“Seçimin ayak sesleri diyebilirim. Artık öğretmen dediğimizde neredeyse aklımıza gelen ilk sözcük atama oluyor. Öğretmenin meslek onuru, saygınlığı, nasıl bir toplum yetiştireceği üzerine konuşmak yerine sürekli atamayı konuşuyoruz. Erdoğan da 2026 ve 2027 yıllarında 15’er bin olmak üzere 30 bin öğretmen alımını müjde olarak açıkladı. Bu bizim için müjde değil. Çünkü atama bekleyen bir milyon öğretmen var. Hâlihazırda çalışan da bir milyonun üzerinde öğretmen bulunuyor. Eğitim-İş olarak yaptığımız son ankete göre çalışan öğretmenlerin yüzde 49,5’i emeklilik şartlarını kazanmış olmasına rağmen emekli olamıyor. Ücretli öğretmenleri de hesaba kattığımızda 30 bin öğretmen alımını müjde olarak değerlendiremeyiz.”