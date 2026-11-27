https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/iranda-yasayan-gazeteci-demir-anlatti-iran-savas-yeniden-baslayacakmis-gibi-hazirlik-yapiyor-1110647938.html
İran’da yaşayan Gazeteci Demir anlattı: ‘İran savaş yeniden başlayacakmış gibi hazırlık yapıyor’
İran’da yaşayan Gazeteci Demir anlattı: ‘İran savaş yeniden başlayacakmış gibi hazırlık yapıyor’
Sputnik Türkiye
Aydınlık Gazetesi Tahran Temsilcisi Gürkan Demir, İran’ın olası bir ABD saldırısına karşı füze denemelerini yoğunlaştırdığını ve gönüllülere yönelik askerî... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T19:14+0300
2026-11-27T19:14+0300
2026-11-27T19:14+0300
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i̇ran
abraham lincoln
uçak gemisi
füze
siccil
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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Aydınlık Gazetesi Tahran Temsilcisi Gürkan Demir, ABD ile gerilim sürerken İran’ın askerî ve toplumsal hazırlıklarını değerlendirdi.‘İran, yüzde 1 ihtimali dahi yüzde 100 olarak alıp hareket ediyor’İran’ın olası bir ABD saldırısına karşı hem askerî hem de toplumsal hazırlık yürüttüğünü kaydeden Demir, “İran hazırlık yapıyor. Hem askeri hem de toplumsal alanını buna uygun hazırlıyor. Her an ABD’nin tırnak içi ifade ile delilik yapacağı değerlendirmesi var. İran, yüzde 1 ihtimali dahi yüzde 100 olarak alıp hareket ediyor” dedi.‘İran füze menzilini uzattı’Gazeteci Demir, İran’ın son dönemde füze denemelerini yoğunlaştırdığını ve bir yer altı füze üssüne ait görüntüleri de yayınladığını aktardı:‘Tahran-Moskova-Pekin arasında trafik arttı’Gazeteci Demir, Çin’deki Trump-Şi-Putin görüşmesi öncesinde İran’ın Rusya ve Çin’le temaslarının yoğunlaştığını söyledi. Moskova ve Pekin’in uluslararası platformlarda İran’a diplomatik destek verdiğini belirten Demir, iki ülkenin Hürmüz Boğazı’nın İran’ın güvenliği gözetilerek açılmasını istediğini aktardı.‘Gönüllü eğitimlere kadınlardan ilgi büyük’“Can Feda” kampanyası kapsamında Tahran ve diğer kentlerde gönüllülere yönelik askerî eğitimler düzenlendiğini aktaran Demir, eğitimlere hem muhafazakâr hem de seküler kesimden kadınların yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi:‘ABD’nin uçak gemileri eski caydırıcılığını yitirdi’Demir, İran’ın füze çalışmalarında menzilin yanı sıra hareketli hedeflere karşı yeni kabiliyetlere odaklandığına dair bilgiler geldiğini söyledi. ABD’nin bölgeye uçak gemileri göndererek İran karşısında istediği sonucu alamadığını ifade eden Demir, yeni bir gemi sevkiyatının da bu tabloyu değiştirmeyeceği görüşünde:
tahran
abd
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radyo, tahran, abd, i̇ran, abraham lincoln, uçak gemisi, füze, siccil, uzun menzilli füze
radyo, tahran, abd, i̇ran, abraham lincoln, uçak gemisi, füze, siccil, uzun menzilli füze
İran’da yaşayan Gazeteci Demir anlattı: ‘İran savaş yeniden başlayacakmış gibi hazırlık yapıyor’
Aydınlık Gazetesi Tahran Temsilcisi Gürkan Demir, İran’ın olası bir ABD saldırısına karşı füze denemelerini yoğunlaştırdığını ve gönüllülere yönelik askerî eğitimleri genişlettiğini söyledi. Demir, Tahran’ın bu süreçte Moskova ve Pekin’le diplomatik temaslarını da artırdığını aktardı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Aydınlık Gazetesi Tahran Temsilcisi Gürkan Demir, ABD ile gerilim sürerken İran’ın askerî ve toplumsal hazırlıklarını değerlendirdi.
‘İran, yüzde 1 ihtimali dahi yüzde 100 olarak alıp hareket ediyor’
İran’ın olası bir ABD saldırısına karşı hem askerî hem de toplumsal hazırlık yürüttüğünü kaydeden Demir, “İran hazırlık yapıyor. Hem askeri hem de toplumsal alanını buna uygun hazırlıyor. Her an ABD’nin tırnak içi ifade ile delilik yapacağı değerlendirmesi var. İran, yüzde 1 ihtimali dahi yüzde 100 olarak alıp hareket ediyor” dedi.
‘İran füze menzilini uzattı’
Gazeteci Demir, İran’ın son dönemde füze denemelerini yoğunlaştırdığını ve bir yer altı füze üssüne ait görüntüleri de yayınladığını aktardı:
“İran son bir aydır hemen hemen her gün yeni füzeler deniyor. İran Siccil isimli füzesini 12 günlük savaşta kullanmıştı; yaklaşık 2 bin kilometrelik bir menzili, 1.5 ton da ağırlığı olan bir füze. Bunu 4 bin kilometreye çıkartacak bir çalışma yaptıkları biliniyordu. Bunu çıkartmış olabilirler. Batı Avrupa’ya, Diego Garcia’ya kadar ulaşan bir füze.
Geçtiğimiz günlerde füze yeraltı üssü tanıtıldı. Yayınlanan görüntülerde ucu bucağı görünmeyen füze stokları, füze fırlatma rampaları var. Bir de orada ne olduğu anlaşılmaması için buzlanmış füzeler vardı. Savaş olursa İran bunu da deneyecek ve göreceğiz.”
‘Tahran-Moskova-Pekin arasında trafik arttı’
Gazeteci Demir, Çin’deki Trump-Şi-Putin görüşmesi öncesinde İran’ın Rusya ve Çin’le temaslarının yoğunlaştığını söyledi. Moskova ve Pekin’in uluslararası platformlarda İran’a diplomatik destek verdiğini belirten Demir, iki ülkenin Hürmüz Boğazı’nın İran’ın güvenliği gözetilerek açılmasını istediğini aktardı.
“Çin’deki Trump - Şi Cinping - Putin görüşmesi öncesi Tahran-Moskova-Pekin hattında müthiş bir trafik oluştu. İran’ın ulusal egemenliği ve güvenliği noktasında büyük destek veriyorlar, BM Güvenlik Konseyi’nde İran karşıtı bütün kararları veto ettiler, Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nda nükleer konuda İran karşıtı kararların hepsine ‘hayır’ oyu verdiler ve karşısında mücadele ettiler. Yani Moskova ve Pekin’in de bu süreçte aktif rol oynadığını net bir şekilde görüyoruz. En nihayetinde Hürmüz tüm dünyayı etkilediği gibi Çin’i de etkiliyor. Çin de açılmasını istiyor ama ABD’nin istediği cepheden değil; ABD taviz ile açılmasını isterken Çin İran’ın güvenliğinin sağlanacağı şekilde açılmasını istiyor. Moskova da aynı noktada duruyor.”
‘Gönüllü eğitimlere kadınlardan ilgi büyük’
“Can Feda” kampanyası kapsamında Tahran ve diğer kentlerde gönüllülere yönelik askerî eğitimler düzenlendiğini aktaran Demir, eğitimlere hem muhafazakâr hem de seküler kesimden kadınların yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi:
“Can Feda’ kampanyasında gönüllü olarak başvuran yaklaşık 30 milyon kişi vardı. İran bunu son 2 ayda ileri aşamaya taşıdı. Tahran ve diğer şehirlerde de askeri eğitim alanları kurdu. Kara-hava-deniz olarak ayrılmış şekilde eğitim veriliyor. Hem hava savunma sistemlerinden oluşan hem SİHA-İHA’lardan oluşan, onların nasıl kullanılacağı ya da nasıl mücadele edileceği, omuzdan roket atma vs. gibi sistemlerin olduğu geniş kapsamlı eğitim alanları oluşturdu. Karada nasıl operasyon yapılacağı, meskûn mahalde nasıl savaşılacağını anlatan eğitim alanları oluşturuldu. Gönüllü birlikler oluşturuyor. Olur da ABD karadan bir saldırı düzenlerse halk nasıl harekete geçirilecek ya da silahın nasıl kullanılacağına kadar kadınından erkeğine öğretiliyor.
Kadınların yoğun ilgisi olduğunu söyleyebilirim. İlgi gösteren kadınlar hem muhafazakar hem seküler kesimden.”
‘ABD’nin uçak gemileri eski caydırıcılığını yitirdi’
Demir, İran’ın füze çalışmalarında menzilin yanı sıra hareketli hedeflere karşı yeni kabiliyetlere odaklandığına dair bilgiler geldiğini söyledi. ABD’nin bölgeye uçak gemileri göndererek İran karşısında istediği sonucu alamadığını ifade eden Demir, yeni bir gemi sevkiyatının da bu tabloyu değiştirmeyeceği görüşünde:
“İran’ın son dönemde üzerinde durduğu konu yalnızca füzelerin menzilini artırmak değil. Hareketli hedeflere karşı da yeni kabiliyetler geliştirmeye çalıştığına dair bilgiler geliyor. Hareketli hedef deyince de akla öncelikle denizdeki unsurlar geliyor.
Bana göre 28 Şubat’tan sonra uçak gemisi göndermenin eski caydırıcılığı kalmadı. ABD, İran’la savaşa kadar savaş gemilerini ve uçak gemilerini bir baskı aracı olarak kullanıyordu. Bölgeye gemi gönderiyor, güç gösterisi yapıyor, taviz aldıktan sonra da geri çekiliyordu. Bu filoları adeta yenilmez bir güç gibi gösteriyordu.
İran karşısında ise iki, üç gemi göndermesine rağmen istediği sonucu alamadı. Yeni gelen gemiyle de sonuç alacağını düşünmüyorum. Abraham Lincoln gemisinin düştüğü hali tüm dünya gördü. Askerler intihar eder noktaya geldi. Bu süreçte kendi askerlerinin can güvenliğini, psikolojisini dahi koruyamayan bir ABD ortaya çıktı.”