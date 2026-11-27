“Demokratların bir kısmı Nvidia’nın arkasına geçti. Demokratların karşıtları da Anthropic’in arkasında. Kongre’nin içindeki birtakım insanlar açık ağırlıklı modellerin yaygınlaşmasını istiyor ve işlerine geleceğini düşünüyorlar. Amerikan teknolojisi ise para kazanmak için dünyada geniş bir yapay zeka ekosistemi oluşsun istiyor. Sadece Amerikan hükümetiyle yürümez bu iş o yüzden her yere satmak istiyorlar. Demokratlar Çin’e karşı kısıtlamaya da karşı çıkıyor. Çin, geçen haziran ayından bu yana 3 milyon 100 bin çip başvurusu yapmış ve bu başvuruların 800 küsür binine onay almış. Amerika bunları satmak zorunda. Ancak diğer kongre üyeleri, gelişmiş yapay zeka sistemlerine karşı güvenlik önlemi almak istiyor. Satsalar bile çalıştırılamasın istiyorlar. Çin’in gelişmiş Amerikan işlemcilerini kısıtlamak istiyorlar. Çin’in yapay zeka için ürettiği ekstra elektrik Amerika’nın 10 katına çıkmış durumda. Amerika 50 gigabyte elektrik üretirken Çin 550 gigabyte elektrik üretiyor. Yani ellerinde çipler olabilir ancak elektrik olmazsa ne yapabilirler ki? Bu karmaşanın içinden çıkabilecek durumda değiliz. Elon Musk da Epic Games’in kurucusu Tim Sweeney de Nvidia’nın arkasında. Nvidia’nın arkasında destekçi havuzu oluştu. Trump’ın buradan kazandığı 15-20 milyon doları da görmezden gelemeyiz. Resmi kayıtlarda Trump’ın elinde 50 milyon dolara yakın hisse olduğu söyleniyor. Uzaya uydu koymak mantıksız bir şey gibi gözüküyor ancak onları orada işletmek çok daha ucuza geliyor. Uzayda doğal bir soğutma ve bitmeyen bir güneş enerjisi var. Dünyanın çevresini bir milyon uyduyla çekip çevrelemek belki de dünyadan dışarıya füze atmayı imkansız hale getirecek belki de. 1950’den bu yana atılan uyduların yarattığı çöplerden ötürü insanlar hala uzay çöplerini nasıl toplayacaklarını düşünüyorlar. Oraya bir milyon uydu gittikten sonra neler olabileceğini tahmin bile edemiyorum. Para azaldıkça ve insanlar fazla para bulamadıkça garip projelerle geliyorlar. Bir şekilde para geliyor olması lazım. Elon Musk uydu için aldığı paranın tamamını yapay zeka için harcamaya başladı. Bu bambaşka bir savaş ve bu savaşın içinde Çin’i istemiyorlar ancak bir yandan da almak zorundalar çünkü enerji ve alt yapı dahil her şey Çin’de.”