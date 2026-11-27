https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/mustafa-hos-fon-vurgunu-sorusturmasinda-uc-kez-gozaltina-alinip-serbest-birakilan-kemal-akkayanin-1110648129.html
Mustafa Hoş, fon vurgunu soruşturmasında üç kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Kemal Akkaya’nın portresini çıkardı
Mustafa Hoş, fon vurgunu soruşturmasında üç kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Kemal Akkaya’nın portresini çıkardı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik'teki Yol Arkadaşı programında fon vurgunu soruşturmasında bugün çüncü kez gözaltına alındıktan sonra tekrar serbest... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T19:12+0300
2026-11-27T19:12+0300
2026-11-27T19:12+0300
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Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yol Arkadaşı programında, fon vurgunu soruşturması kapsamında 24 Kasım’da üçüncü kez gözaltına alınan ve 27 Kasım’da yeniden serbest bırakılan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya’yı anlattı. Hoş, Akkaya hakkında alınan SPK kararlarını, şirket ortaklarını ve gözaltı sürecinin kronolojisini gündeme getirdi.Mustafa Hoş, Kemal Akkaya hakkında 2026 yılında alınan kararları sıraladı. 20 Ekim 2026’da Bulls Yatırım’ın faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. 31 Ekim’de Akkaya’nın mal varlığına tedbir konuldu.14 Kasım’da ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Akkaya hakkında piyasa dolandırıcılığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulması kararı alındı. Aynı tarihte sermaye piyasası lisansları iptal edildi ve iki yıl süreyle borsada işlem yapma yasağı getirildi.Hoş, bu kararları hatırlatarak Akkaya’nın adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasını sorguladı. Ancak masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına dikkat çekerek, Akkaya hakkında kesin hüküm verilmiş gibi konuşulmaması gerektiğini vurguladı.Şirket ortakları arasında kimler var?Hoş, Akkaya’nın şirket ilişkilerine de değindi. Şirket ortakları arasında Lidya Holding’in bulunduğunu belirten Hoş, diğer ortak olarak Neslihan Mumcu’nun adını verdi.Neslihan Mumcu’nun, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun eşi olduğunu söyleyen Hoş, bu ismin de fon soruşturması kapsamında gündeme gelen ilişkiler ağı içinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Hoş, söz konusu isimler hakkında da masumiyet karinesinin ve lekelenmeme hakkının gözetilmesi gerektiğini belirtti.Üç kez gözaltına alındı, üçünde de serbest bırakıldıMustafa Hoş, Kemal Akkaya’nın gözaltına alınma ve serbest bırakılma sürecini şu tarihlerle anlattı:Hoş, Akkaya’nın üç ayrı gözaltı sürecinin ardından serbest bırakılmasına dikkat çekerek, soruşturmadaki uygulamaların ve şirketin ilişki ağının kamuoyu açısından açıklığa kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.
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Mustafa Hoş
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mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, haberler, batuhan mumcu, sermaye piyasası kurulu (spk)
mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, haberler, batuhan mumcu, sermaye piyasası kurulu (spk)
Mustafa Hoş, fon vurgunu soruşturmasında üç kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Kemal Akkaya’nın portresini çıkardı
Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik'teki Yol Arkadaşı programında fon vurgunu soruşturmasında bugün çüncü kez gözaltına alındıktan sonra tekrar serbest bırakılan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın portresini çıkardı.
Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yol Arkadaşı programında, fon vurgunu soruşturması kapsamında 24 Kasım’da üçüncü kez gözaltına alınan ve 27 Kasım’da yeniden serbest bırakılan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya’yı anlattı. Hoş, Akkaya hakkında alınan SPK kararlarını, şirket ortaklarını ve gözaltı sürecinin kronolojisini gündeme getirdi.
Mustafa Hoş, Kemal Akkaya hakkında 2026 yılında alınan kararları sıraladı. 20 Ekim 2026’da Bulls Yatırım’ın faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. 31 Ekim’de Akkaya’nın mal varlığına tedbir konuldu.
14 Kasım’da ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Akkaya hakkında piyasa dolandırıcılığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulması kararı alındı. Aynı tarihte sermaye piyasası lisansları iptal edildi ve iki yıl süreyle borsada işlem yapma yasağı getirildi.
Hoş, bu kararları hatırlatarak Akkaya’nın adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasını sorguladı. Ancak masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına dikkat çekerek, Akkaya hakkında kesin hüküm verilmiş gibi konuşulmaması gerektiğini vurguladı.
Şirket ortakları arasında kimler var?
Hoş, Akkaya’nın şirket ilişkilerine de değindi. Şirket ortakları arasında Lidya Holding’in bulunduğunu belirten Hoş, diğer ortak olarak Neslihan Mumcu’nun adını verdi.
Neslihan Mumcu’nun, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun eşi olduğunu söyleyen Hoş, bu ismin de fon soruşturması kapsamında gündeme gelen ilişkiler ağı içinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Hoş, söz konusu isimler hakkında da masumiyet karinesinin ve lekelenmeme hakkının gözetilmesi gerektiğini belirtti.
Üç kez gözaltına alındı, üçünde de serbest bırakıldı
Mustafa Hoş, Kemal Akkaya’nın gözaltına alınma ve serbest bırakılma sürecini şu tarihlerle anlattı:
23 Eylül 2026:
İlk kez gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.
7 Kasım 2026:
İkinci kez gözaltına alındı. 11 Kasım’da ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
24 Kasım 2026:
Üçüncü kez gözaltına alındı. 27 Kasım’da savcılık ifadesinin ardından, mevcut adli kontrol tedbirleri gerekçe gösterilerek yeniden serbest bırakıldı.
Hoş, Akkaya’nın üç ayrı gözaltı sürecinin ardından serbest bırakılmasına dikkat çekerek, soruşturmadaki uygulamaların ve şirketin ilişki ağının kamuoyu açısından açıklığa kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.