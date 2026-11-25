https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/6-subat-depremlerinde-41-kisinin-hayatini-kaybettigi-pinar-apartmanina-iliskin-davada-karar-cikti-1110592261.html

6 Şubat depremlerinde 41 kişinin hayatını kaybettiği Pınar Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

6 Şubat depremlerinde 41 kişinin hayatını kaybettiği Pınar Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

Sputnik Türkiye

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 kişinin hayatını kaybettiği Pınar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada, kooperatif yönetim... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T20:51+0300

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kahramanmaraş

pazarcık

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Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaya ilişkin davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti, kooperatif yönetim kurulu başkanı Tevfik Tepebaşı ile binanın fenni mesulü Necati Kaptanoğlu'nu "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.Heyet, cezaevinde tutuklu geçirdiği süreyi dikkate alarak kooperatif başkanı Tevfik Tepebaşı'nın tahliyesine karar verdi.Davada tutuksuz yargılanan Ç.K., O.P.Y., M.E., M.H., V.Ç., M.S. ve H.Ç. hakkında ayrı ayrı beraat hükmü kuruldu.Duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan Tepebaşı ile salonda hazır bulunan O.P.Y. ve Ç.K., son sözlerinde beraatlerini talep etti.Olayın geçmişi6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'ndaki Pınar Apartmanı yıkılmıştı. Enkaz altında kalan 41 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 sanık hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/trabzonda-saganak-yagis-sel-ve-heyelana-neden-oldu-kara-yolu-kapandi-evler-yikildi--1110587890.html

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