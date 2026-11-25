Prof. Dr. Kayıhan Pala: “Kent merkezindeki hastanelerin kapanması sağlık hizmetine erişimi zorlaştırıyor”
Enflasyon, sosyal barışı bozuyor
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programının bugünkü konuğu, YENİ Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala oldu. Pala, kent merkezlerindeki kamu hastanelerinin kapatılması ve sağlık hizmetlerinin şehir dışındaki hastanelere taşınmasını değerlendirdi.
Kent merkezlerindeki kamu hastanelerinin kapanması ve sağlık hizmetlerinin şehir hastanelerinde yoğunlaştırılmasının yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimine etkileri tartışılmaya devam ediyor.
Konuyla ilgili Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan YENİ Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Bursa’daki Muradiye Devlet Hastanesi üzerinden yaşadığı bir olayı anlatarak, hastanelerin kent dışına taşınmasının özellikle dezavantajlı gruplar açısından ciddi sorunlara yol açtığını belirtti.
Pala, şöyle konuştu:
‘’Muradiye Devlet Hastanesi’nin önünde Bursa Tabip Odası’nın düzenlediği bir etkinliğe katılmıştık. Etkinliğin sonunda yaşlı bir kadın yanıma geldi ve yaşadıklarını anlattı. Hocam, ben burada oturuyorum. Geçenlerde eşim hastalandı, gece 112’den ambulans çağırdık. Ambulans geldi ve hastaneye gitmesi gerektiğini söylediler. Gideceğimiz yer Bursa Şehir Hastanesi’ydi. Burası da yaklaşık 15-20 kilometre uzakta. Eşimi ambulansa bindirirlerken ben de binmek istedim ancak hasta dışında kimseyi alamayacaklarını söylediler. Gecenin o saatinde hastaneye ulaşmak için taksi tutmam gerekiyordu. Taksiye verecek param olmadığı için eşimi ambulanstan indirmek zorunda kaldık. Sabaha kadar evde acısıyla bekledi.’ Şehir hastanelerinin kent dışında yapılmasıyla özellikle coğrafi erişim açısından yaşlılar ve dezavantajlı yurttaşlar ciddi sorunlar yaşamaya başladı.”
“Boşaltılan hastane alanlarının ne olacağı önemli”
Pala, şehir hastanelerinin açılmasıyla kent merkezlerinde boşaltılan kamu hastanelerinin taşınmazlarına ilişkin sürecin de tartışılması gerektiğini söyledi:
“Bu proje ilk gündeme getirildiğinde boşaltılan binaların, ihaleleri alan şirketlere verilmesi ve satılması söz konusuydu. Akademisyenler, Türk Tabipleri Birliği ve sendikalar buna karşı çıktı. Açılan davaların ardından bu taşınmazların satılması mümkün olmamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı kararlarıyla 126 sağlık taşınmazı özelleştirme kapsamında gündeme geldi. Toplumdan büyük tepki geldi. Biz de parti olarak dava açmıştık. Şimdilik 126 taşınmazın 110’unun satışından vazgeçilmiş görünüyor. Ancak bu alanların farklı kişi ya da şirketlere verilmesi fikrinden tamamen vazgeçildiğini söylemek mümkün değil.”
“Kent merkezlerinde özel hastanelere yönelim artıyor”
Pala, kent merkezlerindeki kamu hastaneleri kapatılırken aynı bölgelerde özel sağlık kuruluşlarının yaygınlaşmasına dikkat çekerek şunları söyledi:
“Ben ‘özel hastanelere terk edildi’ ifadesini özellikle kullandım. Çünkü bir taraftan kent merkezlerindeki kamu hastaneleri kapatılırken, kapatılan hastanelerin yakınında özel hastanelerin ve onların şubelerinin açıldığını görüyoruz. Kent merkezindeki kamu hastanelerini kapatırsanız ve insanları 20-30 kilometre uzaktaki hastanelere gitmek zorunda bırakırsanız, insanlar zorunlu olarak kent merkezindeki özel hastanelere yönelir.”
“Sağlık hizmetleri demografik yapıya göre planlanmalı”
Türkiye’de yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların arttığına dikkat çeken Pala, sağlık hizmetlerinin planlanmasında bu değişimin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti:
“Bugün nüfusun yaklaşık yüzde 11’inin 65 yaşın üzerinde olduğu, yüzde 10’dan fazlasının engelli olduğu ve çok sayıda insanın çeşitli dezavantajlarla karşı karşıya bulunduğu göz önünde bulundurulmalı. Bir de hastalık örüntülerinin değişimine bakmamız gerekiyor. Türkiye’de yaklaşık 14 milyon şeker hastası olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların önemli bir kısmı henüz yeterli sağlık hizmetine erişebilmiş değil. Hipertansiyon da çok ciddi bir sorun. Dünya Sağlık Örgütü verilerine baktığımızda yüksek kan basıncı hastalarının ancak üçte birinin kan basıncını kontrol altında tutabildiğini görüyoruz.”
“Birinci basamak ve coğrafi erişilebilirlik merkeze alınmalı”
Pala, sağlık sisteminin özellikle birinci basamak sağlık hizmetleri ve yurttaşların sağlık kuruluşlarına ulaşabilmesi üzerinden yeniden planlanması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
“Sağlık politikalarının birinci basamağa odaklanan, demografik ve epidemiyolojik dönüşümü merkeze koyan ve coğrafi erişilebilirliği bunlarla birlikte ele alan bir yapıda olması gerekiyor.”