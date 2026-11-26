Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin: “30 bin öğretmen alımı bizim için müjde değil”
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Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programına konuk olan Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, 30 bin öğretmen adayının Millî Eğitim Akademisine alınmasına ilişkin, “Atama bekleyen bir milyon öğretmen var. Bu bizim için müjde değil” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026 ve 2027 yıllarında 15’er bin olmak üzere toplam 30 bin öğretmen adayının Millî Eğitim Akademisine alınacağını açıklamasının ardından öğretmen atamaları yeniden gündeme geldi.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a değerlendiren Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, açıklanan sayının öğretmenlerin yaşadığı atama sorununu çözmekten uzak olduğunu savundu.
Ergin, şöyle konuştu:
“Seçimin ayak sesleri diyebilirim. Artık öğretmen dediğimizde neredeyse aklımıza gelen ilk sözcük atama oluyor. Öğretmenin meslek onuru, saygınlığı, nasıl bir toplum yetiştireceği üzerine konuşmak yerine sürekli atamayı konuşuyoruz. Erdoğan da 2026 ve 2027 yıllarında 15’er bin olmak üzere 30 bin öğretmen alımını müjde olarak açıkladı. Bu bizim için müjde değil. Çünkü atama bekleyen bir milyon öğretmen var. Hâlihazırda çalışan da bir milyonun üzerinde öğretmen bulunuyor. Eğitim-İş olarak yaptığımız son ankete göre çalışan öğretmenlerin yüzde 49,5’i emeklilik şartlarını kazanmış olmasına rağmen emekli olamıyor. Ücretli öğretmenleri de hesaba kattığımızda 30 bin öğretmen alımını müjde olarak değerlendiremeyiz.”
“Bu artık doğrudan bir atama değil”
Ergin, yeni öğretmen alım sisteminde adayların Millî Eğitim Akademisi sürecinden geçecek olmasını da eleştirdi:
“Bir defa şunu düzeltmemiz gerekiyor; bu artık doğrudan bir atama değil. Eskiden Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girerdiniz ve aldığınız puan doğrultusunda okullara atanırdınız. Şimdi Akademi Giriş Sınavı’na giriyorsunuz, bir dizi süreçten ve güvenlik soruşturmasından geçiyorsunuz, ardından akademiye alınıyorsunuz. Akademide üç dönem eğitim aldıktan sonra okullara atanma süreci başlıyor. Dört yıllık lisans eğitiminin ve pedagojik formasyon sürecinin ardından diploma alan bir öğretmenin yeniden bu kadar çok aşamadan geçirilmesi bizim açımızdan doğrudan atama anlamına gelmiyor.”
“Üniversitelerimizin verdiği eğitimi yok sayıyor”
Ergin, öğretmen adaylarının üniversite eğitiminden sonra yeniden sınav, değerlendirme ve akademi sürecinden geçirilmesinin eğitim fakültelerinin niteliğini de tartışmalı hale getirdiğini söyledi:
“Bu sistem fakültelerimizi yok sayıyor. Öğretmenlerimiz üniversitede lisans eğitimini tamamlıyor. Buna rağmen yeniden sınavlara giriyor, güvenlik soruşturmasından geçiyor ve şimdi bir de akademiye alınarak orada bekletiliyor. Kendi eğitim sisteminiz içerisinde yetiştirdiğiniz öğretmeni yeniden bu kadar uzun ve meşakkatli bir süreçten geçirmek, öğretmenlik mesleği açısından son derece sorunlu. Aynı zamanda üniversitelerimizin akademik yeterliliğine duyulan güven açısından da ciddi bir problem yaratıyor.”
“Atamalar yıllara yayılan bir sürece dönüşüyor”
Ergin, açıklanan öğretmen alımlarının doğrudan ve kısa sürede okullara yansımayacağını belirterek sürecin uzunluğuna dikkat çekti:
“2025 KPSS ile alınan 10 bin öğretmenin atama süreci bile yaklaşık 14 aylık bir döneme yayılıyor ve 2027 Nisan’ını buluyor. Ardından 15 bin öğretmenin süreci başlayacak. Bu takvim böyle devam ettiğinde yeni öğretmenlerin okullara ulaşması 2028-2029 yıllarına kadar uzayabiliyor. Aslında Bakanlık çok sınırlı sayıda öğretmen alıyor. Emekli olan, istifa eden, hayatını kaybeden ya da yurt dışına giden öğretmenlerden boşalan kadroların küçük bir bölümü dolduruluyor. Bu nedenle yeni atamalar büyük bir istihdam artışından çok mevcut eksikliklerin sınırlı biçimde giderilmesi anlamına geliyor.”
“Emeklilik koşulları iyileştirilirse büyük bir alan açılır”
Ergin, öğretmen istihdamındaki temel sorunlardan birinin mevcut öğretmenlerin ekonomik nedenlerle emekli olamaması olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
“Bugün öğretmenlerin yüzde 49’u ‘Emeklilik hakkımı kazandım ama bu ekonomik koşullarda emekli olamıyorum’ diyor. Bu öğretmenlerin emeklilik koşulları iyileştirilse mevcut çalışan öğretmenlerin neredeyse yarısının emekli olmasının önü açılabilir. Bu da yaklaşık 500 bin kişilik bir alan anlamına gelir. Böylece dışarıda atama bekleyen, bu ülkenin kendi eğitim sistemi içerisinde yetiştirdiği öğretmenleri akademilere, mülakatlara, uzun bekleme süreçlerine ve seçimden seçime açıklanan atama sayılarına mahkûm etmeden istihdam etmek mümkün olabilir.”