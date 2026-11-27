“İran son bir aydır hemen hemen her gün yeni füzeler deniyor. İran Siccil isimli füzesini 12 günlük savaşta kullanmıştı; yaklaşık 2 bin kilometrelik bir menzili, 1.5 ton da ağırlığı olan bir füze. Bunu 4 bin kilometreye çıkartacak bir çalışma yaptıkları biliniyordu. Bunu çıkartmış olabilirler. Batı Avrupa’ya, Diego Garcia’ya kadar ulaşan bir füze.

Geçtiğimiz günlerde füze yeraltı üssü tanıtıldı. Yayınlanan görüntülerde ucu bucağı görünmeyen füze stokları, füze fırlatma rampaları var. Bir de orada ne olduğu anlaşılmaması için buzlanmış füzeler vardı. Savaş olursa İran bunu da deneyecek ve göreceğiz.”