https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/okan-aslan-besiktas-taraftarina-yonelik-siddet-kabul-edilemez-1110644744.html

Okan Aslan: 'Beşiktaş taraftarına yönelik şiddet kabul edilemez'

Okan Aslan: 'Beşiktaş taraftarına yönelik şiddet kabul edilemez'

Sputnik Türkiye

Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesini değerlendirdi... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T17:06+0300

2026-11-27T17:06+0300

2026-11-27T17:06+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo sputnik

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radyo

beşiktaş

gürcistan

i̇srail

filistin

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Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’ın sunduğu Gün Ortası programında, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş maçında Filistin'e destek pankartı açan taraftarlara yönelik polis müdahalesi gündeme geldi. Okan Aslan, Gürcistan polisinin taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımını eleştirirken, Rus sporculara uygulanan yaptırımlarla İsrail takımlarının uluslararası organizasyonlardaki varlığı arasındaki çelişkiye dikkat çekti.Rus sporcuların yaptırımlar nedeniyle dünya genelinde karşılaştığı uygulamaların da gündeme getirilmesi gerektiğini belirten Aslan, İsrail takımlarının uluslararası organizasyonlarda herhangi bir engelle karşılaşmadan mücadele edebilmesini eleştirdi.'Orantısız güç tüm dünyanın gözü önünde uygulandı'Beşiktaş taraftarlarının Filistin'e destek amacıyla açtığı pankartın ardından yaşanan olaylara değinen Aslan, müdahalenin sorumluluğunun Gürcistan polisinde olduğunu söyledi.Karşılaşmanın 27'nci dakikasında oyunun durdurulduğunu ve futbolcuların hakemlerle birlikte soyunma odasına gittiğini hatırlatan Aslan, yaklaşık 35 dakikalık aranın ardından maçın yeniden başladığını aktardı.Gürcistan polisinin biber gazı kullandığını, taraftarlara sert müdahalede bulunduğunu ve bir taraftarın aldığı darbe sonucu bayıldığını belirten Aslan, yaşananlara tepki gösterdi.'Yetkililer peş peşe girişimlerde bulundu'Olayların ardından Türkiye'den yapılan açıklamalara ve diplomatik girişimlere de değinen Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı arayarak bilgi aldığını ve camiaya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini hatırlattı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gürcistan Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ise Gürcistanlı mevkidaşıyla görüştüğünü aktaran Aslan, İçişleri Bakanlığı tarafından stada bakan yardımcısının da gönderildiğini söyledi.Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüştüğünü belirten Aslan, gözaltındaki taraftarların serbest bırakılmasının istendiğini ve taraftarların daha sonra serbest kaldığını ifade etti.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de müdahaleyi kınadığını ve Beşiktaş taraftarının insanlığın sesi olduğunu söylediğini aktaran Aslan, olayın sorumlularının belirlenmesi ve Türk vatandaşlarının haklarının korunması için girişimlerin sürdüğünü kaydetti.Aslan, Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleden duyduğu üzüntüyü dile getirerek geçmiş olsun mesajını yineledi.

gürcistan

i̇srail

filistin

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2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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radyo sputnik, radyo, radyo, beşiktaş, gürcistan, i̇srail, filistin