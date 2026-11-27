https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/50-metrelik-bir-canavar-godzilla-nasil-bir-atmosferde-dogdu--1110644586.html

50 metrelik bir canavar: Godzilla nasıl bir atmosferde doğdu?

50 metrelik bir canavar: Godzilla nasıl bir atmosferde doğdu?

Sputnik Türkiye

Haftanın Keyfi programında Japonların yarattığı ‘Godzilla’ya ilişkin bilgiler veren Ayan, “Godzilla insanlardan nefret ettiği için değil insanların... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T16:55+0300

2026-11-27T16:55+0300

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Serhat Ayan, Haftanın Keyfi programında Japonların yarattığı, Pasifik Okyanusu’ndaki nükleer silah denemeleri sebebiyle uyanan ve mutasyona uğrayan bir canavarın insanlığa saldırmasını konu alan Godzilla’ya ilişkin bilgiler verdi.Godzilla’nın doğrudan 1 Mart 1954'te yaşanan gerçek bir nükleer kazadan ilham aldığı bilgisini paylaşan Ayan, Türkçe ismi ‘5 Numaralı Şanslı Ejderha’ olan bir teknenin, ABD’nin hidrojen bombası denemesinden etkilendiğini aktardı.Ayan, şunları söyledi:“5 Numaralı Şanslı Ejderha’ hala Tokyo’da”“Godzilla insanlardan nefret ettiği için değil insanların yaptıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor” diyen Ayan, ‘5 Numaralı Şanslı Ejderha’nın bugün hala Tokyo’daki bir sergi salonunda nükleer çağın tarihsel tanıklarından biri olarak korunduğu bilgisini de paylaştı.Godzilla’nın ‘goril’ ve ‘balina’dan türetildiğini söyleyen Ayan, “Gorilin gücüyle balinanın büyüklüğünü birleştiren bir isim. Ancak ortaya çıkan canlı daha çok tarih öncesi bir sürüngene benziyor. İlk Godzilla’nın boyu yaklaşık 50 metre. Yani yaklaşık 15 katlı bir bina yüksekliğinde. 1954 yılının Tokyosunda 50 metrelik bir canlı son derece etkileyici” dedi.Ayan şunları söyledi:

japonya

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2026

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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radyo sputnik, radyo, radyo, godzilla, japonya, serhat ayan