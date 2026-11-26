“Rusya’nın yeni düzenin taraflarından biri olduğu, Çin’in de bu düzeni şekillendiren başlıca ekonomik güçlerden biri olduğu kabul edildi.

ABD çok kutuplu dünyayı resmen kabul etti. Trump’ın ilk açıklamaları da bu yöndeydi. Ben Trump’ın rolünü, ABD’nin kendisini dünyanın tek hâkim gücü olarak gördüğü konumdan geri çekilmesini yönetmek olarak okuyorum.

Çin ise şunun altını çizdi: “Üç kutuplu bir dünyada bazı ülkeler daha üstün olsun demiyoruz. Devletlerin egemen eşitliğini savunuyoruz.” Putin’le Şi’nin ortaklaştığı nokta da buydu: Hegemonya sona ermeli. Devletlerin egemenlik haklarını eşit biçimde kullanabildiği, halkların daha özgür olduğu, kültürel emperyalizme ve tüketim kültürünün dayatılmasına maruz kalmadığı bir dünya istediklerini söylediler. Zirvenin arka planındaki diplomasi de aslında şu sorulara yanıt arıyordu: Nasıl bir dünya düzeni kurulacak? Güç nasıl paylaşılacak ve devletlerin egemen eşitliği uygulamada nasıl işleyecek?”