaştı.
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park’ta karşılaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© AA / Hasan Taşcan
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK sevkleriyle ilgili "Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştı. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın kendilerini savunduğunu belirtti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Pekin, Trabzonspor maçının ardından yapılan disiplin sevklerine dikkati çekerek, "Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.
Yapılan sevklere tepki gösteren Pekin, şu görüşlere yer verdi:
"Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştı. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar. Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır 'Rakip takım taraftarlarıyla kavga' gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK’ye sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı. Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir. Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz."
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
SPOR
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye kritik çağrı
29 Mart, 08:24
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