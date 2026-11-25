‘’Muradiye Devlet Hastanesi’nin önünde Bursa Tabip Odası’nın düzenlediği bir etkinliğe katılmıştık. Etkinliğin sonunda yaşlı bir kadın yanıma geldi ve yaşadıklarını anlattı. Hocam, ben burada oturuyorum. Geçenlerde eşim hastalandı, gece 112’den ambulans çağırdık. Ambulans geldi ve hastaneye gitmesi gerektiğini söylediler. Gideceğimiz yer Bursa Şehir Hastanesi’ydi. Burası da yaklaşık 15-20 kilometre uzakta. Eşimi ambulansa bindirirlerken ben de binmek istedim ancak hasta dışında kimseyi alamayacaklarını söylediler. Gecenin o saatinde hastaneye ulaşmak için taksi tutmam gerekiyordu. Taksiye verecek param olmadığı için eşimi ambulanstan indirmek zorunda kaldık. Sabaha kadar evde acısıyla bekledi.’ Şehir hastanelerinin kent dışında yapılmasıyla özellikle coğrafi erişim açısından yaşlılar ve dezavantajlı yurttaşlar ciddi sorunlar yaşamaya başladı.”