https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/eski-ak-partili-ustun-fatma-betul-sayan-kaya-vip-yargilamayla-tahliye-edildi-1110560611.html

Eski AK Partili Üstün: "Fatma Betül Sayan Kaya VİP yargılamayla tahliye edildi"

Eski AK Partili Üstün: "Fatma Betül Sayan Kaya VİP yargılamayla tahliye edildi"

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu 22, 23, 24 ve 26. Dönem AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün oldu. Üstün, Fatma Betül Sayan Kaya’nın... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T19:02+0300

2026-11-24T19:02+0300

2026-11-24T19:02+0300

mustafa hoş i̇le yol arkadaşi

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Eski AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Fatma Betül Sayan Kaya’nın 18 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmesini değerlendirdi. Tahliye kararını “VIP yargılama” olarak nitelendiren Üstün, “İktidarın mensupları söz konusu olunca VIP uygulamalar gelsin, uzun tutukluluk süreleri muhalefete kalsın. Böylesi bir adaletsizlik Cenab-ı Allah’ın gücüne gider” dedi. Üstün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i de eleştirerek, “Tepedeki baş sorumlulardan bir tanesi Sayın Bakan Mehmet Şimşek’tir” ifadelerini kullandı.Kaya’nın tahliyesini AK Parti’nin geçmişteki yolsuzluk iddiaları karşısındaki tutumuyla ilişkilendiren Üstün, sürecin bu şekilde sonuçlanacağını önceden tahmin ettiklerini söyledi.Üstün, “Tarihsel sürece baktığımızda çok farklı bir tutum değil. Daha önceki yolsuzluk iddiaları karşısında Sayın Erdoğan’ın ve partinin refleksine baktığımızda, tarihsel sürece uygun bir tavır. Zaten biz de bunu tahmin ettiğimiz için bu tutuklamanın danışıklı dövüş olduğunu ve yakın zamanda tahliye edilebileceğini söylemiştik” dedi.“İddianameyi dahi bekleyemediler”Fatma Betül Sayan Kaya’nın 18 gün içinde tahliye edilmesini beklediğinden daha erken bulduğunu belirten Üstün, yargı sürecinin hızına ilişkin sorular yöneltti.Üstün, “Ben bile bu kadar erken bir tahliyeyi beklemiyordum. En azından iddianame yazıldıktan sonra tahliye edileceğini düşünüyordum. Ama demek ki kendi içlerinde öyle bir baskı ve çatışma var ki iddianameyi dahi bekleyemediler” diye konuştu.Üstün, tahliye kararına ilişkin şu soruları gündeme getirdi:“18 gün içerisinde ne oldu? Adalet nasıl bu kadar hızlı çalıştı? Savcılık, suç işlemek amacıyla kurulan bir örgütün olmadığını mı tespit etti? Bu suç örgütü iddiasından vaz mı geçildi de Sayın Kaya 18 gün içerisinde tutuklu kalıp serbest bırakıldı?”“VIP yargılamalar iktidara, uzun tutukluluk muhalefete”Yargı süreçlerinde iktidar ve muhalefet mensuplarına farklı uygulamalar yapıldığını savunan Üstün, Kaya’nın tahliyesini bu çerçevede değerlendirdi.Üstün, “Konu iktidarın mensupları olunca VIP yargılamalar, VIP uygulamalar gelsin. Uzun tutukluluk süreleri muhalefete, evde tedbirli yargılama iktidara kalsın. Böylesi bir durum, böylesi bir adaletsizlik Cenab-ı Allah’ın gücüne gider” ifadelerini kullandı.“Mehmet Şimşek baş sorumlulardan biri”Üstün, konuşmasında ekonomik tabloya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sorumluluğuna da dikkat çekti.“Memleket soyulurken o koltukta oturmak kadar insana zulüm veren başka bir şey olamaz. Hele de millet soyulurken” diyen Üstün, sözlerini şöyle sürdürdü:“Kimse Mehmet Şimşek’i kahraman falan ilan etmesin. Tepedeki baş sorumlulardan bir tanesi Sayın Bakan Mehmet Şimşek’tir.”

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2026

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