https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/abdde-ulusal-borc-sistemi-cokertiyor-mu-1110615883.html

ABD’de ulusal borç, sistemi çökertiyor mu?

ABD’de ulusal borç, sistemi çökertiyor mu?

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD'nin hızla yükselen ulusal borcuna ve borç tavanı tartışmalarına dikkat çekti. Trump'ın borç tavanı uygulamasının kaldırılmasını... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T17:46+0300

2026-11-26T17:46+0300

2026-11-26T17:46+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında ABD'nin ulusal borcundaki artışı ve olası tehlikeleri değerlendirdi. Borç artışının farklı başkanlık dönemlerinde de devam ettiğine işaret eden Bozkurt, Obama, Trump ve Biden dönemlerine ilişkin rakamları değerlendirdi.Bozkurt şunları söyledi:Borç tavanı tartışmaları yeniden gündemdeABD'de uygulanan ulusal borç tavanı sisteminin borçlanmaya belirli bir sınır getirdiğini anlatan Bozkurt, sistemin 1917'den bu yana uygulandığını ve bugüne kadar çok sayıda karara konu olduğunu ifade etti.Bozkurt, geçen temmuz ayında ABD'nin ulusal borç tavanının 41,1 trilyon dolar olarak belirlendiğini belirterek şunları söyledi:Trump borç tavanının kaldırılmasını istiyorTrump'ın borç tavanı uygulamasına karşı çıktığını ve bu sistemin ülkenin hareket alanını daralttığını savunduğunu aktaran Bozkurt, ABD Başkanı'nın açıklamalarına da değindi.Bozkurt şunları söyledi:“ABD'deki gelişmelerin dünyaya yayacağı dalga önemli”ABD'nin borç sorununun yalnızca ülke ekonomisini ilgilendirmediğini, olası bir krizin küresel ölçekte etkiler yaratabileceğini vurgulayan Bozkurt, Türkiye'nin de bu gelişmelere karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

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