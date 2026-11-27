50 metrelik bir canavar: Godzilla nasıl bir atmosferde doğdu?
Serhat Ayan
Abone ol
Haftanın Keyfi programında Japonların yarattığı ‘Godzilla’ya ilişkin bilgiler veren Ayan, “Godzilla insanlardan nefret ettiği için değil insanların yaptıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor” dedi. Ayan, filmin adının ‘goril’ ve ‘balina’dan meydana geldiğini söyledi.
Serhat Ayan, Haftanın Keyfi programında Japonların yarattığı, Pasifik Okyanusu’ndaki nükleer silah denemeleri sebebiyle uyanan ve mutasyona uğrayan bir canavarın insanlığa saldırmasını konu alan Godzilla’ya ilişkin bilgiler verdi.
Godzilla’nın doğrudan 1 Mart 1954'te yaşanan gerçek bir nükleer kazadan ilham aldığı bilgisini paylaşan Ayan, Türkçe ismi ‘5 Numaralı Şanslı Ejderha’ olan bir teknenin, ABD’nin hidrojen bombası denemesinden etkilendiğini aktardı.
Ayan, şunları söyledi:
“Dünyanın en ileri teknolojilerinden biriyle üretilmiş bir silahın sonuçları, dünyanın öbür ucunda balık tutmaya çalışan insanların üzerine yağıyor. Balıkçılarda sağlık sorunları ortaya çıkıyor, mide bulantıları başlıyor. Tekne, 14 Mart’ta Japonya’ya döndüğünde mürettebatın durumu anlaşılıyor. Telsiz operatörü 23 Eylül 1954’te hayatını kaybediyor. Japonya’da balık tüketimine ilişkin büyük bir endişe başlıyor. İnsanlar, balıkların radyoaktif olup olmadığını tartışıyor. O güne kadar savaşın bir parçası olarak gördükleri tehdit, gündelik yaşamlarının ortasına geliyor” dedi. Bu olayın Japonlar üzerindeki etkisini anlamak için Hiroşima ve Nagazaki gibi nükleer facialara gitmek gerektiğini söyleyen Ayan, “Japonya bir savaşta değil ve kimseye saldırmıyor. Buna rağmen başka ülkelerin nükleer denemesi Japon vatandaşlarını hasta ediyor. Nükleer çağın en büyük korkularından biri de bu. Godzilla da böyle bir atmosferde doğuyor”
“5 Numaralı Şanslı Ejderha’ hala Tokyo’da”
“Godzilla insanlardan nefret ettiği için değil insanların yaptıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor” diyen Ayan, ‘5 Numaralı Şanslı Ejderha’nın bugün hala Tokyo’daki bir sergi salonunda nükleer çağın tarihsel tanıklarından biri olarak korunduğu bilgisini de paylaştı.
Godzilla’nın ‘goril’ ve ‘balina’dan türetildiğini söyleyen Ayan, “Gorilin gücüyle balinanın büyüklüğünü birleştiren bir isim. Ancak ortaya çıkan canlı daha çok tarih öncesi bir sürüngene benziyor. İlk Godzilla’nın boyu yaklaşık 50 metre. Yani yaklaşık 15 katlı bir bina yüksekliğinde. 1954 yılının Tokyosunda 50 metrelik bir canlı son derece etkileyici” dedi.
Ayan şunları söyledi:
“1954 yılında Japonlar bir canavar yarattı. Aslında bir korku yarattılar. İnsanların kendi elleriyle ürettiği, kontrol edemediği ve gerektiğinde durduramayacağı bir gücün korkusu. Sonra bu canavarı sevdiler ve çocuklarına oyuncağını bile aldılar. Amerikalılar Godzilla’yı hemen Hollywood’a götürdüler. En sonunda bu canavarın filmi bir Oscar kazandı.”