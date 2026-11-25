https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/arac-kamerasi-yetkili-servisteki-oyunu-ortaya-cikardi-1110573497.html
Araç kamerası yetkili servisteki oyunu ortaya çıkardı
Araç kamerası yetkili servisteki oyunu ortaya çıkardı
Sputnik Türkiye
Okan Aslan’ın Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, aracını yetkili servise götüren vatandaşın araç kamerasındaki kayıtlar sayesinde... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T09:59+0300
2026-11-25T09:59+0300
2026-11-25T10:06+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
ticaret bakanlığı
reklam kurulu
araç
yetkili servis
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İstanbul’da aracını bakım ve kontrol işlemleri için servise götüren Furkan Ünal, çalışanların rot ayarı yapmadan işlem yapmaya hazırlandığını araç kamerasına yansıyan görüntülerle ortaya çıkardı. Çalışanların kendi aralarında, “Ayarı ellemeden bozuk de” şeklinde konuştuğu anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerin gündem olmasının ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde çok sayıda ihlal tespit edildi. İşletme, Reklam Kurulu'na sevk edildi.Konuyu Gün Ortası programında aktaran Okan Aslan, iş ahlakına vurgu yaptı. Aslan, şöyle konuştu:
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Okan Aslan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, ticaret bakanlığı, reklam kurulu, araç, yetkili servis
radyo sputnik, radyo, radyo, ticaret bakanlığı, reklam kurulu, araç, yetkili servis
Araç kamerası yetkili servisteki oyunu ortaya çıkardı
09:59 25.11.2026 (güncellendi: 10:06 25.11.2026)
Okan Aslan’ın Gün Ortası programında bugünkü konu başlıklarından biri, aracını yetkili servise götüren vatandaşın araç kamerasındaki kayıtlar sayesinde kazıklanmaya çalışıldığını anlaması oldu. Okan Aslan, sosyal medyada da büyük tepki toplayan olayı ‘Ahlaksızlık’ olarak adlandırdı.
İstanbul’da aracını bakım ve kontrol işlemleri için servise götüren Furkan Ünal, çalışanların rot ayarı yapmadan işlem yapmaya hazırlandığını araç kamerasına yansıyan görüntülerle ortaya çıkardı. Çalışanların kendi aralarında, “Ayarı ellemeden bozuk de” şeklinde konuştuğu anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerin gündem olmasının ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde çok sayıda ihlal tespit edildi. İşletme, Reklam Kurulu'na sevk edildi.
Konuyu Gün Ortası programında aktaran Okan Aslan, iş ahlakına vurgu yaptı. Aslan, şöyle konuştu:
“İstanbul’da bir yetkili servise giden aracın içindeki kamera kayıt yapıyor. Lastik hasarıyla gittiği serviste rot ayarına dokunmadan bozuk olduğunu söylüyorlar ve birçok şeyi değiştiriyorlar. Kullanıcıdan bir sürü para alıyorlar. Servisteki iki tane uyanık araç içindeki kamerayı fark etmiyorlar. Hiçbir şeye dokunmadan bir dünya para alıyorlar. Yalnızca bir lastiğin hasarlı olduğu ancak tüm lastiklerin değiştirilmesi gerektiğini öneriyorlar. Araç sahibi bunu kabul etmemiş yalnızca hasarlı lastiği değiştirtip gitmiş. Kamera kaydında bir çalışanın çırağına ‘Ayarı elleme bozuk de’ dediği aktarılıyor. Ahlak önemlidir evet ama ahlak her yerde önemli. Bir yere sıkıştırmamak lazım, iş ahlakı ve insanın karşısındaki insanlara olan saygısı önemlidir. Bunu umursamayan, tamamen hileyle hurdayla hareket eden tipler var. Bu arkadaşlar da onlardan bir tanesi.