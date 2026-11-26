https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/sozcu-sorusturmasinda-sicak-gelisme-patron-basvurdu-1110621234.html

SÖZCÜ soruşturmasında sıcak gelişme: Patron başvurdu

SÖZCÜ soruşturmasında sıcak gelişme: Patron başvurdu

Sputnik Türkiye

Gazeteci Barış Terkoğlu, 2016'da başlayıp 2025'e dek süren Sözcü davasında beraat çıktığını, ayrılan Burak Akbay dosyasındaysa Akbay'ın İsviçre'ye ifade... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T20:56+0300

2026-11-26T20:56+0300

2026-11-26T20:56+0300

fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum

radyo

radyo

radyo

radyo sputnik

burak akbay

gökmen ulu

i̇sviçre

sözcü

yargıtay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103754729_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f88ca60634898afc944268e6fa94aeb3.jpg

Gazeteci Barış Terkoğlu, Sözcü TV'ye kayyum atanmasıyla sonuçlanan sürecin geçmişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programında konuşan Terkoğlu, 2016 yılında bir bulmaca nedeniyle başlatılan soruşturmanın 2017'de davaya dönüştüğünü ve yargılamanın 2025'e kadar sürdüğünü anlattı. Sözcü davasında sanıkların beraat ettiğini, gazetenin sahibi Burak Akbay hakkındaki dosyanın ise usuli gerekçeyle ayrıldığını belirten Terkoğlu, sonrasında yaşanan gelişmelerin kayyum kararına dayanak yapıldığını savundu.Sözcü hakkındaki soruşturma bir bulmacayla başladıSözcü hakkındaki soruşturmanın 1 Ocak 2016 tarihli bir bulmacadan hareketle başlatıldığını anlatan Terkoğlu, dosyaya daha sonra gazeteci Gökmen Ulu'nun Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yere ilişkin haberinin de eklendiğini söyledi.Terkoğlu şunları söyledi:Gökmen Ulu'nun haberi de dosyaya eklendiProgramda Gökmen Ulu'nun Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yere ilişkin haberinin gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Fethi Yılmaz'a yanıt veren Terkoğlu, darbe girişiminin planlayıcılarının bu haberi beklemiş olabileceği iddiasını eleştirdi.Terkoğlu şunları söyledi:Sözcü'nün haberleri ve köşe yazıları da soruşturmaya dahil edildiTerkoğlu, soruşturma kapsamında Gökmen Ulu'nun haberinin yanı sıra Sözcü'nün bazı haberlerinin ve Emin Çölaşan ile Necati Doğru'nun iktidarı eleştiren yazılarının da dosyaya eklendiğini anlattı. Terkoğlu, bu içeriklerin bir araya getirilerek gazetenin FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını savundu.Terkoğlu şunları söyledi:Dava sekiz yıl sürdü, sanıklar beraat ettiSözcü hakkındaki davanın 2017 yılında başladığını ve sekiz yıl boyunca devam ettiğini belirten Terkoğlu, yerel mahkemenin sonunda Yargıtay'ın bozma kararını kabul ederek sanıklar hakkında beraat kararı verdiğini söyledi.Terkoğlu, dosyada dokuz kişi bulunduğunu, sekiz kişinin beraat ettiğini, gazetenin sahibi Burak Akbay hakkındaki dosyanın ise ifade verememesi nedeniyle ayrıldığını anlattı.Terkoğlu şunları söyledi:Burak Akbay'ın ifadesi için İsviçre'ye yazı gönderildiBurak Akbay hakkındaki dosyanın, yurt dışında yaşadığı ve ifade veremediği gerekçesiyle ayrıldığını aktaran Terkoğlu, mahkemenin İsviçre'ye yazı göndererek Akbay'ın ifadesinin alınması için işlem başlattığını söyledi.Terkoğlu, Akbay'ın da İsviçre makamlarına başvurarak Türkiye'den gelecek soruları yanıtlamak istediğini belirttiğini söyledi:Terkoğlu, söz konusu başvuruyu gördüğünü de belirterek şöyle konuştu:Yargıtay kararındaki bir haber için suç duyurusu yapıldıTerkoğlu, Yargıtay kararında bir haberle ilgili Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılabileceğine ilişkin değerlendirme bulunduğunu söyledi. Bu değerlendirme üzerine mahkemenin suç duyurusunda bulunduğunu belirten Terkoğlu, söz konusu dosyanın Burak Akbay hakkındaki açık dosyayla birleştirildiğini aktardı:“Beraatle bitmiş bir davadan bahane yaratılmış”Sözcü'ye yönelik operasyonun ve kayyum atanmasının, Burak Akbay hakkındaki dosya ile gazete arasındaki para ilişkisi üzerinden gerekçelendirildiğini ileri süren Terkoğlu, sürecin sonunda gazetenin yayınlarının susturulmak istendiğini şu sözlerle anlattı:

i̇sviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, burak akbay, gökmen ulu, i̇sviçre, sözcü, yargıtay, fetö