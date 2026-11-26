https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/onumuzdeki-iki-yilda-yapay-zekyi-fiziksel-hayatin-bir-parcasi-olarak-gorecegiz-1110616804.html

“Önümüzdeki iki yılda yapay zekâyı fiziksel hayatın bir parçası olarak göreceğiz”

“Önümüzdeki iki yılda yapay zekâyı fiziksel hayatın bir parçası olarak göreceğiz”

Sputnik Türkiye

Deloitte Türkiye Ortağı Berk Kocaman, yapay zekânın büyük dil modellerinin ötesine geçip fiziksel dünyada da yaygınlaşacağını söyledi. Kocaman, fiziksel yapay... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T18:34+0300

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Deloitte Türkiye Teknoloji ve Dönüşüm Hizmetleri Şirket Ortağı Berk Kocaman, yapay zekâ alanındaki gelişmelerin yalnızca büyük dil modelleriyle sınırlı kalmadığını, teknolojinin fiziksel dünyada da giderek daha fazla kullanılacağını söyledi. Deloitte Tech Trends 2026 araştırmasındaki verilere dikkat çeken Kocaman, fiziksel yapay zekâ ve ajan tabanlı sistemlerin iş dünyasının işleyişini değiştireceğini belirtti. Kocaman, şirketlerin mevcut süreçlerini yalnızca otomatikleştirmek yerine yapay zekâyı merkeze alarak yeniden tasarlaması gerektiğini ifade etti.Yapay zekâ fiziksel dünyaya çıkıyorYapay zekâ çalışmalarının son yıllarda ağırlıklı olarak büyük dil modelleri üzerinden değerlendirildiğini belirten Kocaman, yeni dönemde teknolojinin fiziksel dünyayla daha fazla bütünleşeceğini söyledi:İnsansı robotların sayısında büyük artış bekleniyorFiziksel yapay zekânın kullanım alanlarının genişleyeceğine işaret eden Kocaman, iş yerlerinde kullanılan insansı robotların sayısına ilişkin tahminleri de paylaştı. Amazon'un robot kullanımını örnek gösteren Kocaman, önümüzdeki dönemde yapay zekânın somut hayatın daha fazla parçası olacağını dile getirdi:Kuruluşların yalnızca yüzde 11'i yapay zekâ ajanlarını üretimde kullanıyorKocaman, şirketlerin iş süreçlerini uçtan uca dönüştürebilen ajan tabanlı yapay zekâ sistemlerinin de yeni dönemin önemli başlıklarından biri olduğunu belirtti. Bu sistemlerin yalnızca metin üretmediğini; belirli sınırlar içerisinde görev planlayabildiğini, karar alabildiğini ve deneyimlerinden öğrenerek performansını geliştirebildiğini söyledi.Teknoloji liderleriyle yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaşan Kocaman, kuruluşların yüzde 38'inin bu çözümleri pilot aşamasında kullandığını, üretim ortamında aktif olarak kullananların oranının ise yüzde 11'de kaldığını kaydetti.Kocaman şunları söyledi:“Şirketler organizasyonlarını yapay zekâyı merkeze alarak tasarlamalı”Şirketlerin yapay zekâyı mevcut iş akışlarına eklemekle yetinmemesi gerektiğini vurgulayan Kocaman, organizasyon yapılarının ve iş süreçlerinin bu teknoloji dikkate alınarak yeniden tasarlanmasını önerdi. Kocaman, yapay zekâ ajanlarının görev, yetki, performans ve maliyet bakımından yönetilmesinin önemine dikkat çekti.Kocaman şöyle konuştu:

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