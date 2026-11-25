https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/terorsuz-turkiye-surecine-secim-atmosferi-uyarisi-1110586801.html

Terörsüz Türkiye sürecine ‘seçim atmosferi’ uyarısı

Terörsüz Türkiye sürecine ‘seçim atmosferi’ uyarısı

Sputnik Türkiye

HİSAR İletişim ve Siyasal Araştırmalar Koordinatörü Ayhan Bilgen, Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakmanın hem sahadaki gelişmeler hem de toplumsal algı... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T18:06+0300

2026-11-25T18:06+0300

2026-11-25T18:06+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

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Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programına konuk olan HİSAR İletişim ve Siyasal Araştırmalar Koordinatörü Ayhan Bilgen, silah bırakma sürecindeki gelişmeleri ve önümüzdeki dönemde atılabilecek adımları değerlendirdi.Silah bırakma sürecinin yalnızca sahadaki gelişmeler üzerinden ele alınamayacağını belirten Bilgen, toplumsal algının da en az somut gelişmeler kadar önemli olduğunu vurguladı. Sürecin nihai sahibinin toplum olduğunu söyleyen Bilgen, farklı kesimlerin kaygı ve beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.Bilgen şunları söyledi:“İki tarafta da bir kararlılık olduğu kanaatindeyim”Sahadaki bazı sorunlara rağmen sürecin tamamen terk edilmediğini ve tarafların ilerleme konusunda kararlılık gösterdiğini düşündüğünü belirten Bilgen, toplumsal algıyı olumsuz etkileyen açıklamaların sürecin somut boyutuna da zarar verdiğini savundu:“Türkiye'ye dönük tehdidin azalması önemli bir avantaj”Sürecin olumlu ve olumsuz yönlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bilgen, mağaraların boşaltılması, silahların bir kısmının bırakılması ve Türkiye'ye yönelik tehdidin geçmişe kıyasla daha düşük seviyeye inmesini ilerleme açısından önemli gelişmeler olarak nitelendirdi.Bilgen şöyle konuştu:MGK'nın tehdidin ortadan kalktığı yönünde karar alabileceğini söylediBilgen, silahların tamamen bırakıldığına ilişkin bir karar alınmasa bile Türkiye'ye yönelik tehdidin ortadan kalktığı yönünde bir Millî Güvenlik Kurulu (MGK) kararı geliştirilebileceğini ifade etti. Böyle bir kararın, yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve silah bırakanların Türkiye'ye dönmesi gibi adımları hızlandırabileceğini belirtti:“Asıl risk, seçim atmosferine girilmesi”Sürecin ilerlemesi için gerekli koşulların oluşmaması hâlinde silah bırakmanın bir süre daha izlenebileceğini ve MGK kararının ertelenebileceğini belirten Bilgen, bu durumun seçim sürecine denk gelmesinin önemli bir risk oluşturduğunu söyledi.Bilgen şunları söyledi:

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