“Amerika ve İsrail dışında İran’dan tehdit algılayan başka bir ülke yok. Bu iki ülkede ne olup bittiğine bakarak ilerlemek lazım. Trump 2024’ün ardından 2026’da hezimete uğradı. 2028 başkanlık seçimleri konuşulacak. Marco Rubio gibi daha İsrail yanlısı bir isimle JD Vance gibi Amerika’yı önceleyen bir isim yarışacak. Demokratlar içinde Chuck Schumer Senato Başkanlığı için Hakeem Jeffries Temsilciler Meclisi Başkanlığı için bekleniyor. Bu isimler İsrail lobisine çok yakın isimler. Biden döneminden çok farklı bir şey olmayacak. Mamdani ve Sayedlerin çizgisi başarılı olmayacak gibi görünüyor. Demokratlar içindeki müesses nizam yanlıları kendi adaylarını dikte edecektir. Biden dönemindeki gibi bir Demokrat Parti dönemi görebiliriz. Bu süreçte Trump iki sene boyunca topal ördek kalacak ve Senato’dan istediği şeyleri geçiremeyecek. Ancak Trump zaten İran’a karşı savaş açtığını söylemiyor. Sınırlı askeri operasyon olarak adlandırıyor ve bunun için de bir başkanlık kararına gerek yok. Senato’nun Demokratların eline geçmesi Trump’ı belli noktalarda frenleyecektir. JD Vance’in açıklaması önemliydi. Vance, İsrail meselesinden ötürü seçimleri kaybettiklerini söyledi. Ben böyle düşünmüyorum. Etkenlerden sadece biri olduğunu düşünüyorum ancak yine de bunu JD Vance’in telaffuz etmesi önemli. Amerika’daki durum, savaşın devamından yana Trump’ı teşvik etmiyor. Trump’a bir miktar geri adım attırılabilir ancak burada esas belirleyici parametre İsrail. İran’dan tehdit aldığını öne süren ülke ABD değil İsrail. İsrail nükleer bir ülke ve İran’ın nükleer faaliyetlerini tehdit görüyor. Kendilerinin 80 civarındaki nükleer başlığının ise tehdit olmadığını varsayıyorlar. Nükleer silah kullanan bir ülke var o ülke de İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tehdit algılıyor. Amerika dışında nükleer kullanan bir ülke olmadı. Netanyahu başbakan olarak kalmaya devam edecekse ve bu süreç uzayacaksa erken seçimi zorlayacaktır. Erken seçimi zorlamak için de yapabileceği en radikal hamle İran savaşını sürdürmek olacak. İsrail ordusu Eyal Zamir buna müsaade etmiyor. Hükümetlerin emrini doğrudan yerine getirmeyen ordular var. Ayel Zamir Eisenkot ile de beraber. Eisenkot eski Ayel Zamir ise yeni genelkurmay başkanı. Eisenkot’un hükümet kurma çalışmaları devam ederken Netanyahu bastırsa dahi İsrail ordusunun savaşa girmeyeceğine dair İsrail basınında önemli beklentiler var. Eisenkot’un süresinin sonuna kadar beşinci faz diyebileceğimiz bir savaş beklemiyorum. Netanyahu’nun yapacağı çılgınlığa İsrail’deki liderliğin de muhalefetin de müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Bölge ülkelerinin ne diyeceği ise üçüncü parametre. İsrail ve ABD İran’ı vurunca İran da Körfez’deki Arap ülkelerini vuruyor. Körfez’deki Arap ülkeleri herhangi bir gücü olmayan zengin çocuğu gibiler. Körfez Araplarının buradan nasıl çıkacağı soru işareti. ABD-İsrail’in savaşma arzusu kadar Körfez’in savaş maliyetini çekip çekmeyeceği de önemli olacak. Bunları alt alta toplayınca İran savaşında daha sert bir beşinci faza girileceği kanaatinde değilim. Düşük yoğunluklu gerilim hali bizi sürdürülebilir bir düşük dozda savaşa götürüyor. Ağır bir taarruz yok ancak barış hali de yok. Hamaney’in öldürülmesiyle başlayan 40 günlük savaş ve birinci ile üçüncü faz aslında savaş. Savaştan kastım karşılıklı atışmalar değil. Bu sebeple bu atışmalar sürecinin bir müddet daha süreceğini düşünüyorum.”