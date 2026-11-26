https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/son-dakika-haberleri-gerard-depardieu-cinsel-saldiri-suclamasiyla-hakim-karsisina-cikacak-1110616128.html
Gerard Depardieu cinsel saldırı suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak
Gerard Depardieu cinsel saldırı suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
Fransız sinemasının en tanınmış yüzlerinden Gerard Depardieu, oyuncu Charlotte Arnould'nun 2018'deki cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanacak. MahkUm olması halinde 15-20 yıl hapis cezasıyla karşılaşabilir.
2026-11-26T17:48+0300
2026-11-26T17:48+0300
2026-11-26T17:48+0300
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77 yaşındaki ünlü oyuncunun avukatı David-Olivier Kaminski, Depardieu'nün cinsel saldırı davasında yargılanacağını açıkladı. Reuters'ın haberine göre dava, oyuncu Charlotte Arnould'nun 2018'de yaptığı suçlamaya dayanıyor.Arnould, 20'li yaşlarının başındayken Depardieu'nün Paris'teki evinde iki ayrı kez saldırıya uğradığını söylemişti. Depardieu ise suçlamaları reddediyor. Oyuncunun avukatları, savcılığın davanın görülmesi yönündeki kararına geçen yıl itiraz etmişti.Önceki davada suçunu kabul ettiDepardieu, bu ayın başında ayrı bir davada 2025'te aldığı cinsel saldırı mahkumiyetine yaptığı itirazı geri çekti. Oyuncu böylece suçunu kabul etmiş oldu ve mağdurlardan özür diledi.Yeni dava ise ünlü oyuncu için çok daha ağır sonuçlar doğurabilir. Depardieu, tecavüzden suçlu bulunursa 15 ila 20 yıl hapis cezası alabilir.Fransa'daki hesaplaşmanın simgesiElli yılı aşkın kariyerinde 200'den fazla filmde rol alan Depardieu, ‘Yeşil Kart’, ‘Son Metro’ ve ‘Cyrano de Bergerac’ gibi yapımlarla tanınıyor. Son yıllarda hakkındaki cinsel saldırı iddialarının sayısı giderek arttı. Oyuncu, Fransa'nın güçlü erkeklerin cinsel istismarıyla yavaş ilerleyen hesaplaşmasının en bilinen isimlerinden biri haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220310/gerard-depardieu-hakkinda-tecavuz-suclamasi-dusmedi-1054611022.html
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gerard depardieu, fransa, haberler
gerard depardieu, fransa, haberler
Gerard Depardieu cinsel saldırı suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak
Fransız sinemasının en tanınmış yüzlerinden Gerard Depardieu, oyuncu Charlotte Arnould'nun 2018'deki cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanacak. MahkUm olması halinde 15-20 yıl hapis cezasıyla karşılaşabilir.
77 yaşındaki ünlü oyuncunun avukatı David-Olivier Kaminski, Depardieu'nün cinsel saldırı davasında yargılanacağını açıkladı. Reuters'ın haberine göre dava, oyuncu Charlotte Arnould'nun 2018'de yaptığı suçlamaya dayanıyor.
Arnould, 20'li yaşlarının başındayken Depardieu'nün Paris'teki evinde iki ayrı kez saldırıya uğradığını söylemişti. Depardieu ise suçlamaları reddediyor. Oyuncunun avukatları, savcılığın davanın görülmesi yönündeki kararına geçen yıl itiraz etmişti.
Önceki davada suçunu kabul etti
Depardieu, bu ayın başında ayrı bir davada 2025'te aldığı cinsel saldırı mahkumiyetine yaptığı itirazı geri çekti. Oyuncu böylece suçunu kabul etmiş oldu ve mağdurlardan özür diledi.
Yeni dava ise ünlü oyuncu için çok daha ağır sonuçlar doğurabilir. Depardieu, tecavüzden suçlu bulunursa 15 ila 20 yıl hapis cezası alabilir.
Fransa'daki hesaplaşmanın simgesi
Elli yılı aşkın kariyerinde 200'den fazla filmde rol alan Depardieu, ‘Yeşil Kart’, ‘Son Metro’ ve ‘Cyrano de Bergerac’ gibi yapımlarla tanınıyor. Son yıllarda hakkındaki cinsel saldırı iddialarının sayısı giderek arttı. Oyuncu, Fransa'nın güçlü erkeklerin cinsel istismarıyla yavaş ilerleyen hesaplaşmasının en bilinen isimlerinden biri haline geldi.