ABD’de ulusal borç, sistemi çökertiyor mu?
bölgenin kalbi
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Gazeteci Ceyhun Bozkurt, ABD'nin hızla yükselen ulusal borcuna ve borç tavanı tartışmalarına dikkat çekti. Trump'ın borç tavanı uygulamasının kaldırılmasını savunduğunu hatırlatan Bozkurt, ABD'nin olası bir ekonomik krizinin dünya genelinde etkiler yaratabileceğini belirtti.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında ABD'nin ulusal borcundaki artışı ve olası tehlikeleri değerlendirdi. Borç artışının farklı başkanlık dönemlerinde de devam ettiğine işaret eden Bozkurt, Obama, Trump ve Biden dönemlerine ilişkin rakamları değerlendirdi.
Bozkurt şunları söyledi:
“Obama'nın 2009'da göreve başladığı dönemde borç 10,6 trilyon dolar. Obama'nın görev süresinin bitişinde, yani 2016 yılında, 19 trilyon dolara çıkmış. Yılda yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir artış var.
Trump'ın ilk döneminde Amerika'nın borcu 7,8 trilyon dolar artıyor. Yani 19 trilyondan 26,8 trilyona çıkıyor. Bu da yılda yaklaşık 2 trilyona yaklaşıyor.
Sonra Joe Biden dönemi geliyor. Dört yıllık iktidar döneminde toplam artış 8,5 trilyon dolar. Yani borç, 26,8 trilyon dolardan 35,3 trilyon dolara çıkıyor. Bu da yine yılda 2 trilyonu aşan bir rakam.
2025'in başında Trump, 35 trilyon dolarlık bir borçla görevi devraldı. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu 40,7 trilyon dolar. Bir tsunami gibi artıyor.”
Borç tavanı tartışmaları yeniden gündemde
ABD'de uygulanan ulusal borç tavanı sisteminin borçlanmaya belirli bir sınır getirdiğini anlatan Bozkurt, sistemin 1917'den bu yana uygulandığını ve bugüne kadar çok sayıda karara konu olduğunu ifade etti.
Bozkurt, geçen temmuz ayında ABD'nin ulusal borç tavanının 41,1 trilyon dolar olarak belirlendiğini belirterek şunları söyledi:
“Amerika'da da uzun süre tartışmalardan sonra, 1917'den beri uygulanan bu sistemle ilgili yaklaşık 70-80 defa karar alınmış. Bazen aynı yıl içinde birden fazla karar alınmış, bazen yıllarca karar alınmamış.
Geçen temmuz ayında bir karar alınıyor. Amerika'nın ulusal borç tavanının 41,1 trilyon dolar olması kararlaştırılıyor. Trump döneminin sonuna işaret ediliyor. Yani 2028'e kadar sınır 41,1 trilyon dolar olarak belirleniyor. 'Bizim sınırımız bu.' deniyor.
Şimdi borç zaten 40,7 trilyon dolara gelmiş durumda. İnanılmaz bir artış var. Yani bu 41,1 trilyon dolarlık sınır aşılacak.”
Trump borç tavanının kaldırılmasını istiyor
Trump'ın borç tavanı uygulamasına karşı çıktığını ve bu sistemin ülkenin hareket alanını daralttığını savunduğunu aktaran Bozkurt, ABD Başkanı'nın açıklamalarına da değindi.
Bozkurt şunları söyledi:
“Trump, geçenlerde Fox TV'nin YouTube hesabında yayımlanan bir söyleşiye katıldı. Hafta sonu düzenlenen söyleşide bu meseleye girdi. 'Bu borç tavanı uygulaması kaldırılsın.' diyor. Trump'ın savunduğu bu. 'Bu bizim elimizi zayıflatıyor.' diyor, psikolojik anlamda. Çünkü ekonominin psikolojik etkisi de vardır, biliyorsunuz.
'Bu borç tavanı sorununu çözmek zorundayız.' diyor ve şu cümleyi söylüyor: 'Borç tavanı sorununu çözmezsek, olduğu gibi bırakılırsa, ülke iflas edecek. Bu daha önce hiç yaşanmadı.'”
“ABD'deki gelişmelerin dünyaya yayacağı dalga önemli”
ABD'nin borç sorununun yalnızca ülke ekonomisini ilgilendirmediğini, olası bir krizin küresel ölçekte etkiler yaratabileceğini vurgulayan Bozkurt, Türkiye'nin de bu gelişmelere karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şimdi 'iflas edecek' dediği nokta ilginç. Amerika'nın daha öncesinde bu konuda CFR'de çok sayıda yazı çıktı. Bunun Amerikan ekonomisini çökertecek bir gelişme olduğu belirtiliyor. Bunun dalgası da önemli; yani dünyaya yayacağı dalga da önemli.
Türkiye'deki siyasi iradenin buna karşı tedbirler alması gerekiyor. Ancak mutlaka bağımsız, güçlü bir model, üretim gücü ve irade ortaya koymamız gerekiyor. Bunun için de fonculara bedel ödeteceksin ki bir daha kimse devletin hazinesine bir şey yapmasın, el uzatmasın.”