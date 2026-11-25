https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/yapay-zeka-animasyon-sanatcisinin-yaraticiligina-alan-aciyor-1110584265.html
Yapay zeka animasyon sanatçısının yaratıcılığına alan açıyor
Yapay zeka animasyon sanatçısının yaratıcılığına alan açıyor
Sputnik Türkiye
Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Özge Kaya oldu. Kaya, “Yapay zekanın çizdiği hikayeler... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T16:28+0300
2026-11-25T16:28+0300
2026-11-25T16:28+0300
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Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Özge Kaya oldu. Kaya, yapay zekanın sanat ve animasyon sektöründeki etkilerini değerlendirdi. Yapay zekanın tekrarlayan teknik işleri üstlenerek sanatçıların yaratıcı süreçlere daha fazla zaman ayırmasını sağladığını belirten Kaya, bu teknolojinin animasyon sektöründe yeni imkanlar sunduğunu söyledi. Kaya, yapay zeka kullanımında teknik bilgi ve sanatsal yetkinliğin önemini de vurgulayarak şöyle konuştu:
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Serhat Ayan
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radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka, animasyon
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, yapay zeka, animasyon
Yapay zeka animasyon sanatçısının yaratıcılığına alan açıyor
Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Özge Kaya oldu. Kaya, “Yapay zekanın çizdiği hikayeler kime ait?” sorusunun yanıtını verdi.
Serhat Ayan’ın Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Özge Kaya oldu. Kaya, yapay zekanın sanat ve animasyon sektöründeki etkilerini değerlendirdi.
Yapay zekanın tekrarlayan teknik işleri üstlenerek sanatçıların yaratıcı süreçlere daha fazla zaman ayırmasını sağladığını belirten Kaya, bu teknolojinin animasyon sektöründe yeni imkanlar sunduğunu söyledi. Kaya, yapay zeka kullanımında teknik bilgi ve sanatsal yetkinliğin önemini de vurgulayarak şöyle konuştu:
“Sanat ve tasarım dünyasında her zaman belli paradigmalar olmuştur. Hep bir paradigma kırılmaları olmuş ve insanlar bu kırılmalara olumsuz yönden ve biraz korkarak yaklaşmışlardır. Günümüze gelecek olursak animasyon sektörü zaten zor bir sektörken aslında yapay zekaya belli noktada tekrarlanan rutin işlerin devredilmesiyle yaratıcı süreçlerde insanların zamanını ve imkanını daha da artırıyor. Evet sanatçı ortaya bir şey koyuyor ama sonra onun için çok fazla mesai harcanan bir teknik süreç var. Yapay zekadan faydalandıkça teknik süreçten sonra yaratıcı sürece çok fazla vakit kalıyor diye düşünüyorum ben. Öğrencileri donatmamız gerekiyor, bu noktada böyle bir ince çizgi var. Bir animasyon sanatçısı ya da öğrenci yine animasyon bilgisiyle öne çıkacaktır. Ortaya çıkan eserlerde çok büyük hatalar, deformasyonlar veya bir anlatı dili olmayan durumlar görülmüyor. Animasyonun zaten en önemli özelliği de görsel anlatı sanatı olmasıdır”