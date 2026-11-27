“Yapay zekada başlayan ‘Soğuk Savaş’ın’ üç ayağı var, en büyük açmaz enerjide”
© SputnikCeyda Karan'la Eksen
© Sputnik
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Serhat Ayan’a göre ABD ekonomisinin olmazsa olmazı haline gelen yapay zekadaki ‘Soğuk Savaş’ın’ jeopolitik, ekonomik ve ideolojik olmak üzere üç ayağı var. Ayan, yapay zeka konusundaki en büyük açmazın enerjide olduğu görüşünde.
Küresel yapay zeka rekabeti; ekonomik bağımlılık, siyasi kutuplaşma ve enerji krizi üçgeninde yeni bir güç mücadelesine dönüştü. Amerikan finans piyasalarının merkezine yerleşen çip tedarik zincirindeki en küçük bir yönetim sarsıntısı dahi Washington’ı savaş dönemi müdahale yasalarını tartışmaya ve doğrudan başkanlık düzeyinde şirket yönetimlerine müdahil olmaya iterken Silikon Vadisi ve ABD Kongresi de Çin’e karşı izlenecek strateji konusunda ikiye bölünmüş durumda. Sektörün bir kanadı Pekin’in hızla büyüyen açık kaynaklı yapay zeka ekosistemini ihracat kısıtlamalarıyla frenlemeyi savunurken diğer kanat küresel pazar hakimiyetini kaybetmemek adına ticari akışın sürmesi gerektiğini savunuyor. Ancak tüm bu jeopolitik ve ticari hesapların ötesinde, veri merkezlerinin yarattığı devasa elektrik tüketimi ve şebeke krizleri, enerji altyapısını açık ara önde kuran Çin karşısında ABD’nin teknoloji hegemonyasını sürdürmesinin önündeki en büyük yapısal engele dönüşüyor.
Yapay zeka konusundaki son gelişmeleri, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın geri dönüşünü ve Silikon Vadisi’ndeki kapışmaları Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan ile konuştuk.
“ABD, Kore Savaşı zamanında çıkarttığı savaş yasalarını dahi kullanmayı düşündü”
Ayan, ABD ekonomisinde yapay zekanın olmazsa olmaz bir noktaya geldiğini belirterek bu noktadan geri dönülmesi halinde borsanın tamamına yakınının çökme ihtimali olduğunu söyledi. Ayan’a göre şu an birçok şirket Nvidia’dan gelecek çip ve güce bel bağlamş durumda:
“Yapay zeka Amerikan ekonomisi için olmazsa olmaz bir hal aldı. Bu noktadan geri dönerlerse Amerikan borsasının tamamına yakınının dörtte üçünün çökmesi söz konusu. Jensen Huang 12 Kasım’da gitti, ortalık ayağa kalktı. Dönmesi için kampanya başlattılar ve Trump’ın da bastırmasıyla geri geldi. Ancak yaşananlar böyle basit değil. Amerika, Kore Savaşı zamanında çıkarttığı savaş yasalarını dahi kullanmayı düşündü. O zaman Amerika’nın menfaatleri için hükümet şirketlere müdahale edebileceğine dair kanun çıkartmışlardı. 1950’deki bu kanuna geri dönmeyi düşündüler. Nvidia, Amerika’daki birçok şirket için olmazsa olmaz hale geldi. Bir sürü şirket Nvidia’dan gelecek çiplere ve güce bağlamış durumda. Anthropic CEO’su, çipleri Çin’e satmak istemedi. Çin, açık kaynak kodlu yapay zeka kullanıyor. Zamanla kendi kendine daha da büyüyecek bir ekosistem hayata geçirdi ve bunu çok zekice yaptı. Bunun karşılığında Anthropic zarar görüyor çünkü orta uzun vadede Çin Anthropic’i geçebilir hale gelmiş oluyor. Bunu çiplerle durdurmak istiyorlar. Ancak bu çiplerle duracak gibi değil. Google’ın, Amazon’ın, Microsoft’un ürettiği çipler var o yüzden bu da sürdürülebilir. Bir yandan Jensen Huang, ‘Çip vermezsek bu insanlara fırsat yaratmış oluruz. Bunu yapmayalım’ diye düşünüyor. Silikon Vadisi’ndeki bölünme Anthropic ve Nvidia ile onun arkasındakiler arasında. Nvidia’nın arkasında çok fazla insan var. Yapay zeka geliştiren herkes aslında Nvidia’nın arkasında. Ayrıca casusluk konusunda kadının tüm hayatını araştırdılar ancak bir sonuç çıkmadı.”
“Demokratların bir kısmı Nvidia’yı destekliyor”
Çin’in yapay zeka ürettiği ekstra elektriğin Amerika’nın 10 katına ulaştığı bilgisini paylaşan Ayan, ABD’nin yeterli elektriği sağlayamadığı bir tabloda yapay zeka konusunda da gerileyeceğini söyledi. Ayan, Epic Games gibi büyük şirketlerin de Nvidia’nın arkasında olduğunu sözlerine ekledi:
“Demokratların bir kısmı Nvidia’nın arkasına geçti. Demokratların karşıtları da Anthropic’in arkasında. Kongre’nin içindeki birtakım insanlar açık ağırlıklı modellerin yaygınlaşmasını istiyor ve işlerine geleceğini düşünüyorlar. Amerikan teknolojisi ise para kazanmak için dünyada geniş bir yapay zeka ekosistemi oluşsun istiyor. Sadece Amerikan hükümetiyle yürümez bu iş o yüzden her yere satmak istiyorlar. Demokratlar Çin’e karşı kısıtlamaya da karşı çıkıyor. Çin, geçen haziran ayından bu yana 3 milyon 100 bin çip başvurusu yapmış ve bu başvuruların 800 küsür binine onay almış. Amerika bunları satmak zorunda. Ancak diğer kongre üyeleri, gelişmiş yapay zeka sistemlerine karşı güvenlik önlemi almak istiyor. Satsalar bile çalıştırılamasın istiyorlar. Çin’in gelişmiş Amerikan işlemcilerini kısıtlamak istiyorlar. Çin’in yapay zeka için ürettiği ekstra elektrik Amerika’nın 10 katına çıkmış durumda. Amerika 50 gigabyte elektrik üretirken Çin 550 gigabyte elektrik üretiyor. Yani ellerinde çipler olabilir ancak elektrik olmazsa ne yapabilirler ki? Bu karmaşanın içinden çıkabilecek durumda değiliz. Elon Musk da Epic Games’in kurucusu Tim Sweeney de Nvidia’nın arkasında. Nvidia’nın arkasında destekçi havuzu oluştu. Trump’ın buradan kazandığı 15-20 milyon doları da görmezden gelemeyiz. Resmi kayıtlarda Trump’ın elinde 50 milyon dolara yakın hisse olduğu söyleniyor. Uzaya uydu koymak mantıksız bir şey gibi gözüküyor ancak onları orada işletmek çok daha ucuza geliyor. Uzayda doğal bir soğutma ve bitmeyen bir güneş enerjisi var. Dünyanın çevresini bir milyon uyduyla çekip çevrelemek belki de dünyadan dışarıya füze atmayı imkansız hale getirecek belki de. 1950’den bu yana atılan uyduların yarattığı çöplerden ötürü insanlar hala uzay çöplerini nasıl toplayacaklarını düşünüyorlar. Oraya bir milyon uydu gittikten sonra neler olabileceğini tahmin bile edemiyorum. Para azaldıkça ve insanlar fazla para bulamadıkça garip projelerle geliyorlar. Bir şekilde para geliyor olması lazım. Elon Musk uydu için aldığı paranın tamamını yapay zeka için harcamaya başladı. Bu bambaşka bir savaş ve bu savaşın içinde Çin’i istemiyorlar ancak bir yandan da almak zorundalar çünkü enerji ve alt yapı dahil her şey Çin’de.”
“Yapay zeka şirketleri artık ulusal güvenlik şirketleri gibi çalışıyor”
Enerjinin en büyük açmaz olduğunu vurgulayan Ayan, mevcut ‘Soğuk Savaş’ın üç ayağı olduğu görüşünde. Ayan’a göre yapay zeka şirketleri artık ulusal güvenlik şirketi gibi çalışıyor:
“En büyük açmaz ise enerji açmazı. Çipler çok fazla enerji yiyor. Bu enerjinin büyük kısmı soğutmaya gidiyor. Aslında orası pahalı bir buzdolabı. İnsanlar veri merkezi üretirken çok pahalı buzdolapları üretiyorlar. Halkta elektrik kesintileri yaşanmaya başladı ve bu Amerika için kabul edilebilir değil. Halk da o yüzden veri merkezleri kendi çevresine kurulsun istemiyor. Yapay zekada Soğuk Savaş dönemi başladı. Nükleer krizler zamanında Amerika ve Sovyet Rusya vardı. Ancak şu an mevcut ‘warfare’de üç bacak var. Bir tanesi jeopolitik. Çin ile Amerika kendi aralarında vuruşuyorlar. Diğer tarafta ekonomik bir savaş da var. Nvidia ve diğer teknoloji devleri arasında bir savaş var. Bir de ideolojik taraf var. Açık kaynak mı kapalı kaynak mı üzerine. Jensen Huang dibi görmüş bir adam. Bu olay onun konumunu kuvvetlendirdi. Yerine biri bulunamayacağı için Jensen Huang yeniden görevinin başına geldi. Borsada müthiş bir düşüş yaşandı. İnsanlar şu an Jensen Huang’ın yaptıklarını yaparlarsa aynı şekilde savunulup savunulamayacaklarını tartışıyor. Jensen Huang şu an başkanlığa aday olsa alır. Obama zamanında ona gelen destek kadar destek alıyor Huang. Bu Amerika’da uzun zamandır görülmüyor. İnsanlar ‘Nvidia’nın başına kimin geleceğine Nvidia’nın ortakları değil Amerikan başkanı karar verdi’ diyorlar. Yapay zeka şirketleri artık ulusal güvenlik şirketleri gibi çalışıyor. Amerikan ulusal güvenliğine yapay zeka şirketleri karar vermeye başladı. Kendi içlerinde öyle bir canavar yarattılar ki ekonomik olarak aşağıya indiremiyorlar ve kanun da işletemiyorlar.”