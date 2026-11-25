“Sanat ve tasarım dünyasında her zaman belli paradigmalar olmuştur. Hep bir paradigma kırılmaları olmuş ve insanlar bu kırılmalara olumsuz yönden ve biraz korkarak yaklaşmışlardır. Günümüze gelecek olursak animasyon sektörü zaten zor bir sektörken aslında yapay zekaya belli noktada tekrarlanan rutin işlerin devredilmesiyle yaratıcı süreçlerde insanların zamanını ve imkanını daha da artırıyor. Evet sanatçı ortaya bir şey koyuyor ama sonra onun için çok fazla mesai harcanan bir teknik süreç var. Yapay zekadan faydalandıkça teknik süreçten sonra yaratıcı sürece çok fazla vakit kalıyor diye düşünüyorum ben. Öğrencileri donatmamız gerekiyor, bu noktada böyle bir ince çizgi var. Bir animasyon sanatçısı ya da öğrenci yine animasyon bilgisiyle öne çıkacaktır. Ortaya çıkan eserlerde çok büyük hatalar, deformasyonlar veya bir anlatı dili olmayan durumlar görülmüyor. Animasyonun zaten en önemli özelliği de görsel anlatı sanatı olmasıdır”