SÖZCÜ soruşturmasında sıcak gelişme: Patron başvurdu
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Gazeteci Barış Terkoğlu, 2016'da başlayıp 2025'e dek süren Sözcü davasında beraat çıktığını, ayrılan Burak Akbay dosyasındaysa Akbay'ın İsviçre'ye ifade başvurusu yaptığını belirtti. Terkoğlu, sonraki gelişmelerin kayyum kararına gerekçe yapıldığını vurguladı.
Gazeteci Barış Terkoğlu, Sözcü TV'ye kayyum atanmasıyla sonuçlanan sürecin geçmişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programında konuşan Terkoğlu, 2016 yılında bir bulmaca nedeniyle başlatılan soruşturmanın 2017'de davaya dönüştüğünü ve yargılamanın 2025'e kadar sürdüğünü anlattı. Sözcü davasında sanıkların beraat ettiğini, gazetenin sahibi Burak Akbay hakkındaki dosyanın ise usuli gerekçeyle ayrıldığını belirten Terkoğlu, sonrasında yaşanan gelişmelerin kayyum kararına dayanak yapıldığını savundu.
Sözcü hakkındaki soruşturma bir bulmacayla başladı
Sözcü hakkındaki soruşturmanın 1 Ocak 2016 tarihli bir bulmacadan hareketle başlatıldığını anlatan Terkoğlu, dosyaya daha sonra gazeteci Gökmen Ulu'nun Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yere ilişkin haberinin de eklendiğini söyledi.
Terkoğlu şunları söyledi:
“2016 yılında, ocak ayında, hatta 1 Ocak tarihinde, yani yılbaşı günü... 1 Ocak günü de genelde gazetelerde bulmaca sayfaları olurdu. Orada bir bulmaca yayımlanmış. Bulmacada Cumhurbaşkanı'yla bir kelimenin yan yana geldiği bir ifade var. Buradan yola çıkarak Sözcü hakkında soruşturma başlatılıyor. 1 Ocak 2016 tarihli bulmacadan küçük bir çıkış noktasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılıyor. Bu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk ediliyor. Sonra buna sevgili Gökmen'in haberi ekleniyor.”
Gökmen Ulu'nun haberi de dosyaya eklendi
Programda Gökmen Ulu'nun Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yere ilişkin haberinin gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Fethi Yılmaz'a yanıt veren Terkoğlu, darbe girişiminin planlayıcılarının bu haberi beklemiş olabileceği iddiasını eleştirdi.
Terkoğlu şunları söyledi:
“Gökmen Ulu da o gün onu buluyor. Ama tabii ki kimsenin darbe girişiminden haberdar olması mümkün değil. O gün aynı zamanda birkaç saat sonra, akşam saatlerinde bir darbe girişimi olacağı... Böyle bir darbe girişimini planlayanlar Gökmen Ulu'nun haberini mi bekleyecek Allah aşkına?”
Sözcü'nün haberleri ve köşe yazıları da soruşturmaya dahil edildi
Terkoğlu, soruşturma kapsamında Gökmen Ulu'nun haberinin yanı sıra Sözcü'nün bazı haberlerinin ve Emin Çölaşan ile Necati Doğru'nun iktidarı eleştiren yazılarının da dosyaya eklendiğini anlattı. Terkoğlu, bu içeriklerin bir araya getirilerek gazetenin FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını savundu.
Terkoğlu şunları söyledi:
“Sözcü'nün yazı işleri müdürü, o dönem Mediha, içeri giriyor, tutuklanıyor. Sonra bunların arasına Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun, iktidarı eleştiren, çok sert eleştiriler içeren yazıları da giriyor. Ondan sonra Sözcü'nün bazı haberleri de dosyaya ekleniyor.
Aslında şöyle bir kokteyl oluşturuluyor: 'Bakın, bu Sözcü; bulmacasından köşe yazılarına, yaptığı haberlere kadar Cumhurbaşkanı'na yönelik ağır ifadeler kullanıyor.' Aynen şunu söylüyor: 'Örgüte üye olmamakla birlikte...' Böyle bir varsayım var bu arada. Çünkü bir insan varsayımsal olarak bir örgütle ilişkilendirilemez. Sonuçta Cumhurbaşkanı'na kim karşı? FETÖ karşı. Başka kim karşı? Sözcü karşı. O zaman Sözcü, FETÖ ile hiçbir alakası olmasa da FETÖ'den yargılanabilir diyebileceğimiz bir dava başladı.”
Dava sekiz yıl sürdü, sanıklar beraat etti
Sözcü hakkındaki davanın 2017 yılında başladığını ve sekiz yıl boyunca devam ettiğini belirten Terkoğlu, yerel mahkemenin sonunda Yargıtay'ın bozma kararını kabul ederek sanıklar hakkında beraat kararı verdiğini söyledi.
Terkoğlu, dosyada dokuz kişi bulunduğunu, sekiz kişinin beraat ettiğini, gazetenin sahibi Burak Akbay hakkındaki dosyanın ise ifade verememesi nedeniyle ayrıldığını anlattı.
Terkoğlu şunları söyledi:
“Bu dava 2025'e kadar, yani tam 8 sene boyunca sürdü. Önce yerel mahkemede karar verildi, Yargıtay'a gitti, Yargıtay bozdu, tekrar yerel mahkemeye gitti. Yerel mahkeme sonunda Yargıtay'ın kararını kabul etti.
Bu mahkeme kararı Sözcü'nün lehine çıktı. Uzun bir karar, yani 300-400 sayfalık bir karar. Özetle diyor ki: 'Sözcü'nün FETÖ ile hiçbir ilintisi, hiçbir bağlantısı yok. Sadece Cumhurbaşkanı'na karşı ağır ifadeler kullanıyor diye siz böyle bir ithamla, örgüt ithamıyla yargılayamazsınız.' diyor ve beraat kararı veriyor.
Dosyada 9 kişi var. Bir kişi hariç herkes hakkında beraat kararı çıkıyor. Kim? Sözcü'nün sahibi olan Burak Akbay.”
Burak Akbay'ın ifadesi için İsviçre'ye yazı gönderildi
Burak Akbay hakkındaki dosyanın, yurt dışında yaşadığı ve ifade veremediği gerekçesiyle ayrıldığını aktaran Terkoğlu, mahkemenin İsviçre'ye yazı göndererek Akbay'ın ifadesinin alınması için işlem başlattığını söyledi.
Terkoğlu, Akbay'ın da İsviçre makamlarına başvurarak Türkiye'den gelecek soruları yanıtlamak istediğini belirttiğini söyledi:
“Avukatlar, Ersan Barkın, 'Kendisi yurt dışında. Yurt dışına yazı yazılsın, orada ifadesi alınsın.' diyor. Mahkeme de bunu kabul ediyor. İsviçre'ye yazı yazıyor. İsviçre cevap veriyor, tekrar yazı yazılıyor ve sorular gönderiliyor. Önümüzdeki celse belki de bu sorulara cevap vermiş olacaktı Burak Akbay.
Burak Akbay, İsviçre makamlarına başvurarak 'Türkiye bana soru gönderecek, mahkemeden bana böyle sorular gelecek. Ben bu sorulara cevap vermek istiyorum. Adresim de budur. Lütfen böyle bir durum olduğunda bana ulaşın ve cevaplarımı alın.' diyor. Yani o da cevap verecek.”
Terkoğlu, söz konusu başvuruyu gördüğünü de belirterek şöyle konuştu:
“Ben bizzat İsviçre makamlarına sunulmuş dilekçeyi gördüm. Özetle, 'Ben buraya gelip ifade vermek istiyorum. Bana böyle bir belge geldiğinde şu adresten ulaşabilirsiniz.' diyor. Yani kendisi de ifade verecek. Bu eksik prosedür de tamamlanacak ve muhtemelen zaten yüzde 99 bile demiyorum, yüzde 100 beraat edecek. Çünkü Yargıtay demiş ki ortada suç yok.”
Yargıtay kararındaki bir haber için suç duyurusu yapıldı
Terkoğlu, Yargıtay kararında bir haberle ilgili Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılabileceğine ilişkin değerlendirme bulunduğunu söyledi. Bu değerlendirme üzerine mahkemenin suç duyurusunda bulunduğunu belirten Terkoğlu, söz konusu dosyanın Burak Akbay hakkındaki açık dosyayla birleştirildiğini aktardı:
“Yargıtay kararında, 'Biz hiçbir suç yok diyoruz.' Sadece bir yerde dava açılabilir diye görüyorsun. O da bir haberde Cumhurbaşkanı'na hakaret olabilir diyor Yargıtay. 'Var.' demiyor. Sonuçta bunu yine yerel mahkemenin takdirine bırakıyor. 'Şöyle bir haber var.' diyor. Bu haberle ilgili böyle bir soruşturma açılabilir. Takdirinize bırakıyoruz. Yani diğer dosyayla ilgili bir şey görmüyoruz ama böyle bir haberle ilgili Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açılabilir diyor.
Mahkeme bununla ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Burak Akbay'ın dosyası açık olduğu için bu dosyayla birleşiyor.”
“Beraatle bitmiş bir davadan bahane yaratılmış”
Sözcü'ye yönelik operasyonun ve kayyum atanmasının, Burak Akbay hakkındaki dosya ile gazete arasındaki para ilişkisi üzerinden gerekçelendirildiğini ileri süren Terkoğlu, sürecin sonunda gazetenin yayınlarının susturulmak istendiğini şu sözlerle anlattı:
“Buradan Burak Akbay'a soruşturma başlatılıyor. Sözcü'ye de terörizmin finansmanı üzerinden, yani 'Sizin sahibiniz böyle bir dosyadan yargılanıyor, o zaman siz de onunla para ilişkisinde iseniz...' denilerek operasyon yapılıyor ve kayyum atanıyor.
Aslında çok belli ki bir bahane bulunmak istenmiş. Daha önce beraatle bitmiş bir davadan bahane yaratılmış, Sözcü'nün yayınları bu vesileyle susturulmuş.”