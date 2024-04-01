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https://sputniknews.com.tr/20240401/milyonlarca-emeklinin-bekledigi-gun-geldi-bayram-ikramiyeleri-ne-zaman-yatacak-1082358399.html
Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği gün nihayet geldi. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek olan bayram ikramiyeleri... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T16:42+0300
2024-04-01T16:42+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
bayram ikramiyesi
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Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve memur emeklileri için belirlenen ödeme takvimi, merakla beklenen detaylar arasında yer alıyor.Bu yılki bayram ikramiyesi, 2024 yılı için önceki yıla göre yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılmıştı.Kimler bayram ikramiyesi alacak?Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesinden kimlerin faydalanacağı da emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu kapsamda vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar hisseleri oranında ikramiye alabiliyor.EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?Ayrıca, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiye ödemelerinden yararlanabilecekler. EYT'liler, ikramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapmaları halinde her iki ikramiyeyi alabilecekken, Mayıs 2024 sonuna kadar başvuranlar sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacaklar.Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?Üç bin lira olarak hesaplara yatacak olan ilk emekli bayram ikramiyesi, Ramazan bayramından önceki hafta olan 2 Nisan - 5 Nisan arasında hesaplara yatacak.Maaş ödemeleri her ayın 17 veya 18 olanlara 2 Nisan’da, 19, 20,21,22 olanlara 3 Nisan’da ve 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan’da ödemeleri yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240401/is-dunyasi-secim-sonuclarini-degerlendirdi-mevcut-ekonomik-programla-yola-devam-1082357571.html
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emekli ikramiyesi, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyesinden kimler faydalanacak, eytliler bayram ikramiyesi alacak mı

Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

16:42 01.04.2024
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© AA
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Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği gün nihayet geldi. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek olan bayram ikramiyeleri, yarından itibaren hesaplara aktarılacak.
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve memur emeklileri için belirlenen ödeme takvimi, merakla beklenen detaylar arasında yer alıyor.
Bu yılki bayram ikramiyesi, 2024 yılı için önceki yıla göre yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılmıştı.

Kimler bayram ikramiyesi alacak?

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesinden kimlerin faydalanacağı da emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu kapsamda vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar hisseleri oranında ikramiye alabiliyor.

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?

Ayrıca, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiye ödemelerinden yararlanabilecekler. EYT'liler, ikramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapmaları halinde her iki ikramiyeyi alabilecekken, Mayıs 2024 sonuna kadar başvuranlar sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacaklar.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Üç bin lira olarak hesaplara yatacak olan ilk emekli bayram ikramiyesi, Ramazan bayramından önceki hafta olan 2 Nisan - 5 Nisan arasında hesaplara yatacak.
Maaş ödemeleri her ayın 17 veya 18 olanlara 2 Nisan’da, 19, 20,21,22 olanlara 3 Nisan’da ve 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan’da ödemeleri yapılacak.
Güler Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
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