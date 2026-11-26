https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/ticaret-bakanligindan-sahte-indirim-reklamina-yaptirim-1110616548.html

Ticaret Bakanlığı'ndan sahte indirim reklamına yaptırım

Ticaret Bakanlığı'ndan sahte indirim reklamına yaptırım

Sputnik Türkiye

Okan Aslan’ın Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun yüzde 50 indirim vaadiyle reklam yapan ancak bu... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T18:14+0300

2026-11-26T18:14+0300

2026-11-26T18:14+0300

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Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan indirim reklamlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Reklam Kurulu, yüzde 50 indirim vaadiyle tanıtım yapan bir çiçek satış platformunun reklamlarında gerçekte bu oranda indirim uygulamadığını tespit etti. İnceleme sonucunda platforma 863 bin 580 TL idari para cezası verilirken, söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi. Konuyu Gün Ortası programında değerlendiren Okan Aslan, şöyle anlattı: “Ticaret Bakanlığı, çalışmalarına devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yüzde 50 indirim vaadiyle yayınladığı reklamlarda belirtilen indirim oranını uygulamadığı tespit edilen bir çiçek satış platformuna 863 bin 580 TL idari para cezası verilmesine ve reklamların durdurulmasına karar verdi. Zaten Ticaret Bakanlığı ara ara böyle yasal düzenlemeler, çalışmalar, ek projeler gerçekleştirdiklerini duyuruyorlar. Önemli adımlar atıyorlar ve biz de bunu takip ediyoruz, buradan da aynı zamanda duyuruyoruz. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu çiçek satış platformunun internet sitesine yönelik arama motoru reklamlarında kullanılan yüzde 50 indirim ifadesinin incelendiğini söylüyor. İnceleme sonucunda tüketicilere sunulan fiyat avantajının gerçekte uygulanmadığının tespit edildiğini bildiriyor ve ürünlerdeki en yüksek indirim oranının bile yüzde 50'nin altında olduğu ortaya çıkıyor. Bu oranda indirim uygulanan ürün sayısının yalnızca 3 tane olduğu ortaya çıkıyor. Bakanlık, diğer ürünlerdeki indirim oranlarının yüzde 0.1 ile yüzde 39.99 arasında değiştiği ve hiçbir üründe yüzde 50 veya üzeri indirim uygulanmadığını görüyor. Ticaret Bakanlığı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri Bekir Kaplan duyuruyor bunu ve gerçekte sunulmayan bir indirim oranının kesin ve genel bir vaat olarak reklamlarda kullanılmasının tüketicilerde yanıltıcı fiyat avantajı ve algısı oluşturduğu şeklinde değerlendiriliyor. Ticaret Bakanlığı reklam kurulu tarafından söz konusu tanıtımların durdurulmasına reklam verenler hakkında 863 bin 580 TL idari para cezası uygulanmasına karar veriliyor. Şikayetler geldiği zamanda sanmayın o şikayetler dikkate alınmıyor herhangi bir şey gördüğünüz zaman lütfen şikayetlerinizi yapın, gerekli işlemlerin de yapılmasını bekleyin. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik hamleler bakanlık tarafından tespit edilmiş ve çatır çatır da cezalar kesilmiş, tebrik ediyoruz.”

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2026

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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