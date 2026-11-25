Terörsüz Türkiye sürecine ‘seçim atmosferi’ uyarısı
bölgenin kalbi
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HİSAR İletişim ve Siyasal Araştırmalar Koordinatörü Ayhan Bilgen, Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakmanın hem sahadaki gelişmeler hem de toplumsal algı üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bilgen, sürecin seçim atmosferine girilmeden ilerletilmesinin önemine dikkat çekti.
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programına konuk olan HİSAR İletişim ve Siyasal Araştırmalar Koordinatörü Ayhan Bilgen, silah bırakma sürecindeki gelişmeleri ve önümüzdeki dönemde atılabilecek adımları değerlendirdi.
Silah bırakma sürecinin yalnızca sahadaki gelişmeler üzerinden ele alınamayacağını belirten Bilgen, toplumsal algının da en az somut gelişmeler kadar önemli olduğunu vurguladı. Sürecin nihai sahibinin toplum olduğunu söyleyen Bilgen, farklı kesimlerin kaygı ve beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.
Bilgen şunları söyledi:
“Bence tabii konunun, dünyadaki bütün çatışma çözüm süreçlerinde olduğu gibi, iki boyutu var. Birisi daha olgusal boyut; yani gerçekten silah bırakma sürecinin nasıl işlediği, ne kadar, kimin tarafından, hangi adımlar atılarak yönetildiği boyutu. Bir de toplumsal algı boyutu var. Hiç şüphesiz o da en az olgular kadar önemli. Çünkü bu sürecin nihai sahibi toplumdur, halktır. Yani halkın bu konudaki kaygıları, endişeleri, her kesimden insanların bu işe dair beklentileridir.”
“İki tarafta da bir kararlılık olduğu kanaatindeyim”
Sahadaki bazı sorunlara rağmen sürecin tamamen terk edilmediğini ve tarafların ilerleme konusunda kararlılık gösterdiğini düşündüğünü belirten Bilgen, toplumsal algıyı olumsuz etkileyen açıklamaların sürecin somut boyutuna da zarar verdiğini savundu:
“Olgusal boyutta hiç şüphesiz birtakım sıkıntılar olsa da iki tarafta da bir kararlılık olduğu kanaatindeyim. Onun için de sıkıntılara rağmen tamamen vazgeçilmiyor, tümüyle bu iş bitirilmiyor. Ama özellikle algıyla ilgili boyuttaki sağlıksız beyanlar, açıklamalar, yaklaşımlar olguyu da etkiliyor diye düşünenlerdenim.”
“Türkiye'ye dönük tehdidin azalması önemli bir avantaj”
Sürecin olumlu ve olumsuz yönlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bilgen, mağaraların boşaltılması, silahların bir kısmının bırakılması ve Türkiye'ye yönelik tehdidin geçmişe kıyasla daha düşük seviyeye inmesini ilerleme açısından önemli gelişmeler olarak nitelendirdi.
Bilgen şöyle konuştu:
“Bardağın dolu tarafıyla ilgili söyleyeceğimiz şeyler olduğu gibi, bardağın boş tarafıyla ilgili de söylenecek çok şey var. Fakat nihayetinde bu konuda atılmış olan adımlar; biraz önce aktardığınız haberde olduğu gibi birtakım mağaraların boşalmış olması, silahların bir kısmının da olsa bırakılmış olması, Türkiye'ye dönük tehdidin geçmişe kıyasla daha düşük bir düzeye inmiş olması, hiç şüphesiz bu konuda ilerlemek için önemli avantajlar.”
MGK'nın tehdidin ortadan kalktığı yönünde karar alabileceğini söyledi
Bilgen, silahların tamamen bırakıldığına ilişkin bir karar alınmasa bile Türkiye'ye yönelik tehdidin ortadan kalktığı yönünde bir Millî Güvenlik Kurulu (MGK) kararı geliştirilebileceğini ifade etti. Böyle bir kararın, yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve silah bırakanların Türkiye'ye dönmesi gibi adımları hızlandırabileceğini belirtti:
“MGK, tümüyle silah bırakıldığına dair bir karar değilse bile Türkiye'ye yönelik tehdidin ortadan kalktığı yönünde bir karar geliştirebilir. Eğer gerçekten bu tehdit Türkiye sınırlarından çok uzak noktalarda kalmışsa, yani yakın noktalarda değilse ve tehdit olmaktan çıkmışsa, bu da belki sürecin hızlanmasını; bu yasanın yürürlüğe girmesi ve silah bırakanların ülkeye dönmesi gibi adımları bir biçimde hızlandırıcı etki yapabilir diye hâlâ umudunu koruyanlardanım.”
“Asıl risk, seçim atmosferine girilmesi”
Sürecin ilerlemesi için gerekli koşulların oluşmaması hâlinde silah bırakmanın bir süre daha izlenebileceğini ve MGK kararının ertelenebileceğini belirten Bilgen, bu durumun seçim sürecine denk gelmesinin önemli bir risk oluşturduğunu söyledi.
Bilgen şunları söyledi:
“Ama bu olmadığı takdirde bir süre daha silah bırakmanın izlenmesi, MGK kararının daha ileri bir tarihte alınması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bence oradaki asıl risk, seçim atmosferine girilmesidir. Yani Türkiye seçim atmosferine girdiğinde bu süreci yönetmek çok daha zor olacak.”