https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/doc-dr-erdem-ilker-mutlu-abd-cok-kutuplu-dunyayi-resmen-kabul-etti-1110604518.html
Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu: ‘ABD çok kutuplu dünyayı resmen kabul etti’
Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu: ‘ABD çok kutuplu dünyayı resmen kabul etti’
Sputnik Türkiye
Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, APEC Zirvesi’ni ABD’nin Rusya ve Çin’in yeni dünya düzenindeki rolünü kabul ettiğinin göstergesi olarak yorumladı. Mutlu, zirvenin... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T11:14+0300
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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Hacettepe Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi üzerinden çok kutuplu dünya tartışmalarını değerlendirdi. Mutlu, Washington’un değişen rolünü, Rusya ile Çin arasındaki iş birliğini ele aldı.‘Putin ve Şi’den ortak mesaj: Hegemonya sona ermeli’Doç. Dr. Mutlu, zirvenin Rusya ve Çin’in yeni dünya düzenindeki rolünün kabul edildiğini gösterdiğini dile getirdi. Trump’ın rolünü ABD’nin tek hâkim güç konumundan geri çekilmesini yönetmek olarak yorumlayan Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Zirve paylaşım zirvesi değil’APEC Zirvesi’nin bir güç paylaşımı toplantısı olarak görülmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Mutlu, zirvenin, devletlerin egemenlik haklarını koruyarak nasıl iş birliği yapabileceğine dair bir başlangıç olduğunu ifade etti:‘UCM emperyalizmin oyuncağı’Doç. Dr. Mutlu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetkisini aştığını savundu. Netanyahu hakkındaki tutuklama kararının geciktiğini belirten Mutlu, kararın ardından ABD’nin mahkeme hâkimleri üzerindeki baskısına dikkat çekti:
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radyo, rusya, çin, abd, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), uluslararası ceza mahkemesi (ucm), dış politika
radyo, rusya, çin, abd, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), uluslararası ceza mahkemesi (ucm), dış politika
Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu: ‘ABD çok kutuplu dünyayı resmen kabul etti’
Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, APEC Zirvesi’ni ABD’nin Rusya ve Çin’in yeni dünya düzenindeki rolünü kabul ettiğinin göstergesi olarak yorumladı. Mutlu, zirvenin bir güç paylaşımı toplantısı değil, devletlerin egemen eşitliğine dayalı iş birliği için bir başlangıç olduğunu söyledi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Hacettepe Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi üzerinden çok kutuplu dünya tartışmalarını değerlendirdi. Mutlu, Washington’un değişen rolünü, Rusya ile Çin arasındaki iş birliğini ele aldı.
‘Putin ve Şi’den ortak mesaj: Hegemonya sona ermeli’
Doç. Dr. Mutlu, zirvenin Rusya ve Çin’in yeni dünya düzenindeki rolünün kabul edildiğini gösterdiğini dile getirdi. Trump’ın rolünü ABD’nin tek hâkim güç konumundan geri çekilmesini yönetmek olarak yorumlayan Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rusya’nın yeni düzenin taraflarından biri olduğu, Çin’in de bu düzeni şekillendiren başlıca ekonomik güçlerden biri olduğu kabul edildi.
ABD çok kutuplu dünyayı resmen kabul etti. Trump’ın ilk açıklamaları da bu yöndeydi. Ben Trump’ın rolünü, ABD’nin kendisini dünyanın tek hâkim gücü olarak gördüğü konumdan geri çekilmesini yönetmek olarak okuyorum.
Çin ise şunun altını çizdi: “Üç kutuplu bir dünyada bazı ülkeler daha üstün olsun demiyoruz. Devletlerin egemen eşitliğini savunuyoruz.” Putin’le Şi’nin ortaklaştığı nokta da buydu: Hegemonya sona ermeli. Devletlerin egemenlik haklarını eşit biçimde kullanabildiği, halkların daha özgür olduğu, kültürel emperyalizme ve tüketim kültürünün dayatılmasına maruz kalmadığı bir dünya istediklerini söylediler. Zirvenin arka planındaki diplomasi de aslında şu sorulara yanıt arıyordu: Nasıl bir dünya düzeni kurulacak? Güç nasıl paylaşılacak ve devletlerin egemen eşitliği uygulamada nasıl işleyecek?”
‘Zirve paylaşım zirvesi değil’
APEC Zirvesi’nin bir güç paylaşımı toplantısı olarak görülmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Mutlu, zirvenin, devletlerin egemenlik haklarını koruyarak nasıl iş birliği yapabileceğine dair bir başlangıç olduğunu ifade etti:
“APEC Zirvesi’ne AB temsilcileri gitmişler. Ne sıfatla oradalar? Asya, Pasifik, petrol üreticisi… Hiçbir yerden tutunamıyorsunuz. Neden buradasınız? Bu masada yer verilmeyenler sabote etmek istediler. ‘Yeni Yalta’ diye bir etiket yapıştırılıyor. 1945’te Yalta’da bile Sovyetler’in rolü kısıtlanmış. Stalin’i neden çağırdılar? Çünkü Alman ordusunu mağlup edebilen tek güçtü ve sahada Sovyetler’e ihtiyaçları vardı. 1917’den itibaren Rus halkının üzerini çizdiler. Nazi tehlikesi geçtiğinde ise ‘Artık sizi istemiyoruz’ dediler.
Bu zirvenin egemenliklerin nasıl birlikte, eşgüdümlü yürütüleceğine dair çok önemli başlangıç noktaları var. Putin ile Şi’nin birlikte yaptığı açıklama çok kritik: ‘Bizi 45’ten beri ufak rüzgarlarla, yağmurlarla birbirimizden ayırmaya çalışıyorlar. Bu artık öyle bir dağ oldu ki ufak bir rüzgarla, yağmurla birbirinden ayrılması olanaksız hale geldi’ diyor. Trump masaya bu söylemi kabullenerek oturdu.
Rusya’nın en ağır zamanında Çin büyük destekler verdi. Rusya artık petrol satışında kendisine yeni bir yön buldu. Demiryolu ağları, ulaşım ağları yapılıyor. Bunları ya görmüyorlar ya da görmek istemiyorlar.”
‘UCM emperyalizmin oyuncağı’
Doç. Dr. Mutlu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetkisini aştığını savundu. Netanyahu hakkındaki tutuklama kararının geciktiğini belirten Mutlu, kararın ardından ABD’nin mahkeme hâkimleri üzerindeki baskısına dikkat çekti:
“1990’lardan sonra oluşturulan kurumlar, tek kutuplu dünyanın kurumlarıydı. Bana göre 18 Kasım’daki zirvede ilk kez şu mesaj verildi: Üç büyük güç, bu kurumların yetkilerini aştığını ve buna artık bir sınır konulması gerektiğini ortaya koydu. Bu tartışmanın başında da Uluslararası Ceza Mahkemesi geliyor. Bir devletin tüzel kişiliğini temsil eden ve yargı bağışıklığına sahip olduğunu savunduğumuz bir devlet başkanının, yetkisini tartışmalı bulduğumuz bir mahkemede tutuklanıp yargılanmasını kabul edilebilir bulmuyorum. Bana göre Uluslararası Ceza Mahkemesi, emperyalizmin aracına dönüştü.
Mahkemeye, “Madem böyle bir karar aldınız, aynı kararı Netanyahu hakkında da çıkarın” denildi. Aylarca karar çıkmadı. Avrupalı liderler Netanyahu konusunda itirazlarını dile getirmeye başlayınca mahkeme tutuklama kararı çıkardı. Burada bir çelişki var: Avrupa’nın İsrail’e ilişkin anlatısında, Yahudilere karşı işlenen Nazi soykırımının, yani Holokost’un merkezi bir yeri var. Ama bugün Gazze’de yaşananlar karşısında aynı ilkeleri savunmakta zorlanıyor. Dijital medya çağında yaşananları örtmek de eskisi kadar kolay değil. Bana göre Avrupa’daki itirazların yükselmesinde bunun da payı vardı.
Mahkeme uzun süre direndi. Sonunda Netanyahu’yla birlikte Filistinli isimler hakkında da tutuklama kararı çıkardı. Amerikan bürokrasisi ise Netanyahu hakkındaki kararı kabul etmedi. Hâkimlere yönelik baskılar başladı. Kredi kartlarına ve sosyal medya hesaplarına kadar uzanan kısıtlamalar gündeme geldi.”