“Bilimsel haberleri ifade etme biçimi ve bunların toplumda doğru okunuş biçimi bilim okur yazarı olmayı gerektiriyor. Halk ciddi bir bilim okur yazarı olmak zorunda değil, bunun doğru ifade edilmesi gerekiyor. İnsanlar 42 bedenden 38 bedene düşmek için gözü kara bir şekilde bu iğneleri kullanıyor. Diğer uçta ise insanları kör ediyor, çok tehlikeli bir iğne gibi söylemelerle panik estiriliyor. Bu ilaçlar ruhsat almış ilaçlardır ama ilaçlar faz aşamalarından geçer. Az sayıda popülasyonda kullanılır, ciddi bir yan etki görülmezse tedavüle çıkar. Devamında faz4 dönemi başlar. Popülasyon genişlediğinde daha geniş bir popülasyonda ortaya çıkan bir yan etki söz konusu. Uyku apnesiyle ilgili sorunu olanlarda, hipertansiyonu olanlarda, diyabet hastalarında, damar hastalığı olanlarda ve obez olanlarda ortaya çıkabilen bir hastalık. Ama bu hastalık oldukça nadir görülen bir hastalık. 50 yaş üzerinde görülme sıklığı artıyor. Yeni çıkan ilaçlar ve şüpheli durumlar toplum sağlığı açısından toplum sağlığı lehine değerlendirilir ve prospektüse ilava edilmesi gerekir. Bizim Sağlık Bakanlığı’nın da bu ilaçlarla ilgili öncesinde uyarıları vardı. Medyada spekülatif şekilde yer alan ‘Bu ilaçlar sizi kör eder’ yaklaşımı gerçeği yansıtmıyor. Gözün görmesini sağlayan optik siniri besleyen damarlarda daralma veya yeterince kan gitmemesi durumu olabilir. İşte ilaç böyle bir etkiyi bazı bireylerde bir miktar artırmış gibi görünüyor”