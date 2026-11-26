“Avrupa’nın analizlerine dikkat etmiyoruz, Çin analizlerini okuyoruz. Amerika’yı da okuyoruz. İngiltere’yi de ne gibi münafıklık yapacaklar diye takip ediyoruz. Demokratları takip ediyorum. Ruhumu okşayan adam Bernie Sanders. Hem Trump’a hem de Amerikan sistemine yükleniyor. Ayrıca yapay zekaya çok para harcandığını söylüyor. Gümrük meselesini lüzumsuz bulduğunu belirtip belli bir anlaşmaya gidilmesi gerektiğini söylüyor. ‘Tekrar demokratik bir sistem içinde Amerikan anayasasına uyumasını sağlamak gerekiyor’ tarzında bir yaklaşımı var. Epey de taraftarı var. Rusya zaten bir denge unsuru olarak bulunuyor. Çin ile Amerika arasında bir çekişme var. Demokratlar içerdeki ekonomik durumu düzeltmek konusunda yoğun çaba harcıyor. ‘Çin ile başka türlü anlaşmalıyız’ diyenler de var. Nvidia’nın CEO’sunu Trump yeniden göreve getirdi. Demokratlar, sürecin böyle devam etmesini istiyorlar. ‘O kadar büyük farklılıklar yok çip üretiminde. Bir iki günlük bir fark var ve bize yetişirler çünkü Çin çabalayarak geliyor’ diye düşünüyorlar. Çin, Trump’a iyi davrandı ve Trump’ın gitmesini istemiyor. Trump gibi kullanılabilir, narsist insanlara yağ çekip onları büyük insan gibi gösterirseniz istediklerinizi alırsınız. Amerikalılar bence savaşları bitirme yoluna doğru girecek. Amerika, Ukrayna’ya söz verdiği patriotları vermedi. Ekim ayından beri Ukraynalılar çok heyecanlı. 23 Kasım’da Foreign Affairs’te çıkan bir yazı var ve orada ‘Amerika, bu olayı çözmeli. Rusya ile anlaşmalı ve bazı tavizler vermeli’ deniyor. Avrupa ise başka türlü düşünüyor ancak ben Amerika’nın bu sorunu çözmek istediğini düşünüyorum. Amerika para harcamak istemiyor daha fazla. Avrupa da Amerika’dan yardım almadan para harcayamaz. İçerdeki ayaklanmalardan bunu görebiliyoruz. Aldıkları göçler de üstüne geldi. Charles de Gaulle’ün politikasında İngiltere yoktu. 68 öğrenci olaylarını kullanarak de Gaulle’ü ekarte edip İngiltere’yi Avrupa Birliği’ne aldılar. De Gaulle, Portekiz’den Urallara kadar bir Avrupa düşünüyordu ve böylece Avrasya içinde bir yükselme olacaktı. Üçüncü bir yapı olarak Asyalılar ortaya çıkabilirdi ve bir de Amerika var elbette. Ancak NATO’yu genişletmek istediler. Makalede, Rusların istediği bazı noktalar olduğu söyleniyor. NATO’nun 1997 sınırları bunlardan biri. Diplomatik tartışmalarda geriye doğru adım atabilecekleri bir taviz olarak kullanılan bir madde. Asıl istenen şey Ukrayna’nın NATO’ya girmeyip silahsızlanmaya gitmesi. Sovyetler Birliği çöktüğünde kurulan yapı içinde bir Rusya Federasyonu ortaya çıktı ve Ukrayna bunun içindeydi. Federasyonun ortasındaki ülke NATO’ya sokulduğunda bunun çatışmaya yol açacağı söylenmişti. Şu an yalan haberler yayıyorlar. Avrupa’nın çok kötü bir oyunu var. Çatışmayı Akdeniz ve Baltık’a yaymak istiyorlar.”