“İstanbul’da bir yetkili servise giden aracın içindeki kamera kayıt yapıyor. Lastik hasarıyla gittiği serviste rot ayarına dokunmadan bozuk olduğunu söylüyorlar ve birçok şeyi değiştiriyorlar. Kullanıcıdan bir sürü para alıyorlar. Servisteki iki tane uyanık araç içindeki kamerayı fark etmiyorlar. Hiçbir şeye dokunmadan bir dünya para alıyorlar. Yalnızca bir lastiğin hasarlı olduğu ancak tüm lastiklerin değiştirilmesi gerektiğini öneriyorlar. Araç sahibi bunu kabul etmemiş yalnızca hasarlı lastiği değiştirtip gitmiş. Kamera kaydında bir çalışanın çırağına ‘Ayarı elleme bozuk de’ dediği aktarılıyor. Ahlak önemlidir evet ama ahlak her yerde önemli. Bir yere sıkıştırmamak lazım, iş ahlakı ve insanın karşısındaki insanlara olan saygısı önemlidir. Bunu umursamayan, tamamen hileyle hurdayla hareket eden tipler var. Bu arkadaşlar da onlardan bir tanesi.