https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ramazan-basaktan-vurgun-paralari-ulke-icinde-diyen-bakan-simseke-yanit-paralar-yurtdisina-ucaklarla-1110590568.html

Ramazan Başak'tan 'vurgun paraları ülke içinde' diyen Bakan Şimşek'e yanıt: Paralar yurtdışına uçaklarla kaçırıldı

Ramazan Başak'tan 'vurgun paraları ülke içinde' diyen Bakan Şimşek'e yanıt: Paralar yurtdışına uçaklarla kaçırıldı

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Eski Savcı ve Siyasetçi Ali Özgündüz ve Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak oldu. 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T19:10+0300

2026-11-25T19:10+0300

2026-11-25T19:10+0300

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Eski savcı ve siyasetçi Ali Özgündüz, Fatma Betül Sayan Kaya’nın ev hapsi şartıyla tahliye edilmesini değerlendirdi. Tutuklamanın bir ceza değil, tedbir olduğunu hatırlatan Özgündüz, “Madem örgütlü bir suç var, o zaman AKP’nin genel başkan yardımcısı olan eski bakanı neden 19 gün içeride tutup tahliye ettiniz?” diye sordu. Özgündüz, fon soruşturmasında siyasi sorumluluğun da araştırılması gerektiğini belirterek, “Benim kanaatim, AKP bu işin siyasi faturasını satın almıştır” dedi.Eski savcı ve siyasetçi Ali Özgündüz, Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’nda Fatma Betül Sayan Kaya hakkında verilen ev hapsi şartıyla tahliye kararını ve kararın hukuki dayanağına ilişkin değerlendirmelerini anlattı.“Tutuklama bir ceza değil, peşin ceza değil”Tutuklamanın bir ceza değil, yargılama sürecinde başvurulan bir tedbir olduğunu vurgulayan Özgündüz, muhaliflere yönelik tutuklama kararlarıyla Kaya’nın tahliyesi arasındaki uygulama farkına dikkat çekti.Özgündüz, “Siz muhaliflere tweet atana, yazı yazana, görüşünü açıklayana, hatta yazmayana çeşitli uyduruk suçlarla tutuklama tedbiri uygulayacaksınız. Bu taraftan bakan diyor ki örgütlü bir suç var, bu suça iştirak edenlerden hesap sorulacaktır. E o zaman AKP'nin genel başkan yardımcısı olan eski bakanı neden 19 gün içeride tutup tahliye ettiniz?” ifadelerini kullandı.“Vatandaş yalandan tutuklayıp bırakıyorsunuz diyecek”Tahliye kararının kamuoyundaki tepkileri azaltmak yerine artırabileceğini savunan Özgündüz, sürecin toplumda soruşturmanın örtbas edildiği yönünde bir algı yaratabileceğini söyledi.Özgündüz, “Tutuklamaları toplumun gazını almak, toplumdaki tepkiyi azaltmak için yaptıysanız, şu anda tahliye etmeleri bu amacı da ortadan kaldırdı. Vatandaş diyecek ki yalandan tutuklayıp bırakıyorsunuz. Bu, AKP'nin bu işi örtbas etmek için çaba sarf ettiğini göstermesi açısından olumsuz bir sonuç doğuracaktır” dedi.“AKP bu işin siyasi faturasını satın aldı”Fon soruşturmasının siyasi sonuçları olduğunu öne süren Özgündüz, AKP’nin parti içindeki dengeleri gözeterek hareket ettiğini iddia etti.Özgündüz, “AKP bu işin siyasi faturasını satın aldı. Nasıl olsa ne yaparsak yapalım vatandaş bize bir fatura çıkarıyor. Dolayısıyla AKP böyle bakıyor siyaseten. Biz zaten kaybettik kaybedeceğimizi. Daha fazla yandaşları mağdur etmeyelim. Özellikle parti içindeki dengeler de gözetilerek bunu satın alalım” diye konuştu.Soruşturmanın zamana yayılarak birkaç bürokrat ve fon yöneticisi üzerinden yürütülmesinin hedeflenmiş olabileceğini savunan Özgündüz, bu yaklaşımın siyasi sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını ifade etti.“Bu işin siyasi ayağı yok mu?”Soruşturmanın yalnızca birkaç bürokrat ve fon yöneticisiyle sınırlı tutulmasını eleştiren Özgündüz, kamuoyuyla paylaşılmayan listelerin siyasi bağlantılara işaret ettiğini ileri sürdü.Özgündüz, “Bu suçu işleyen sadece 3-5 bürokrat mıdır? Bu işin siyasi ayağı yok mudur? Bürokratlar olsaydı AKP bu listeyi niye açıklamamak için bu kadar direniyor? ‘Vatandaşın bir kuruşuna el uzatan kim varsa hesap soracağız’ diyorsunuz. O zaman açıkla kardeşim, hesap sor” ifadelerini kullandı.“Şahap Kavcıoğlu hakkında 3628 sayılı yasa neden uygulanmıyor?”Fon soruşturmasında kamu kurumlarının yöneticilerinin sorumluluğunun da araştırılması gerektiğini savunan Özgündüz; BDDK, Merkez Bankası ve SPK başkanlarının nasıl göreve getirildiğini sorguladı.Özgündüz, “Bu bürokratları kim atadı? BDDK Başkanlığı'na kim atadı, Merkez Bankası Başkanlığı'na kim atadı, SPK Başkanlığı'na kim atadı? O zaman bunların sorumluluğu yok mu?” diye konuştu.Şahap Kavcıoğlu hakkındaki iddialara da değinen Özgündüz, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na işaret ederek, “Rüşvet almak iddiasından dolayı 3628 sayılı yasa uygulanıyor. Peki bu yasa niye Şahap Kavcıoğlu hakkında uygulanmıyor? Benim kanaatim, AKP bu işin siyasi faturasını satın almıştır” dedi.Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak: “Sadece 200 milyon doların kaçtığını düşünmüyorum”Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, fon soruşturmasında yurt dışına çıkarılan paranın 200 milyon dolardan çok daha fazla olabileceğini öne sürdü. Başak, milyonlarca yatırımcının mağdur edildiğini belirterek, “Bu paraları ödeyebilmeniz için çalandan alacaksınız. Ama çalandan alamıyorsunuz. Sonunda bu para 86 milyonun bütçesinden çıkmak durumunda kalacak” dedi.Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’nda Fatma Betül Sayan Kaya’nın tahliyesi sonrasında gündeme gelen hukuk tartışmalarını ve fon soruşturmasında kaybolduğu öne sürülen paraların akıbetini değerlendirdi.“200 milyon dolardan çok daha fazlasının kaçtığını düşünüyorum”Hazine ve Maliye Bakanı’nın yurt dışına çıkarılan paranın miktarına ilişkin açıklamasına değinen Başak, bu rakamın gerçeği yansıtmasını temenni ettiğini ancak daha büyük miktarların yurt dışına çıkarılmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.Başak, “Ben ona inanmak istiyorum. Keşke Sayın Bakan’ın dediği gibi olsa. 200 milyon dolarlık bir rakamın çıkması, paraların yurt içinde kalmış olması keşke doğru olsa. Ama MASAK raporunda 22 milyar liralık yurt dışına çıkış var. Bu 9 yıllık bir dönem. Özellikle son yıllarda çok daha büyük çıkışlar vardır. Sadece kaçan 200 milyon dolar olsa... Ama ben onun çok daha üzerinde bir rakamın kaçtığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Paranın bir bölümünün kayıt dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış olabileceğini de öne süren Başak, “Bir bölümü eminim ki gayriresmî olarak uçaklarla yurt dışına kaçırıldı. Kara para yurt dışına çıkarıldı” dedi.“Bu, Cumhuriyet tarihinin en büyük sermaye piyasası dolandırıcılığı”Yaşananların yalnızca bir fon krizi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Başak, mağdur sayısının büyüklüğüne dikkat çekti.Başak, “Biz 456 bin mağdurdan bahsediyoruz. Bu bir fon krizi değil. Bu, Cumhuriyet tarihinin en büyük sermaye piyasası dolandırıcılığı ve soygunu. Çünkü otoritenin gözleri önünde milyonlarca insan şüpheli işlemlerle dolandırılarak soyuldu” diye konuştu.Mağdurların zararlarının nasıl karşılanacağı sorusunu gündeme getiren Başak, paranın öncelikle bu süreçte sorumluluğu bulunan kişilerden geri alınması gerektiğini söyledi.“Sonunda bu para 86 milyonun bütçesinden çıkacak”Yurt dışına çıkarılan paraların geri getirilmesi ve sorumlularından tahsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Başak, aksi durumda kamu bütçesinin devreye girebileceği uyarısında bulundu.Başak, “Bu insanlara bu paraları nereden ödeyeceksiniz? Para yok. Bu paraları ödeyebilmeniz için çalandan alacaksınız. Kimden çalındıysa onu cebine koyacaksınız. Ama çalandan alamıyorsunuz ve yurt dışına yapılan transferleri engelleyemiyorsanız, sonunda bu para 86 milyonun bütçesinden çıkmak durumunda kalacak” ifadelerini kullandı.Anayasa’nın 125’inci maddesindeki idarenin sorumluluğuna da işaret eden Başak, geçmişte benzer durumlarda kamu idaresinin kusurunun gündeme geldiğini hatırlattı.“Önlemler çok radikal olmak zorunda”Başak, soruşturmanın merkezindeki para hareketlerinin aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve organize suç yapılanmaları üzerinden araştırılması gerektiğini savundu.Başak, “Aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve organize suç şebekeleri... Para bu üçünün içerisinde. Oradan alacaksınız, çalınan kişilerin cebine koyacaksınız” dedi.Yaşananların Türkiye'nin sermaye piyasalarına ve kurumlarına duyulan güveni ağır biçimde sarstığını belirten Başak, “Cumhuriyet tarihinin en büyük tahribat yaratan ve en çok itibar kaybı yaratan olayında alacağınız önlemler, atacağınız adımlar çok radikal olmak zorunda” diye konuştu.

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