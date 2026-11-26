“Avrupalılar savaşı Baltık ve Akdeniz’e yaymaya çalışıyor, ABD çözüme gidecek”
© SputnikCeyda Karan'la Eksen
© Sputnik
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Prof. Dr. Hasan Köni’ye göre Trump yönetimindeki ABD’nin, savaşları çözmek için refleks göstermesine karşı Avrupalılar eskiden karşı çıktıkları faşist liderlerin tutumlarını sergiliyor. Köni, Ukrayna ile krizin çözülmesine karşı da adım atılacağı görüşünde.
Küresel siyasetin maliyet ve iç iktidar hesaplarıyla rasyonellikten uzaklaştığı bir dönemde, ABD’nin artan savaş giderlerini kısmak adına Ukrayna ve Orta Doğu’da taviz ve uzlaşı arayışına yöneleceği öngörülüyor.
Avrupa liderlerinin ise kendi siyasi geleceklerini kurtarmak için çatışmayı Akdeniz ve Baltık hattına yayma çabasına girdiği, buna karşın Avrupa’nın savunma mekanizmalarının dışında bırakılan ve farklı bölgesel ittifak dengeleri içinde hareket eden Türkiye’nin, kendi stratejik öncelikleri pahasına Batı’nın askeri yükünü üstlenmesi pek gerçekçi durmuyor.
APEC Zirvesi sonrası küresel siyasetteki gelişmeleri, Türkiye ve Avrupa’nın konumunu Prof. Dr. Hasan Köni ile konuştuk.
“Amerikalılar savaşı bitirme yoluna doğru gidecek”
Amerika’da Demokratların savaşsız bir süreçten yana olduğunu ifade eden Köni, Washington yönetiminin Ukrayna ile sorunu çözmek istediği görüşünde. Köni, Avrupa’nın ise savaşı Baltık ve Akdeniz’e kadar yaymak istediğini düşünüyor:
“Avrupa’nın analizlerine dikkat etmiyoruz, Çin analizlerini okuyoruz. Amerika’yı da okuyoruz. İngiltere’yi de ne gibi münafıklık yapacaklar diye takip ediyoruz. Demokratları takip ediyorum. Ruhumu okşayan adam Bernie Sanders. Hem Trump’a hem de Amerikan sistemine yükleniyor. Ayrıca yapay zekaya çok para harcandığını söylüyor. Gümrük meselesini lüzumsuz bulduğunu belirtip belli bir anlaşmaya gidilmesi gerektiğini söylüyor. ‘Tekrar demokratik bir sistem içinde Amerikan anayasasına uyumasını sağlamak gerekiyor’ tarzında bir yaklaşımı var. Epey de taraftarı var. Rusya zaten bir denge unsuru olarak bulunuyor. Çin ile Amerika arasında bir çekişme var. Demokratlar içerdeki ekonomik durumu düzeltmek konusunda yoğun çaba harcıyor. ‘Çin ile başka türlü anlaşmalıyız’ diyenler de var. Nvidia’nın CEO’sunu Trump yeniden göreve getirdi. Demokratlar, sürecin böyle devam etmesini istiyorlar. ‘O kadar büyük farklılıklar yok çip üretiminde. Bir iki günlük bir fark var ve bize yetişirler çünkü Çin çabalayarak geliyor’ diye düşünüyorlar. Çin, Trump’a iyi davrandı ve Trump’ın gitmesini istemiyor. Trump gibi kullanılabilir, narsist insanlara yağ çekip onları büyük insan gibi gösterirseniz istediklerinizi alırsınız. Amerikalılar bence savaşları bitirme yoluna doğru girecek. Amerika, Ukrayna’ya söz verdiği patriotları vermedi. Ekim ayından beri Ukraynalılar çok heyecanlı. 23 Kasım’da Foreign Affairs’te çıkan bir yazı var ve orada ‘Amerika, bu olayı çözmeli. Rusya ile anlaşmalı ve bazı tavizler vermeli’ deniyor. Avrupa ise başka türlü düşünüyor ancak ben Amerika’nın bu sorunu çözmek istediğini düşünüyorum. Amerika para harcamak istemiyor daha fazla. Avrupa da Amerika’dan yardım almadan para harcayamaz. İçerdeki ayaklanmalardan bunu görebiliyoruz. Aldıkları göçler de üstüne geldi. Charles de Gaulle’ün politikasında İngiltere yoktu. 68 öğrenci olaylarını kullanarak de Gaulle’ü ekarte edip İngiltere’yi Avrupa Birliği’ne aldılar. De Gaulle, Portekiz’den Urallara kadar bir Avrupa düşünüyordu ve böylece Avrasya içinde bir yükselme olacaktı. Üçüncü bir yapı olarak Asyalılar ortaya çıkabilirdi ve bir de Amerika var elbette. Ancak NATO’yu genişletmek istediler. Makalede, Rusların istediği bazı noktalar olduğu söyleniyor. NATO’nun 1997 sınırları bunlardan biri. Diplomatik tartışmalarda geriye doğru adım atabilecekleri bir taviz olarak kullanılan bir madde. Asıl istenen şey Ukrayna’nın NATO’ya girmeyip silahsızlanmaya gitmesi. Sovyetler Birliği çöktüğünde kurulan yapı içinde bir Rusya Federasyonu ortaya çıktı ve Ukrayna bunun içindeydi. Federasyonun ortasındaki ülke NATO’ya sokulduğunda bunun çatışmaya yol açacağı söylenmişti. Şu an yalan haberler yayıyorlar. Avrupa’nın çok kötü bir oyunu var. Çatışmayı Akdeniz ve Baltık’a yaymak istiyorlar.”
“Avrupa, uluslararası alanda pek yok”
Köni, Avrupalı liderlerin uluslararası siyasette pek fazla söz sahibi olamadığını vurguladı. Macron’un, Türkiye’nin kendisini Avrupa için feda edeceğini düşünmesini gerçekçi bulmayan Köni, ABD’nin Ukrayna konusunda çözüme gideceğini düşünüyor:
“Avrupalılar, Rus ticaret gemilerinin Libya’ya silah taşıdığını iddia ediyorlar. Avrupalıların bir kısmı işin içinde İngiltere olduğunu söyledi. Herkes ülkelerin gücünün farkında. Bunlar İngiltere’nin sistematikleri. ‘Rusya, Avrupa’yı işgal edecek’ diyorlar. Rusya, dört senedir Ukrayna ile uğraşıyor. Bunu bırakıp 450 milyonluk Avrupa’yı işgal edeceğini iddia ediyorlar. Bu mantıklı değil ve buna Avrupa kamuoyu da inanmıyor. Ancak iktidarda kalmak isteyen Avrupalı yöneticiler bu konuda iddialı. Uluslararası alanda Avrupa pek yok. Çin, Amerika ve Rusya kendi boyutları içinde var. Avrupa ile Rusya birleşirse üçlü bir sistematik ortaya çıkabilir. Macron, ‘Ruslar ilerlerse karşı çıkacağız. Türkiye’nin ordusu var onlar da savaşa girer’ diyor. ‘Türkiye, NATO’da Rusya’ya karşı, Mekke Anlaşması kapsamında İran’a karşı, Husilere karşı savaşa girer’ diyorlar. Türkiye; bol bol savaşa giren, Avrupa ve ABD’nin istediklerini yapan ancak ekonomisinin ne olduğu belli olmayan ve Avrupa’nın savunma sistematiğindeki SAFE programına alınmayan, Kıbrıs’ta Yunanistan ile İsrail’in baskısına tabi olan bir Avrupa için kendini feda edip Macron’u kurtaracak sanıyorlar. Gençliğimde Avrupa’da okumak isterdim. Bu yaşımda görüyorum ki Avrupalılar bayağı salakmış. Çoğu sosyal demokrat gibi gözüken isimler, eskiden karşı çıktıkları faşistlerin yaptıklarını yapıyorlar. Basın tamamen istihbaratın elinde. Foreign Affairs’teki bir makalede Donbass ve Kırım dışında bazı ufak tefek Rus topraklarının da Rusya’ya bırakılması gerektiği söyleniyor. Bu dergi, herhangi bir dergi değil. Amerikan Dışişleri’nin istedikleri yazılır burada. Demek ki Amerika Trump ile birlikte bir çözüme gidecek. İran, açıkça Orta Doğu’daki füze sistematiğinde petrol merkezlerini vuracağını söylüyor. Avrupa da artan fiyatlar sebebiyle perişan hale gelebilir. İktidarda kalmak insanların gözünü başka bir tarafa doğru çevirtiyor ve ne olursa olsun iktidarda kalmak istiyorlar. Bu yüzden uluslararası ilişkiler normal yürümüyor. Bugün yapılan analizler rasyonal değil.”
“Türkiye’nin Husilerle ya da İran ile savaşa gireceğini sanmıyorum”
Mekke Anlaşması kapsamında gündeme gelen Yemen-Türkiye savaşının yaşanmasına ihtimal vermediğini belirten Köni, Türkiye’nin kendisini feda etmeyeceği görüşünde:
“İran konusunda Demokratlar tekrar Pentagon ve istihbaratı kontrol edip savaş için gereken parayı vermeyeceklerini söylüyor. Meclis’in kontrol ve önerge verme hakkı var. Devamlı önerge vererek savaşları önleyeceklerini belirtiyorlar. Demokratlar, savaşın hem Avrupa’yı hem Amerika’yı zor durumda bıraktığını söylüyor. Burada bir denge boyutu ortaya çıkabiliyor. Bu sırada ilginç bir durum yaşandı ve Irak’a, Kürt ile Şii bölgesinin bütün olacağı söylendi. Suriye’de de aynı boyut meydana geldi. Burası başka türlü bir toplanma içine giriyor. Türkiye ise Mekke Anlaşması yaptı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır ve İran’ın da katılabileceğini söyledi. Türkiye’nin Husilerle ya da İran ile savaşa gireceğini sanmıyorum. İran’ın böyle bir tavır içinde olacağını da tahmin etmiyorum. İran kısmen Azeri Türklerinden oluşuyor. İran; Türkiye, Rusya ve Çin ile görüşüyor. Türk Devletleri Teşkilatı aynı zamanda savunma boyutuna doğru gidiyor. Askeri sisteme gidilecek ve Mekke İttifakı da var. Endonezya ve bazı Arap ülkelerinin olduğu bir ittifak daha var ve NATO da var. Bu kadar alana silah yetiştirecek gücümüz olduğunu sanmıyorum. Türkiye, ne Fransa ne de Avrupa için kendisini NATO’ya feda edecek durumda değil. Nvidia’nın geri dönen patronu, ‘çiplerde aramızda birkaç saniyelik farklar var’ dedi. Burada da bir denge boyutu oluştu. Avrupa’daki savaşın da uzun süre devam edebileceğini sanmıyorum.”