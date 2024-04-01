https://sputniknews.com.tr/20240401/is-dunyasi-secim-sonuclarini-degerlendirdi-mevcut-ekonomik-programla-yola-devam-1082357571.html

İş dünyası seçim sonuçlarını değerlendirdi: Mevcut ekonomik programla yola devam

İş dünyası seçim sonuçlarını değerlendirdi: Mevcut ekonomik programla yola devam

Sputnik Türkiye

Sürpriz sonuçlara sahne alan yerel seçimin ardından ülkedeki iş dünyasından ilk mesajlar gelmeye başlarken, ortak mesaj ‘mevcut ekonomik programa devam’ ve... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T16:09+0300

2024-04-01T16:09+0300

2024-04-01T16:09+0300

türkiye

31 mart yerel seçimleri

iş dünyası

ekonomi

güler sabancı

sabancı holding

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

türk girişim ve iş dünyası konfederasyonu (türkonfed)

istanbul ticaret odası (ito)

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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, yerel seçimler sonrası mevcut ekonomik programa ve normalleşme adımlarına kararlılıkla devam edilmesi gerektiğini bildirdi.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçimin galibinin Türkiye demokrasisi olduğunu ifade eden Sabancı, "Değişen dünyada, iklim aciliyetiyle birlikte artık yerel yönetimlere düşen görev artmıştır. Tüm seçilmişlerimizin bu görevlerinin bilincinde olması ve dünyadaki dönüşümü yakından takip etmesi, ülkemizin, şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırması için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.Güler Sabancı, yerel seçimlerin geride kalmasıyla önlerinde 4 yıllık seçimsiz bir dönem bulunduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:İş dünyasında seçim sonuçlarını değerlendiren bir başka önemli isim olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 4 yıllık seçimsiz dönemin ülke için önemli bir fırsat olduğunu bildirerek, "Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var, tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız” diye konuştu.Sonuçların ülke ve millete hayırlı olmasını temenni eden Hisarcıklıoğlu, "Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır. Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var, tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele, para ve maliye politikası eş güdümünde daha başarılı olacaktır. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar ile öngörülebilirlik güçlenecektir. Böylece teknoloji içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Hisarcıklıoğlu, ülkenin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesinin önemine işaret ederek, yapısal reformlar konusunda etkin ve kararlı adımlar atılması gerektiğini aktardı.İTO’dan ekonomik programa bağlılık vurgusuİstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyası olarak Türkiye'nin bu seçimden sonra uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.Seçilen belediye başkanlarını tebrik eden Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de, değerlendirmesinde, “Artık gerçek gündemimiz olan ekonomiye dönmeliyiz” diye konuşurken şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240401/31-mart-yerel-secimleri-chp-istanbulda-cumhur-ittifakindan-hangi-belediyeleri-aldi--1082353219.html

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31 mart yerel seçimleri, iş dünyası, ekonomi, güler sabancı, sabancı holding, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), türk girişim ve iş dünyası konfederasyonu (türkonfed), istanbul ticaret odası (ito)