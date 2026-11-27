https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/15-bin-ogretmen-adayi-icin-kontenjanlar-ve-basvuru-takvimi-aciklandi-1110633487.html
15 bin öğretmen adayı için kontenjanlar ve başvuru takvimi açıklandı
15 bin öğretmen adayı için kontenjanlar ve başvuru takvimi açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvuru ve kayıt sürecine ilişkin duyuru ve alan bazında kontenjan dağılımları... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T10:40+0300
2026-11-27T10:40+0300
2026-11-27T10:40+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
uygulama
milli eğitim akademisi
öğretmen
öğretmen atamaları
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Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınmak üzere öğretmenlik alanlarına ilişkin kontenjanlar belirlendi.Milli Eğitim Akademisi başvuruları ne zaman başlayacak?2026 MEB-AGS sonuçlarına göre yapılacak hazırlık eğitimi başvuruları, "akademibasvuru.meb.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak.Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek, süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.15 bin öğretmen alımında hangi branşa kaç kontenjan ayrıldı?Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek.En fazla kontenjan ayrılan 5 alan şöyle:Puan eşitliği halinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek ve yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.Milli Eğitim Akademisi yerleştirmeleri nasıl yapılacak?Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak.Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak, tercihlerine yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar, merkezlere resen yerleştirilecek. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak.Milli Eğitim Akademisi kayıt tarihleri 2027Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin tamamlanmasının ardından kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilecek.Asıl adayların kayıt başvuruları 11 Şubat 2027 Perşembe günü saat 16.00'da, yedek adayların kayıt başvuruları ise 19 Şubat 2027 Cuma günü saat 16.00'da sona erecek.Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin ek açıklamalar "personel.meb.gov.tr" adresinden, kayıt sürecine ilişkin ek açıklamalar "akademi.meb.gov.tr" adresinden yapılacak. Adaylar kontenjan listesine "personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişim sağlayabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/milli-egitim-bakani-acikladi-akademiye-15-bin-ogretmen-adayi-alinacak-1110604688.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), uygulama, milli eğitim akademisi, öğretmen, öğretmen atamaları
milli eğitim bakanlığı (meb), uygulama, milli eğitim akademisi, öğretmen, öğretmen atamaları
15 bin öğretmen adayı için kontenjanlar ve başvuru takvimi açıklandı
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvuru ve kayıt sürecine ilişkin duyuru ve alan bazında kontenjan dağılımları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınmak üzere öğretmenlik alanlarına ilişkin kontenjanlar belirlendi.
Milli Eğitim Akademisi başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 MEB-AGS sonuçlarına göre yapılacak hazırlık eğitimi başvuruları, "akademibasvuru.meb.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak.
Başlangıç tarihi: 9 Aralık
Son başvuru tarihi: 15 Aralık
Başvuru için gerekli en düşük puan: 50 MEB-AGS
Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek, süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.
15 bin öğretmen alımında hangi branşa kaç kontenjan ayrıldı?
Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek.
En fazla kontenjan ayrılan 5 alan şöyle:
Sınıf öğretmenliği: 3 bin 976
Din kültürü ve ahlak bilgisi: 1051
Puan eşitliği halinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek ve yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.
Milli Eğitim Akademisi yerleştirmeleri nasıl yapılacak?
Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.
Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak.
Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak, tercihlerine yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar, merkezlere resen yerleştirilecek. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak.
Milli Eğitim Akademisi kayıt tarihleri 2027
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin tamamlanmasının ardından kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilecek.
Asıl adayların ilan tarihi: 4 Şubat 2027
Yedek adayların ilan tarihi: 15 Şubat 2027
Asıl adayların kayıt tarihleri: 5-11 Şubat 2027
Yedek adayların kayıt tarihleri: 16-19 Şubat 2027
Hazırlık eğitiminin başlangıcı: 22 Şubat 2027
Asıl adayların kayıt başvuruları 11 Şubat 2027 Perşembe günü saat 16.00'da, yedek adayların kayıt başvuruları ise 19 Şubat 2027 Cuma günü saat 16.00'da sona erecek.
Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin ek açıklamalar "personel.meb.gov.tr" adresinden, kayıt sürecine ilişkin ek açıklamalar "akademi.meb.gov.tr" adresinden yapılacak. Adaylar kontenjan listesine "personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişim sağlayabiliyor.