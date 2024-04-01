https://sputniknews.com.tr/20240401/is-dunyasi-secim-sonuclarini-degerlendirdi-mevcut-ekonomik-programla-yola-devam-1082357571.html
İş dünyası seçim sonuçlarını değerlendirdi: Mevcut ekonomik programla yola devam
İş dünyası seçim sonuçlarını değerlendirdi: Mevcut ekonomik programla yola devam
Sputnik Türkiye
Sürpriz sonuçlara sahne alan yerel seçimin ardından ülkedeki iş dünyasından ilk mesajlar gelmeye başlarken, ortak mesaj ‘mevcut ekonomik programa devam’ ve... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T16:09+0300
2024-04-01T16:09+0300
2024-04-01T16:09+0300
türkiye
31 mart yerel seçimleri
iş dünyası
ekonomi
güler sabancı
sabancı holding
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
türk girişim ve iş dünyası konfederasyonu (türkonfed)
istanbul ticaret odası (ito)
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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, yerel seçimler sonrası mevcut ekonomik programa ve normalleşme adımlarına kararlılıkla devam edilmesi gerektiğini bildirdi.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçimin galibinin Türkiye demokrasisi olduğunu ifade eden Sabancı, "Değişen dünyada, iklim aciliyetiyle birlikte artık yerel yönetimlere düşen görev artmıştır. Tüm seçilmişlerimizin bu görevlerinin bilincinde olması ve dünyadaki dönüşümü yakından takip etmesi, ülkemizin, şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırması için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.Güler Sabancı, yerel seçimlerin geride kalmasıyla önlerinde 4 yıllık seçimsiz bir dönem bulunduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:İş dünyasında seçim sonuçlarını değerlendiren bir başka önemli isim olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 4 yıllık seçimsiz dönemin ülke için önemli bir fırsat olduğunu bildirerek, "Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var, tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız” diye konuştu.Sonuçların ülke ve millete hayırlı olmasını temenni eden Hisarcıklıoğlu, "Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır. Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var, tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele, para ve maliye politikası eş güdümünde daha başarılı olacaktır. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar ile öngörülebilirlik güçlenecektir. Böylece teknoloji içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Hisarcıklıoğlu, ülkenin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesinin önemine işaret ederek, yapısal reformlar konusunda etkin ve kararlı adımlar atılması gerektiğini aktardı.İTO’dan ekonomik programa bağlılık vurgusuİstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyası olarak Türkiye'nin bu seçimden sonra uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.Seçilen belediye başkanlarını tebrik eden Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de, değerlendirmesinde, “Artık gerçek gündemimiz olan ekonomiye dönmeliyiz” diye konuşurken şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240401/31-mart-yerel-secimleri-chp-istanbulda-cumhur-ittifakindan-hangi-belediyeleri-aldi--1082353219.html
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31 mart yerel seçimleri, iş dünyası, ekonomi, güler sabancı, sabancı holding, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), türk girişim ve iş dünyası konfederasyonu (türkonfed), istanbul ticaret odası (ito)
31 mart yerel seçimleri, iş dünyası, ekonomi, güler sabancı, sabancı holding, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), türk girişim ve iş dünyası konfederasyonu (türkonfed), istanbul ticaret odası (ito)
İş dünyası seçim sonuçlarını değerlendirdi: Mevcut ekonomik programla yola devam
Sürpriz sonuçlara sahne alan yerel seçimin ardından ülkedeki iş dünyasından ilk mesajlar gelmeye başlarken, ortak mesaj ‘mevcut ekonomik programa devam’ ve ‘enflasyonla mücadele’ oldu.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, yerel seçimler sonrası mevcut ekonomik programa ve normalleşme adımlarına kararlılıkla devam edilmesi gerektiğini bildirdi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçimin galibinin Türkiye demokrasisi olduğunu ifade eden Sabancı, "Değişen dünyada, iklim aciliyetiyle birlikte artık yerel yönetimlere düşen görev artmıştır. Tüm seçilmişlerimizin bu görevlerinin bilincinde olması ve dünyadaki dönüşümü yakından takip etmesi, ülkemizin, şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırması için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.
Güler Sabancı, yerel seçimlerin geride kalmasıyla önlerinde 4 yıllık seçimsiz bir dönem bulunduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
Bu kesintisiz dönem enflasyonunu düşürmüş, makro dengelerini kurmuş, sürdürülebilir büyüme yoluna geri dönmeye hazır bir Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsattır. Ülke olarak muazzam bir potansiyelimiz var. Bunu gerçeğe dönüştürebilmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Mevcut ekonomik programa ve normalleşme adımlarına kararlılıkla devam etmeliyiz. Hep beraber, birlik ve beraberlik içinde bunu başaracağımıza inanıyorum.
İş dünyasında seçim sonuçlarını değerlendiren bir başka önemli isim olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 4 yıllık seçimsiz dönemin ülke için önemli bir fırsat olduğunu bildirerek, "Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var, tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız” diye konuştu.
Sonuçların ülke ve millete hayırlı olmasını temenni eden Hisarcıklıoğlu, "Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır. Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var, tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele, para ve maliye politikası eş güdümünde daha başarılı olacaktır. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar ile öngörülebilirlik güçlenecektir. Böylece teknoloji içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Hisarcıklıoğlu, ülkenin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesinin önemine işaret ederek, yapısal reformlar konusunda etkin ve kararlı adımlar atılması gerektiğini aktardı.
İTO’dan ekonomik programa bağlılık vurgusu
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyası olarak Türkiye'nin bu seçimden sonra uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.
Seçilen belediye başkanlarını tebrik eden Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:
İş dünyası olarak Türkiye'nin bu seçimden sonra, uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönem, enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmelidir. Bu sayede, çevresinde çatışma ve savaşların kol gezdiği Türkiye, daha da güçlenen ekonomisi ve demokrasisiyle güvenli bir liman olmayı sürdürecektir. İş dünyası olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, tüm gücümüzle yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama devam edeceğiz.
Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de, değerlendirmesinde, “Artık gerçek gündemimiz olan ekonomiye dönmeliyiz” diye konuşurken şu ifadeleri kullandı:
Artık gerçek gündemimiz olan ekonomiye dönmeliyiz. Ülkemizin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de elimizi taşın altına koymaya; kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprü vazifesi görmeye hazırız. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Ortak paydamız ise Cumhuriyet ve demokrasidir. TÜRKONFED olarak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılım sağlayan yurttaşlarımıza ve birkaç münferit olay dışında seçimlerin huzur içinde geçmesini sağlayan tüm taraflara teşekkür ediyoruz. Seçim sonuçları, ülkemizin demokratik yapısının gücünü ve çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in seçim sonuçlarına ilişkin itidalli, halkın her kesimini kucaklayan, birlik ve beraberliği vurgulayan mesajlarını da memnuniyetle karşılıyoruz.