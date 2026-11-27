“Asıl konuşmamız gereken konu emekliler arasındaki maaş farkının nasıl giderileceği. Senaryolara baktığımız zaman 3600 günle yaş haddinden emekli olmuş birine artı olarak yüzde 5’lik bir refah payı ödenmesi, EYT skalasında olan 5000 ve 5974 günle emekli olanların artı yüzde 10 refah payı alması, 5975’in üzerine çıkıp 7200’ün altında kalanlara yüzde 15 refah payı, 7200 üzeri yüzde 20’lik bir refah payı senaryosu var şu anda. Diyelim ki bir vatandaş 3600 gün diğer vatandaş da 9000 prim günü ödemiş ve ikisi de aynı maaşı alıyor. Aldığını da görüyoruz zaten. Aradaki yıl farkına ve ödenen prim farkına bakın, ikisi de en düşük emekli aylığını alıyor. Peki neden daha fazla prim ödesin? Bu yüzden sosyal güvenlik sistemini prim ödemeye de teşvik etmesi gerekiyor ki hem emeklinin adaletsizliği ortadan kalksın hem SGK bütçesine daha yüksek rakamlar girebilsin. Örneğin adam 100 bin brüt alıyor, maaş olarak aynısını alacağını düşünerek asgariden prim ödüyor. Asgariden ödenen prim, aradaki farkın SGK kasasına girmemesi demek. Zaten yıllardır SGK’da bu kadar açık oluşması prim ödenmemesi, asgariden ödenmesi gibi durumlar nedeniyle gerçekleşiyor. Bakıyorsunuz şirketin sahibi primini asgariden ödüyor. Gelirler korkunç, kendi primine bir bakıyorsunuz asgari ücret. Aslında tavandan ödeyebileceği prim varken en az iki emeklinin hakkına girmiş oluyor.”