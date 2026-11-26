“Önümüzdeki iki yılda yapay zekâyı fiziksel hayatın bir parçası olarak göreceğiz”
Serhat Ayan
Abone ol
Deloitte Türkiye Ortağı Berk Kocaman, yapay zekânın büyük dil modellerinin ötesine geçip fiziksel dünyada da yaygınlaşacağını söyledi. Kocaman, fiziksel yapay zekâ ve ajan tabanlı sistemlerin iş yapış biçimlerini dönüştüreceğini; şirketlerin süreçleri yalnızca otomatikleştirmek yerine yapay zekâyla yeniden tasarlaması gerektiğini belirtti.
Deloitte Türkiye Teknoloji ve Dönüşüm Hizmetleri Şirket Ortağı Berk Kocaman, yapay zekâ alanındaki gelişmelerin yalnızca büyük dil modelleriyle sınırlı kalmadığını, teknolojinin fiziksel dünyada da giderek daha fazla kullanılacağını söyledi. Deloitte Tech Trends 2026 araştırmasındaki verilere dikkat çeken Kocaman, fiziksel yapay zekâ ve ajan tabanlı sistemlerin iş dünyasının işleyişini değiştireceğini belirtti. Kocaman, şirketlerin mevcut süreçlerini yalnızca otomatikleştirmek yerine yapay zekâyı merkeze alarak yeniden tasarlaması gerektiğini ifade etti.
Yapay zekâ fiziksel dünyaya çıkıyor
Yapay zekâ çalışmalarının son yıllarda ağırlıklı olarak büyük dil modelleri üzerinden değerlendirildiğini belirten Kocaman, yeni dönemde teknolojinin fiziksel dünyayla daha fazla bütünleşeceğini söyledi:
“Yapay zekâyı son birkaç senedir büyük dil tabanlı modeller, büyük dil modelleri ve o modeller üzerinde yaptığımız geliştirmeler üzerinden okuyoruz. Hâlbuki her ne kadar yaşamlarımızın önemli bir parçası dil olsa da fiziksel bir dünyada yaşıyoruz. Bu raporun en önemli beş temel bölümünden bir tanesi, yapay zekânın fiziksel dünyaya çıktığının altını çiziyor.
Fiziksel yapay zekâ artık yalnızca ekranda yanıt veren bir yazılımın ötesinde; fabrikalarda robotların, sokaklarda otonom araçların ve dronların çevrelerini algılayıp eyleme geçmesini sağlıyor. Yani kural tabanının ötesinde bir bilinç kazanımı bu.”
İnsansı robotların sayısında büyük artış bekleniyor
Fiziksel yapay zekânın kullanım alanlarının genişleyeceğine işaret eden Kocaman, iş yerlerinde kullanılan insansı robotların sayısına ilişkin tahminleri de paylaştı. Amazon'un robot kullanımını örnek gösteren Kocaman, önümüzdeki dönemde yapay zekânın somut hayatın daha fazla parçası olacağını dile getirdi:
“Bazı ikincil araştırmalara göre, iş yerlerindeki insansı robot sayısının 2035'te 2 milyona, 2050'de ise 300 milyona kadar ulaşabileceği tahminleri var. Bugün için daha somut örnekler verecek olursak Amazon, 1 milyonuncu robotunu devreye almış. DeepFleet sistemi de depo içi ulaşım verimliliğinde yüzde 10 iyileşme sağlamış.
Özetle, önümüzdeki bir buçuk-iki senede yapay zekâyı daha fiziksel, daha maddi, somut hayatın bir parçası olarak göreceğiz. Bu çok önemli bir gelişme.”
Kuruluşların yalnızca yüzde 11'i yapay zekâ ajanlarını üretimde kullanıyor
Kocaman, şirketlerin iş süreçlerini uçtan uca dönüştürebilen ajan tabanlı yapay zekâ sistemlerinin de yeni dönemin önemli başlıklarından biri olduğunu belirtti. Bu sistemlerin yalnızca metin üretmediğini; belirli sınırlar içerisinde görev planlayabildiğini, karar alabildiğini ve deneyimlerinden öğrenerek performansını geliştirebildiğini söyledi.
Teknoloji liderleriyle yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Kocaman, kuruluşların yüzde 38'inin bu çözümleri pilot aşamasında kullandığını, üretim ortamında aktif olarak kullananların oranının ise yüzde 11'de kaldığını kaydetti.
Kocaman şunları söyledi:
“Biz yalnızca sohbet ekranında konuştuğumuz yapay zekâlardan değil, şirketlerimizin ve işletmelerin süreçlerini uçtan uca dönüştüren yapay zekâlardan söz ediyoruz. Yani karar alan, aldığı kararlardan öğrenen ve daha iyi kararlar alan ajan tipi yapay zekâları konuşacağız.
Bu sistemler yalnızca metin üretmekle kalmıyor; kendilerine verilen sınırlar içinde birden fazla işi planlayıp yürütüyor, yürüttükleri işlerden öğreniyor ve daha iyilerini yerine getiriyor. Bunu da pilot uygulamadan hayata geçirmeye; güvenilir, denetlenebilir ve ölçeklenebilir operasyonlara dönüştüren kurumları konuşacağız.
Teknoloji liderleriyle yaptığımız araştırmada kuruluşların yüzde 38'i bu ajan tabanlı yapay zekâ çözümlerini pilotluyor. Yalnızca yüzde 11'i bunları üretim ortamında aktif olarak kullanıyor.”
“Şirketler organizasyonlarını yapay zekâyı merkeze alarak tasarlamalı”
Şirketlerin yapay zekâyı mevcut iş akışlarına eklemekle yetinmemesi gerektiğini vurgulayan Kocaman, organizasyon yapılarının ve iş süreçlerinin bu teknoloji dikkate alınarak yeniden tasarlanmasını önerdi. Kocaman, yapay zekâ ajanlarının görev, yetki, performans ve maliyet bakımından yönetilmesinin önemine dikkat çekti.
Kocaman şöyle konuştu:
“Organizasyonların mevcut iş akışını olduğu gibi otomatikleştirmek, yani mevcut süreçlere yama yapmak yerine, süreci 'Ben bugün bu organizasyonu yapay zekâyla kursaydım nasıl kurardım?' sorusundan başlayarak tasarlaması gerekiyor. Ajanları da görev, yetki, performans ve maliyet açısından yönetmesi gerekiyor.
Çünkü inanın, 'sibernetik takım arkadaşları' da diyoruz; bugün etten kemikten takım arkadaşlarımız gibi sibernetik takım arkadaşlarımız da aramızda. Organizasyonları da buna göre tasarlamak gerekiyor.”