“İran engelleyici hamle yapmazsa Irak ya da Suriye senaryosu devreye girer”
© SputnikCeyda Karan'la Eksen
© Sputnik
Abone ol
Mehmet Akif Koç, ABD-İsrail saldırılarına karşı engelleyici hamle yapmaması halinde İran’da Irak ya da Suriye’deki tablonun devreye girebileceğini söyledi. İran’ın askeri olarak ABD’yi ciddi oranda hezimete uğrattığını vurgulayan Koç, ablukayı yarmanın sadece müzakereyle mümkün olabileceğini ifade etti.
ABD’de ara seçimlerin ardından şekillenen siyasi tablo ve İsrail’deki hükümet kurma dengeleri, İran’a dönük saldırıların düşük tempolu kalmasına sebep olabilir. ABD’de 2028 yarışında ise Marco Rubio ile JD Vance çizgilerinin görünürlüğü Washington’daki iç frenleri artırırken İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in tutumu da Tel Aviv’in saldırgan tutumunu sınırlıyor. Petrol ihracatının yaptırım ve abluka kıskacında kalması, İran riyalinin son üç ayda dolar karşısında yaklaşık yüzde 50 değer kaybederek 281 bin tümen bandına çıkması ve ülke içinde doğalgaz kesintilerinin yaşanması Tahran’ı ekonomik açıdan köşeye sıkıştırıyor.
Şenzen’deki üçlü zirve sonrası Orta Doğu’daki görünümü Dr. Mehmet Akif Koç ile konuştuk.
“İran savaşında esas belirleyici parametre İsrail”
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta esas belirleyici olanın İsrail olduğunu söyleyen Koç, JD Vance’in ABD ara seçimlerini İran ile savaş sebebiyle kaybettiği yönündeki açıklamasını önemli buluyor. İsrail ordusunun dahi İran ile savaşı desteklemediğini belirten Koç, bölge ülkelerin tavrının da önemine dikkat çekti:
“Amerika ve İsrail dışında İran’dan tehdit algılayan başka bir ülke yok. Bu iki ülkede ne olup bittiğine bakarak ilerlemek lazım. Trump 2024’ün ardından 2026’da hezimete uğradı. 2028 başkanlık seçimleri konuşulacak. Marco Rubio gibi daha İsrail yanlısı bir isimle JD Vance gibi Amerika’yı önceleyen bir isim yarışacak. Demokratlar içinde Chuck Schumer Senato Başkanlığı için Hakeem Jeffries Temsilciler Meclisi Başkanlığı için bekleniyor. Bu isimler İsrail lobisine çok yakın isimler. Biden döneminden çok farklı bir şey olmayacak. Mamdani ve Sayedlerin çizgisi başarılı olmayacak gibi görünüyor. Demokratlar içindeki müesses nizam yanlıları kendi adaylarını dikte edecektir. Biden dönemindeki gibi bir Demokrat Parti dönemi görebiliriz. Bu süreçte Trump iki sene boyunca topal ördek kalacak ve Senato’dan istediği şeyleri geçiremeyecek. Ancak Trump zaten İran’a karşı savaş açtığını söylemiyor. Sınırlı askeri operasyon olarak adlandırıyor ve bunun için de bir başkanlık kararına gerek yok. Senato’nun Demokratların eline geçmesi Trump’ı belli noktalarda frenleyecektir. JD Vance’in açıklaması önemliydi. Vance, İsrail meselesinden ötürü seçimleri kaybettiklerini söyledi. Ben böyle düşünmüyorum. Etkenlerden sadece biri olduğunu düşünüyorum ancak yine de bunu JD Vance’in telaffuz etmesi önemli. Amerika’daki durum, savaşın devamından yana Trump’ı teşvik etmiyor. Trump’a bir miktar geri adım attırılabilir ancak burada esas belirleyici parametre İsrail. İran’dan tehdit aldığını öne süren ülke ABD değil İsrail. İsrail nükleer bir ülke ve İran’ın nükleer faaliyetlerini tehdit görüyor. Kendilerinin 80 civarındaki nükleer başlığının ise tehdit olmadığını varsayıyorlar. Nükleer silah kullanan bir ülke var o ülke de İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tehdit algılıyor. Amerika dışında nükleer kullanan bir ülke olmadı. Netanyahu başbakan olarak kalmaya devam edecekse ve bu süreç uzayacaksa erken seçimi zorlayacaktır. Erken seçimi zorlamak için de yapabileceği en radikal hamle İran savaşını sürdürmek olacak. İsrail ordusu Eyal Zamir buna müsaade etmiyor. Hükümetlerin emrini doğrudan yerine getirmeyen ordular var. Ayel Zamir Eisenkot ile de beraber. Eisenkot eski Ayel Zamir ise yeni genelkurmay başkanı. Eisenkot’un hükümet kurma çalışmaları devam ederken Netanyahu bastırsa dahi İsrail ordusunun savaşa girmeyeceğine dair İsrail basınında önemli beklentiler var. Eisenkot’un süresinin sonuna kadar beşinci faz diyebileceğimiz bir savaş beklemiyorum. Netanyahu’nun yapacağı çılgınlığa İsrail’deki liderliğin de muhalefetin de müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Bölge ülkelerinin ne diyeceği ise üçüncü parametre. İsrail ve ABD İran’ı vurunca İran da Körfez’deki Arap ülkelerini vuruyor. Körfez’deki Arap ülkeleri herhangi bir gücü olmayan zengin çocuğu gibiler. Körfez Araplarının buradan nasıl çıkacağı soru işareti. ABD-İsrail’in savaşma arzusu kadar Körfez’in savaş maliyetini çekip çekmeyeceği de önemli olacak. Bunları alt alta toplayınca İran savaşında daha sert bir beşinci faza girileceği kanaatinde değilim. Düşük yoğunluklu gerilim hali bizi sürdürülebilir bir düşük dozda savaşa götürüyor. Ağır bir taarruz yok ancak barış hali de yok. Hamaney’in öldürülmesiyle başlayan 40 günlük savaş ve birinci ile üçüncü faz aslında savaş. Savaştan kastım karşılıklı atışmalar değil. Bu sebeple bu atışmalar sürecinin bir müddet daha süreceğini düşünüyorum.”
“İran’ın petrol satmaktan başka çaresi yok”
İran petrolü üzerindeki yaptırımın ekonomisini çökerttiğini vurgulayan Koç, yaptırımların kalkmasının sadece ABD ile anlaşma sonucu mümkün olabileceği görüşünde. Koç, engelleyici hamle yapılmaması halinde İran’ın, Suriye veya Irak modeline doğru sürüklenebileceğini düşünüyor:
“İran’ın önleyici saldırıya başvurabileceği yönündeki söylem, ‘Bizi tahrik etti’ diyebilmekten kaynaklanıyor. İran açısından açmazlar var çünkü İran’ın petrol dışında satabildiği herhangi bir şey yok. Petrolün üzerinde de yaptırım var. 2019’a kadar Güney Kore’ye de Hindistan’a da Japonya ve Türkiye’ye de satabiliyorlardı. 2019’dan bu yana Çin’e piyasa fiyatının altında satabiliyor. Petrol satamazsa İran 90 milyonluk kendi ekonomisini sürdüremez. Petrolü bir şekilde satması lazım. Hürmüz’ün kapalı kalması Amerika’nın ya da İran’ın inisiyatifinde değil. İran, Körfez Araplarının petrol ve doğalgaz tankerlerini engelliyor ancak kendi petrol tankerleri de engelleniyor. Dolayısıyla bu durum sürdürülebilir değil. Bugün dolar karşısında İran riyalinin değeri yaklaşık 281 bin tümen civarına çıktı. Üç ay önce 180-190 bin civarındaydı. İran Riyali üç ay içinde yüzde 50 değer kaybetti. İran’ın buradan çıkmak için petrol satmaktan başka hiçbir çaresi yok. Bunun için de Amerika ile anlaşması lazım. Bu şekilde sürdükçe zaman İran’ın aleyhine işliyor. Bunu 1,5 yıldır sürdürebiliyorlar ancak İran ekonomisi gerçekten zorlanıyor. Bir yandan da ayakta durmaya çalışıyorlar. İran dünyada petrol rezervlerinde üçüncü sırada. Doğalgazda ise Rusya’dan sonra ikinci sırada. Hem petrolde hem doğalgazda ilk beşte olan başka bir ülke yok. Bu kadar zengin bir ülke kendi içinde doğalgaz kesintisi yaşıyor. Çarkı çevirmek için ciddi nakit paraya ihtiyaç var. Döviz girdisine de ihtiyaçları var. Amerika petrol satışını engellemek için ekstra bir enerji sarf etmeden sağı solu tehdit ederek engelliyor. İran bir engelleyici hamle yapmak zorunda. Yoksa İran iki modele doğru sürüklenir. Bunun birincisi Saddam dönemi 1990’ları. Saddam’ı İran’ın önü açılmasın diye devirmemişlerdi. Ancak bir yere sıkıştırmışlardı. Şii ve Kürt bölgelerini orta kuşaktaki Irak yönetiminden ayırmışlardı. 1991’den 2003’e kadar Irak’ı içerden çürüttüler. Petrol sattırmadılar ve Kürtler ile Şiileri silahlandırdılar. Basra’dan girip iki hafta içinde Bağdat’a ulaştılar ve koca Irak devleti çöktü. Mesele ya buraya doğru gidecek ya da Suriye’deki duruma benzeyecek. 2011’de başlayan ve 14 seneye yakın süren olayların sonucunda sekiz gün içinde Suriye yönetimi çöktü. Esad; Rusya, İran ve Hizbullah sayesinde bir şekilde ayakta kalmayı başardı. Ancak 2024’ün Aralık ayında koca yönetim bitti. Amerika eğer ablukayı sürdürmeye karar verirse ve bunu 10-12 yıl içinde devam ettirirse İran’ı çökertir. İran’ın Çin’e sattığı petrol ülke ekonomisini çevirmeye yetmiyor. Petrol de Amerika’nın savaş gemileri bulunuyorken kolay satılmıyor. İran’ın ablukayı kırması için daha farklı bir şey yapması lazım. Bu da silah sıkıp füze ateşleyerek olmaz. Müzakere dışında bir ihtimal görmüyorum. Direniş elbette önemli ancak güç dengesi içinde eve ekmek götüremeyince yavaş yavaş ölüme gidiliyor. Şu an 1,5 sene geride kaldı. 1,5 sene sonra yönetim çökmez elbet ancak içerde bir çökme olabilir.”
“İranlılar kuru sıkı atmıyor, ellerinde ciddi füzeler var”
İranlıların ellerinde etkili balistik füzeler olduğunu söyleyen Koç, karadan bir işgalin ABD tarafından maliyet sebebiyle tercih edilmediğini vurguladı:
“Gerald Ford ve Abraham Lincoln savaş dışı kaldı. En iyi silahlarınızı savaşta kullanamıyorsanız bunlar o silahların vurulduğu anlamına gelir. İranlılar kuru sıkı atmıyor, ellerinde ciddi balistik füzeler var. 2010 yılında 2 bin 500 veya 3 bin kilometre menzilli füzelerden bahsediliyordu. Bu sebeple 4 bin 500 menzile de ulaşabilirler. Ancak menzil uzadıkça etki azalıyor ve atmosferin üzerinden atmak gerekiyor füzeyi. Bu da düştüğü zaman yaratacağı etkiyi düşürüyor. İran, yaptırım altında olduğu için kıtalararası balistik füze denemesi yapamıyor. İran’ın elinde imkanlar var ancak Amerika bir birim güçle yüz birim etki yaratmak istiyor. Venezuela’da Maduro’yu kaçırıp ülkenin petrolünü doğrudan kendi denetimi altına aldı. Bunu hiçbir kayıp yapmadan yaptılar. İran’da da hiçbir kayıp vermeden yapmaya çalıştıkları için geri adım atmak zorunda kaldılar. İran’a 1,5 milyon asker yığarsa İran’ı işgal edebilirler. Ancak bunu yapmak istemediği için yapmıyor ABD. İran, Amerika’yı yenmiş değil. Amerika’nın harcadığı sınırlı güçle daha büyük bir sonuç elde etme stratejisini yenmiş oldu. Amerika’nın Orta Doğu’daki yenilmezlik miti çöktü. Pearl Harber’dan beri Amerikan üsleri sadece iki kez saldırıya uğradı. İlki 2020’nin ocak ayında Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden hemen sonra Irak’taki üslerinin vurulmasıydı. İkincisi ise 2025’in haziran ayında başladığı savaştaki misillemelerdi. Bu bir başarı ancak bir şeye yetmiyor.”