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Baba Arif Güran anlattı: Narin'i kim öldürdü?

Baba Arif Güran anlattı: Narin'i kim öldürdü?

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Narin Güran’ın babası Arif Güran oldu. Güran, Ankara’ya yaptığı adalet yürüyüşünü canlı yayında anlattı. 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T18:57+0300

2026-11-26T18:57+0300

2026-11-26T18:57+0300

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Narin Güran’ın babası Arif Güran, kızının ölümüne ilişkin davada göz ardı edildiğini öne sürdüğü delillerin araştırılmasını isteyerek Ankara’ya yürüyüş başlattı. 69 gündür yolda olduğunu söyleyen Güran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşarak dosyaya ilişkin itirazlarını anlatmak istediğini belirtti. Güran, “Ben kimse için yürümüyorum. Ben kızımın hakikatleri için yürüyorum” dedi.Kızının elinde ve avucunda bulunduğunu söylediği kök kılların ve kıyafetindeki PSA bulgusunun araştırılmadığını öne süren Güran, olay günü çevredeki kamera kayıtlarının da yeterince değerlendirilmediğini iddia etti.Güran, “Bugün eğer benim kızımın elindeki, avucundaki kök kıllar araştırılsaydı bu dosya bu hale gelmeyecekti. Eğer benim kızımın üstündeki PSA araştırılsaydı bugün bu konu, bu dosya bu hale gelmeyecekti” diye konuştu.Olay yerine yakın konumdaki kameraların kayıtlarına ilişkin de itirazlarını dile getiren Güran, bazı kameraların kayıt yapmadığını veya görüntülerin yeterince incelenmediğini savundu.“Sekiz defa ifade değiştiren insanın ifadesi esas alındı”Dosyanın sosyal medya ve medyadaki iddiaların etkisiyle şekillendiğini ileri süren Güran, yargılama sürecinde bir kişinin değişen ifadelerinin esas alındığını iddia etti.Güran, “Medyadaki yalanlar ve sosyal medyadaki iddialar bir iddianame hazırladı. Bir yıl içinde üç kere mahkemenin verdiği karara bakın. Sekiz defa ifade değiştiren bir insanın ifadesi esas alındı. Olayın başını ve sonunu komple değiştiren bir insanın ifadesi kabul edildi” ifadelerini kullandı.“Benim kızımı tespit edebiliyorsun da o adamı niye tespit edemiyorsun?”Dosyadaki daraltılmış baz değerlendirmelerine de itiraz eden Güran, bilirkişi raporlarında kullanılan yöntemlerin tutarlılığını sorguladı.Güran, kızının 51 saniyede belirli bir noktaya çıktığı yönündeki değerlendirmeye karşı çıkarak, “Benim kızımın boyu bir metre. Benim kızımı tespit edebiliyorsun da eşek kadar adamı niye tespit edemiyorsunuz?” diye konuştu.Aynı bilirkişinin başka bir dosyada kilometrelerle ifade edilen mesafeler kullandığını öne süren Güran, kendi kızının dosyasında yapılan değerlendirmelerin neden farklı olduğunu sorguladı.“Yargıtay 20 bin sayfayı yedi günde nasıl okudu?”Yargı sürecinin hızına da tepki gösteren Güran, dosyanın Yargıtay'a ulaşmasının ardından yedi gün içinde karar verildiğini söyledi. Dosyanın kapsamına dikkat çeken Güran, “Yedi gün içinde 19 klasör, 20 bin sayfayı nasıl okudunuz? Neye ikna oldunuz? ‘Kanaatimce böyle olmuştur’ denildi. Bir baba olarak, evladın hakkında böyle bir değerlendirmeyi kabul eder misin?” ifadelerini kullandı.“Narin’e ne oldu, kızımı kim öldürdü?”Ailesi hakkında ortaya atılan iddiaların davanın önüne geçtiğini savunan Güran, ailenin farklı siyasi ve toplumsal kimliklerle suçlandığını belirtti.Güran, “Bu aile PKK'cıdır, bu aile devletçidir, bu aile güçlüdür, bu aile köyün en zengin ve en güçlü insanıdır denildi. O zaman biz niye ceza aldık bu kadar güçlüysek?” diye konuştu.Dosyada itirafçı olarak değerlendirilen kişi hakkındaki yaklaşıma da itiraz eden Güran, medyanın bu kişiyi itirafçı olarak nitelendirmesini eleştirdi. Güran, “Atılan iddialar üzerinden hiç kimse bugüne kadar ‘Narin’e ne oldu, Narin’e kim kıydı, Narin nerede öldürüldü?’ sorularını sormadı. Sadece iddialar konuştu” dedi.“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a derdimi anlatacağım”Ankara'ya yürüyüşünün amacının kızının ölümüne ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması olduğunu vurgulayan Güran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi.Güran, “Ben kimse için yürümüyorum. Allah yukarıda şahittir, ben kızımın hakikatleri için yürüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın kapısına gidiyorum. Derdimi ona anlatacağım. Merhametli ve şefkatli bir insan. Beni kabul edeceğine inancım ve güvenim tam” diye konuştu.

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